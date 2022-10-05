Скандальное трио ПСЖ, свита Холанда и бразильцы Семака. Интереснейшие атаки сезона

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вчера, 11:02

Хвича, «Брюгге» и ПСВ тоже в деле.

Ищем не сильнейших априори, их все назовут без проблем. Например, по умолчанию у «Тоттенхэма» прекрасная атака, но теперь срабатывает далеко не всегда. Акцентируем внимание на интересных подходах. И начнем с команды парадоксов.

«Брюгге»

Ни исполнителей, ни страха в глазах соперников, как в случае с «Зенитом», здесь нет. В чем же секрет? «Брюгге» выиграл первые три матча в группе ЛЧ , а особенности команды Карла Хуфкенса классно описал Симеоне, который проиграл бельгийцам: «У „Брюгге“ отличный тренер, исповедующий превосходный, динамичный стиль игры с мощным, атакующим прессингом на половине поля соперника. Обыграли „Байер“ и забили четыре мяча „Порту“, что говорит о многом».

И всё это чудо создано с помощью воспитанника «Барселоны» Хутглы, которого подписали за 5 млн евро, молодого датчанина Скова Ольсена. Причем Ваканен и Яремчук в ЛЧ еще своего слова не сказали, как и Ланг, который только оправился от травмы.

«Зенит»

«Зенит» мог выйти из группы Лиги чемпионов. Судите сами. Оборона системно не ошибается. А вот атака шикарная. Кузяев, Мостовой, Сантос, Сергеев легко находят моменты. Малком и Вендел – еще круче, а Клаудиньо как будущий джокер. Бакаев, Ерохин и Сутормин могут пригодиться у чужих ворот. У «Зенита» в атаке прокачаны все фазы. Даже незадействованные пока стандарты, Ловрен и Родригао могут в этом помочь в ближайшем будущем.

«Реал»

Без Бензема голы пришлось забивать другим – Винисиусу, Вальверде и Родриго. По насыщению состава классом в атаке команда Анчелотти одна из первых в мире. Карвахаль и Менди не как Дани Алвес, но Алаба и Рюдигер опасны у чужих ворот. У Тчуамени классный последний пас. Модрич и Кроос – великие игроки. На лавке у «Реала» Азар, Асенсио, Себальос, Камавинга и Васкес. Голы не самоцель этой команды, но их станет больше, когда полноценно вернется Бензема.

«Марсель»

Забили четыре гола «Спортингу», хотя комплименты получали еще в Лиге 1. У Игора Тудора замечательная банда. Трансферы помогли добрать впереди. Арит, Санчес и Ундер – новички лета, играют в основе, Пайет ждет своих минут. Латерали Тавареш и Клаус важны в атаке. Да и свой Луис Суарес – колумбийский, в Марселе имеется. Сыгранности немного, но забить умеют без Милика. Даже у защитника Жиго есть гол в Лиге 1.

«Бавария»

Немцы обновили рекорд Лиги чемпионов. В Мюнхене без Левандовского другой футбол, но если «Бавария» хорошо вкатывается, то видим парад плюсов. Киммих – один из лучших хавбеков планеты. Мюллер по-прежнему легенда атаки. Мане адаптируется. Сане, Гнабри и Коман не такие стабильные. Зато у них невероятный атакующий потенциал. Как и у латералей Дэвиса и Мазрауи. А интереснее всех сейчас 19-летний Мусиала.

«Аякс»

После всех потерь – уехали Антони, Аллер и тен Хаг, руководивший оркестром, атака «Аякса» стала хуже. Но вопрос качества, а идеи остались. Кройф и Марадона, если бы вместе были на стадионе имени Йохана вчера, похвалили бы команды за подход. «Аякс» атакует. Удачлив Кудус. Полезен Бергвейн. Не всегда бросает соперников рукой на газон Тадич, раздает голевые передачи. «Аяксу» не хватает латералей, но интересным от этого быть не перестает.

«Арсенал»

Тут на дефицит жаловаться странно, когда на лавке Смит-Роу, Виейра, Тирни и Томиясу. На первом плане бразильцы – Жезус и Мартинелли, норвежец Эдегор и англичанин Сака. Но в этом сезоне человеческий футбол показывает даже осмеянный собственными трибунами Джака. Стратегия «300 000 пасов» работает. Даже защитники Зинченко и Салиба критически важны для превращения атакующего «Арсенала» в солидную команду с амбициями. «Канониры» гармоничные, тот же Уайт нужен не только в обороне.

«Барселона»

Хави зол на рефери матча в Милане, ждал двух пенальти в ворота «Интера». Но у Эрнандеса даже Дембеле начал играть по-человечески (или Усман просто готовится к зимнему ЧМ , как все лентяи с невероятным талантом). Но «Барселона» от этого лишь выигрывает. Фати, Торрес и Депай, если попадет на поле, будут стараться. Педри обеспечит первый пас. Кунде не хочет играть справа, но умеет. Да и слона в атакующей лавке Хави не забываем. Левандовски не всегда хорош в критически важный момент, поэтому у «Баварии» нет столько финалов ЛЧ , как у «Реала», но Роберт серийный убийца чужой защиты.

ПСВ

Атакуют голландцы Ван Нистелроя даже интереснее, чем шотландцы Ван Бронкхорста, которым уступили по пути в группу ЛЧ . Гакпо, юный Симонс и опытный Люк де Йонг стараются не огорчать молодого тренера Ван Нистелроя. Пока с переменным успехом – качественных атак много, голов забили в Нидерландах больше всех (28 против 23 у «Аякса»), но два странных поражения подсказывают, сколько еще работы у Рууда. Но ПСВ необычный, один Гуус Тиль – голландский Мюллер, уже повод за ними присматривать.

ПСЖ

Пети – чемпион мира и Европы, предложил Мбаппе помолчать. Килиан раздает много интервью, где жалуется на отсутствие свободы. Это нытье утомляет Неймара и Месси, но наличие явного конфликта делает наблюдение за атакой ПСЖ интереснее. Если парижане не съедят себя изнутри, то с великолепными латералями Хакими и Мендешем, первым пасом Рамоса, диспетчерскими талантами Месси и дриблингом Неймара далеко зайдут. Осталось только заставить Мбаппе раздавать голевые передачи.

«Манчестер Сити»

Холанд, Холанд и Холанд. Эрлинг как следующее поколение биороботов в футболе. Бразилец Роналдо сошел с конвейера гениальности с браком в коленях, молодому Ибрагимовичу не хватило смирения для прогресса. Холанд с его саркастичной улыбкой и спокойной наглостью буйвола может зайти еще дальше по голам. У норвежца 14 мячей и 3 ассиста в АПЛ в 8 матчах, а лучшие снайперы прошлого сезона – Салах и Сон, забили по 23 гола. Но прелесть команды Гвардиолы в том, что Холанд – цель для пасов великолепных Де Брюйне, Фодена, Канселу, Бернарду и Гюндогана. Хотя Грилиш, Альварес и Родри тоже легко добавят последний пас.

«Наполи»

Чем дешевые духи отличаются от дорогих? Кроме наценки за бренд, натуральностью и глубиной. За одним слоем запаха второй, третий, все переплетается и формирует композицию. В «Наполи» Спаллетти собрал многослойное нападение. Тот же Кварацхелия, хотя о нем говорят в Европе чаще всего, лишь один слой приятного аромата. Потеря Осимхена не сломала систему, у «Наполи» атакуют все. Ангисса и Ким выигрывают отборы – их вклад, но уже забивали. Кварацхелия помогает навесами и финтами, Зелински играет во всех фазах, как и Лоботка. А отдельный кайф – наличие амбициозных Распадори и Симеоне. Им, в случае выхода Осимхена, Лосано или Политано в основе, уготована роль джокеров. «Наполи» глубже и интереснее, чем был. Этот клубный сезон про атаку. Надеемся, чемпионат мира будет таким же острым и голевым.