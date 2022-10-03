Иностранные тренеры сейчас вредят РПЛ. Но есть один важный нюанс

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вчера, 19:01

Понять ситуацию помогут безликие фавориты – «Динамо» и «Локомотив».

В двух столичных клубах тренерский кризис

Нормальный наставник тоже проигрывает. Клопп делает это раз в семь лет, такой у него цикл. Большинство проваливается чаще. Шварц – друг Юргена, пока выиграл в Бундеслиге с «Гертой» один матч из восьми. Сандро могут уволить. Но немец — современный наставник, как и Тедеско, которого уже отправили в отставку в «Лейпциге». Просто оба не настолько везучие, как нужно для успеха в сложной Бундеслиге.

Зато на специалистов такого класса, как Фарке из «Краснодара», будут ставить в топ-5. Они востребованные. Даниеля, например, пригласили в «Боруссию» М. И нет споров, подходит ли бывший наставник «Норвича» по классу. Абаскаль тоже явно перспективный. Николич — сильный тренер, но пока не спешит работать в РПЛ , что для того же «Динамо» плохо. Марко круче, чем выбор Бувача – Славиша Йоканович. Вот как раз серб, как и Циннбауэр, объясняют смысл заголовка.



Вредят РПЛ наставники-легионеры, которые пытаются работать в чемпионате, словно они приехали в Бангладеш.

Разогнать всех иностранцев в РПЛ – не выход

РПЛ не будет сильнее, если разогнать всех иностранных мастеров. В чемпионате из игроков рулят голландец, армянин, колумбиец, нигериец, эквадорец и пачка бразильцев. Кстати, забавное когнитивное искажение. Поскольку в РПЛ на виду сразу шесть бразильцев «Зенита» (вратарь Иван в лиге пока не играл), то кажется, что их много. На самом деле всего десять, причем семь в одной команде.

Зато помогают, как Тедеско и Абаскаль «Спартаку». Вряд ли Тихонов и Аленичев справились бы лучше, чем Каррера в чемпионском сезоне. Нельзя заявить, будто иностранцы не пускают местных талантов к управлению многомиллиардными проектами. Для начала мало талантов, ведь тренерская профессия строится на школах. Гвардиола и Клопп учатся до сих пор. Анчелотти подсматривает идеи у собственного сына, который как раз получает образование, чтобы «Реал» побеждал снова.

Вот и пришли к важному знаменателю для успешного наставника. Независимо от его паспорта, надо вечно учиться.

Не ставить на современных – преступление

Забавная особенность РПЛ : примерно равных фаворитов столько же, как аутсайдеров и середняков. «Зенит», если не проиграет сам себе, будет чемпионом. Но семь клубов имеют полное право помечтать о второй строчке. Таблица им всем позволяет, как и результаты матчей между собой. А если поменять в этом списке «Ахмат» на «Локомотив», то получите снова семь небедных клубов, готовых ко второму месту в любом сезоне.

ФК «Сочи» именно на такой строчке весной и финишировал. Но теперь создатель того успеха Федотов играет за ЦСКА . «Армейцы» могли отставать от «Зенита» всего на два пункта, ведь поражение от «Торпедо» — сенсация. А вот факт, что Владимир Валентинович является современным тренером, ни для кого не секрет. Как и Семак. Порой фанаты «Зенита» требуют от него большего, но одновременно не скажут, что их команда досталась ретрограду. Каждое новое поколение тренеров не хуже предыдущего, просто другое, современнее. Не нужно ставить на отстающих.

​Выбор москвичей сразу вызывал сомнения

Наставники из категории Божовича, Йокановича, Циннбауэра, Рангника, невзирая на разный опыт и класс, не искали современный подход в РПЛ . Не планировали оставаться надолго в одном клубе, как и Руй Витория в «Спартаке». Все больше не хотят учиться, как старательно впитывает знания Абаскаль. Можно сказать, что это даже вопрос уважения. Циннбауэр, как и Комппер, искреннее думали, что достаточно поставить «Локомотиву» прессинг – все в РПЛ сдадутся.

Белорус Ганчаренко, хотя у него тоже есть стилистические ограничения и налет старой школы, в «Урале» может добиться большего прогресса, чем немцы в Москве. Конечно же, по-прежнему остается вопрос везения. С тренером надо угадать, Ди Маттео выиграл Лигу чемпионов с «Челси», в отличие от Моуриньо. Но если в день назначения – как с Йокановичем и Циннбауэром, возникает столько сомнений, которые планомерно усиливаются, то глупо игнорировать факты.

Если нет прогресса игроков, результата и стиля, то нужно разрывать отношения, пусть даже это дорого и неприятно.

От иностранных специалистов невозможно уйти

Нет яркой очереди из свободных молодых российских специалистов для ведущих клубов, чтобы надолго забыть об иностранцах и строить свою школу. Можно выбрать для «Локомотива» Черевченко. Но у него в «Химках» были ошибки, которые Юран каким-то чудом не повторял. Можно вспомнить Мусаева, который сейчас в Азербайджане. Олег Мурадович не слабее, чем Йоканович. Его «Краснодар» играл в стиле, который ближе к манере Шварца и оптимальному футболу для состава «Динамо».

Но как «Спартак» не ошибся, что пригласил не одного из бывших футболистов с тренерской лицензией, а взял малоизвестного Абаскаля, так «Динамо» и «Локомотив» поступят правильно, если не будут обвинять всех сербов и немцев, а признают ошибки конкретных людей. Конечно, Кобелев, Талалаев, Черевченко, Шалимов и Тихонов не тренеры, которые незаслуженно обделены вниманием клубов из Москвы. Оценка их уровня правильная, как и оценка уровня Березуцких в пересобранном ЦСКА .

Федотов готов качественнее, работает сильнее. Но это не значит, что не будет интересных своих специалистов.

«Динамо» и «Локомотив» затянули с переменами

Стоило найти наставников двумя неделями ранее. Скорее всего, иностранцев, ведь свои подрастают. Например, Кержаков не такой уж плохой тренер. Пойдет стопами Карпина. Сам Валерий Георгиевич вырос в наставника не великого, но приличного европейского уровня. Прямо сейчас объективно готов возглавить «Сельту», если в ближайшее время с женой захотят пожить в Испании, гражданином которой он тоже является.

Тренер Карпин долго работал над собой. У него современный подход в условиях жестко ограниченных ресурсов. Не все местные наставники такие же, поэтому правильно смотреть на саму работу и только на нее. «Локомотив» стал хуже, когда уволил Николича. «Динамо» стало слабее, потеряв Шварца. Учитываем корректировки в составах, ведь эта операция прошла без наркоза и навредила многим РПЛ . Но ЦСКА заманил интересных иностранцев, ведь Федотов поломал стереотип Бабаева – не брать возрастных игроков, а Йоканович и Циннбауэр безрезультатно ждали удачных подарков руководства.

Результаты ужасные, семь поражений в восьми матчах на две команды. Шестая отставка сезона не была последней.