У Роналду за год меньше голов, чем у Холанда за «Манчестер Сити». Криштиану не справляется

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вчера, 15:19

Никогда не играл так невнятно, как сейчас.

Из-за Роналду не вышли в финал Лиги Наций

Когда героем ключевого эпизода решающей игры становится Мората, а на поле есть Роналду, то вердикт можно поставить без деталей. Но конкретика тоже имеется. Форвард не забил Испании после выхода один на один. Еще позволил защитнику себя обокрасть со спины, замешкался. Уже при счете в пользу команды Луиса Энрике пробил в Симона. Страж ворот «Красной Фурии» успел среагировать на мяч ногой, не пропустил в «домик».

Португальцы защищались в Браге, их устраивала ничья. Плохой матч провел Фернандеш, у Бруну каждый второй пас был неточным. Но атакующая линия у Сантуша по именам классная. Вот только в центре работал пожиратель внимания. Роналду в прошлом играл за Португалию на фланге, и хотя всегда искал ударные позиции, ведь держит мировой рекорд по голам за сборную, раньше ждал такого парня, как Бензема.

Сейчас Криштиану сам в штрафной площади. Но что отличает настоящее от прошлого – по Роналду не играют персонально, он не уводит за собой. Хотя Энрике потерял центрального защитника, вместо него выпустил Бускетса. Переход Родри в оборону не позволил португальцам разгуляться. Пау Торрес и хавбек «Манчестер Сити», с которым Роналду встретиться на выходных в дерби, спокойно лишили Криштиану идеальных ударных позиций.

На опыте легенда маячил на линии вратарской правее центра, но не пригодился. Португалия проиграла решающий матч, Испания будет в финале четырех Лиги Наций. Роналду привык быть главным в «Gangsta's Paradise» Сантуша, но старые хиты не гарантируют буквальное бессмертие их авторам.

По делу остается на лавке в «Манчестер Юнайтед»

Год назад писать такое было бы кощунством. Но вспомните, что Криштиану тогда шел в «Манчестер Сити». Хотелось играть за фаворита Лиги чемпионов, на тот момент финалиста, который неожиданно уступил «Челси» кубок. Хотелось еще раз покорить АПЛ . Роналду выбрал «горожан», но затем Фергюсон, Фердинанд и Эвра убедили португальца, что такой трансфер оскорбит фанатов «красных дьяволов». Роналду ведь не Денис Лоу.

Шотландец сначала играл за «Манчестер Сити», затем транзитом через «Торино» попал в список легенд МЮ . Позже вернулся к «горожанам», причем забил МЮ в дерби. Тот гол помешал «дьяволам» спастись от вылета. Сейчас Чемпионшип одному из самых богатых клубов мира не светит. Да и отказ Роналду от «Манчестер Сити» может иметь под собой не романтические причины, как хотелось бы думать фанатам МЮ , а прагматичные и рациональные.

Во-первых, «Манчестер Юнайтед» предложил лучшие условия контракта, чем команда Гвардиолы. Во-вторых, Хосеп не обещал Роналду место в основе. Холанда еще не было, испанец подумывал обзавестись нападающим в центр, закрыть тактическую дыру, но не желал рисковать структурой игры. А Криштиану не хотел сидеть на скамейке у чемпионов. Поэтому выбрал МЮ , где планировал рулить командой Сульшера. Результат знаете. Забил в АПЛ больше всех в команде, но проект Оле-Гуннара разрушил.

Тяжело было поверить, что Криштиану может так сильно испортить тактические наработки норвежца, который прекрасно подстраивался под сложных соперников. Но повторилась история из Турина. Роналду тянул за собой молодых игроков, а когда увидел, что чемпионского футбола нет, то начал агрессивно комментировать работу напарников. Не стал капитаном – иначе сама команда потребовала бы забрать повязку у Магуайра и отдать португальцу. Не исключено, что футболисты МЮ будут рады, если Роналду покинет Манчестер ближайшей зимой.

В сухом остатке получаем место в Лиге Европы вместо путевки в Лигу чемпионов, а после неудачи Рангника пригласили тренера, которому Роналду не нужен в основе, ведь он не будет отрабатывать на три фронта, как Тошич, когда играл в «Аяксе» на острие. Также Криштиану не действует, как Аллер – тяжелый форвард.

Месси за год создал почти в три раза больше голов

Роналду вынужденно остался в «Манчестер Юнайтед», хотя в долгоиграющие планы Тен Хага явно не входит. Откуда знаем, если голландец говорит о важности легенды? Так посмотрите на поле. У Роналду в АПЛ лишь на семнадцать минут больше, чем у Магуайра. При этом лишь раз Криштиану вышел в основе, с ним проиграли «Брентфорду» 0:4. После этого португалец появлялся лишь со скамейки.

Дело не в травмах, не в физическом состоянии, ведь в Лиге Европы появлялся. Дело в форме, Роналду не делает разницу. «Шериф» могли обыграть без него, а «Реалу Сосьедад» уступили дома, причем Криштиану стал худшим в команде. Привычно собрал удары – четыре штуки, и ни разу не попал в створ чужих ворот. У португальца бывали засушливые в плане голов отрезки в «Реале» и «Ювентусе», он живой человек.

Но впервые за всю карьеру видим, как Роналду стал лишним на поле. Причем и в сборной Португалии. Атака с Леау, Бернарду, Фернандешем и Жотой могла отработать продуктивнее. Ведь не забывайте, что тен Хаг не любит футбол португальца еще и из-за нежелания легенды прессинговать. Роналду имитирует отбор, давно начал брать паузы. Еще в «Ювентусе» критически снизилось количество обводок.

Время берет свое, Криштиану медленнее, чем был. Никогда нельзя списывать легенд, поскольку Месси тоже играл ужасно, но собрался. Вот только есть разница. У Лионеля 21 гол и 20 ассистов в 35 матчах за клуб и Аргентину в этом году. У Роналду 13 голов и 2 ассиста в 33 играх. Месси вернулся, а Роналду потерялся.

Концовку карьеры спасет лишь идеальная смена клуба

Тен Хаг будет рад, когда форвард покинет команду. Во-первых, потребует качественную замену, ведь Рэшфорд и Масьяль не элитные нападающие уровня Кейна. Во-вторых, нет гарантий, что Роналду вернется на пик формы, расставание выгодно двойне. Кассано сказал то, о чем другие говорить стесняются:

Пора остановиться, если ты уже не справляешься. Роналду добился больших успехов, он был феноменален. Но пришло время остановиться. В «Манчестер Юнайтед» он уже стал игроком запаса.

Да, стал игроком запаса. Да, неудачно выбрал клуб. После прихода Тен Хага шансы, что Роналду будет ключевым в МЮ , упали еще сильнее, чем при Рангнике. Из-за финансовых запросов не оказался в «Челси», а там искали центрального нападающего до приезда Обамеянга. Возраст португальского форварда не пугал владельцев клуба. А теперь все зависит от мастерства Мендеша. Если найдет Роналду правильную команду, то увидим нечто в стиле Ибрагимовича.

Присутствие шведа, невзирая на все травмы, изменило «Милан» к лучшему. Отказались от психологии неудачников, стали чемпионами. Но если Роналду не найдет свой коллектив, то окажется в США раньше, чем планировал. Играть в футбол собирается долго, но загадывать – дело неблагодарное. У Роналду 13 мячей в этом году, а у Полоза на один меньше. С Холандом можно не сравнивать, Эрлинг забил 14 раз в 10 играх только за «Манчестер Сити».

Даже Криштиану важно оказаться в подходящей команде, каким для него был «Реал». И у сильного тренера. Если тен Хагу скажут, что Роналду никуда не уйдет зимой, если нет подходящего варианта, то Эрику стоит наладить отношения. Но эффект будет не тот, что раньше. Легенда угасает, и это все понимают.