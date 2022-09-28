Йоканович снова отдал победу. У «Динамо» четыре поражения в шести играх

1664390161

вчера, 21:36

«Оренбург» победил по пенальти после камбэка.

Наставник плох в управлении игрой

Как можно не выиграть, если на 75-й минуте остался в большинстве, ведя в два мяча? В футболе не всегда страшно, когда стартовый план не работает. Хуже, когда нужен запасной, а его нет. Новый тренер хуже, чем Шварц. Сандро планировал уехать, точность исполнения Фоминым пенальти в финале против «Спартака» повлиять не могла. Команда всё знала, весной были поражения, коллектив сгрызли сомнения. Важные футболисты решили, что уедут.

Бувач не просчитал все риски, начиная со ставки на Йокановича. К тренеру относились с опаской, Славиша – классический путешественник от футбола. Напоминает нового спортивного директора «Спартака» Эшуорта. Успехов у серба в тренерском ремесле больше, чем у англичанина, но параллельно с похвалой всегда была критика. И если рассматривать поражения «Динамо», то выделяем слабое управление командой по ходу матчей.

Голенков из «Ростова» забил дважды до перерыва. После первого мяча не было правок, чтобы не пропускать в раздевалку. Мелкадзе и Нобоа справились до 11-й минуты. Йоканович потратил почти целый матч, делал замены, но команду не перестроил. Игра против «Зенита» деморализовала фанатов. Дома против соперника, которого предыдущие тренеры «Динамо» старались покусать, Йоканович сыграл без мяча — 1:7 в пользу Семака по метким ударам.

Йоканович слабо справляется с перестановками в критический момент, грамотного подсказа нет. А если говорим о кубковом поражении от «Оренбурга» в серии пенальти, то здесь речь о еще одном грехе московской команды и ее главного тренера.

Камбэки середняков как привычка

«Динамо» нет среди невезучих команд в РПЛ . К таким можно отнести «Крылья Советов» и «Локомотив», могли набрать намного больше пунктов. Йоканович взял столько, сколько заслужил. А если говорим о заделе на победу, то получаем серию глупых потерь. «Оренбург» забил вдесятером дважды после восьмидесятой минуты. Ничего не напоминает? Например, визит в Нижний Новгород. Вели после первого тайма 2:0, а затем после перерыва Шунин пропускал.

Будь «Пари НН» везучим, то мог вырвать победу. Нельзя сказать, что никогда такого не было. При Шварце тоже срывались к необъяснимой аритмии по ходу одного поединка. Но теперь таких примеров стало больше. Как можно сыграть 3:3 с «Факелом», если первый тайм закончился с разницей в два мяча в твою пользу? Кубковая осечка против «Оренбурга» может не выбить «Динамо» из турнира, но это серьезный моральный удар, упустили три очка.

В чемпионате подарили соперникам минимум четыре пункта, а это перемещение с нынешнего седьмого места на третье раздельное с ЦСКА и «Краснодаром». И в работе Федотова и Сторожука больше интересного и оригинального, чем в подходе Йокановича. А впереди у «Динамо» непростой выезд против крепкого середняка – визит в Грозный, где теперь новый главный тренер. Если «Ахмат» переиграет гостей на выходных, то обойдет столичную команду таблице.

Это ускорит реакцию руководства на бездействие Йокановича в матчах, где получали преимущество в два мяча, но теряли его несколько раз. Да и Карпину могли проиграть оба раза, в чемпионате владели мячом дома 33 % времени.

Кроме Йокановича, виноват Бувач

Формула «я же говорил» немного детская, но давайте не забывать о такой штуке, как антиципация. Это ожидание наступления события, предугадывание. Можно назвать это свойство вашей нервной системы «интуицией», но на самом деле мозг фиксирует мелкие детали, сопоставляет с фактами, добавляет анализ и получает ощущение. Антиципация есть у опытного боксера, который читает чужой удар за секунду до нанесения.

Есть она и у бывалого футбольного болельщика. На основании фактов про «Динамо» Йокановича можно было сделать не самый радужный прогноз. Отдельные матчи было тяжело смотреть. Неожиданно глубоко окапывались, вяло смотрелись в атаке. По качеству моментов в РПЛ москвичи идут на десятом месте. А если отнять xG, связанные с пенальти, то получится одиннадцатый показатель, более скромный, чем у «Оренбурга».

«Динамо» не переживает сейчас серию совсем незаслуженных осечек, а играет отрезками. Объективность соединяется с наблюдательностью – получаем прогноз о футболе Йокановича, который многие разгадали еще в день дерби со «Спартаком». Да, обыграли соседа, но Тюкавин в первом тайме забил после подарка соперника, а счет по точным ударам был 1:5 в пользу ребят Абаскаля. Такие победы нельзя поставить на поток.

Отсюда не только вынужденные, но и ожидаемые перестановки в составе. Паршивлюку справа искали замену, приехал Даса, который в Кубке России не сыграл, не успел прилететь после матчей сборной Израиля. У Гагнидзе, Сазонова, Нгамале и Фернандеса та же причина отсутствия. Но даже со всеми в заявке сыгранности быть не могло, Бувач выбирал игроков, чьи переходы не получалось оплатить, с новичками запоздали.

Не хватает атакующей модели игры

Такая команда, где даже центральные защитники склонны к риску, должна играть с мячом и от ножа. Но физическая подготовка хромает, концовки слабые. Хотя и объективные причины ляпов знаем. Фернандес не может сразу адаптироваться на другом континенте. Молодой и рисковый игрок, любит схватить красную карточку. Разве можно удивляться ошибкам Маричала? Банальная акклиматизация могла сказаться на его состоянии и концентрации.

После жаркого Уругвая попал в дождливую осеннюю Россию. Успех и неудача тренера складываются из мелочей, а проблема «Динамо» — Йоканович их не подмечает. И сугубо на эмоциях не вытаскивает, ведь его команда двенадцатая по точности паса – брак невероятный, вечно теряют мяч. По владению на строчку ниже, футболисты вынуждены терпеть, оглядываются на тренера, а он выглядит, как уставший скучный пират. Вроде злой, но с каменным лицом.

Не может третий призер прошлого сезона владеть мячом всего 42 % игрового времени, как «Торпедо», но собрать серию побед. Это ставка против законов футбольной природы. Даже если бы чудом получилось, то позже накопленные грехи ударили по голове. Йоканович не смог за первые месяцы работы объяснить, какую команду строит. Ведь если это оборонительная машина с максимально низким прессингом, то у нас для него плохие новости.