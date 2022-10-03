Самые странные футболисты «Спартака». Похоже, Абаскаль выжимает максимум

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вчера, 12:59

С трудом вырвали победу над «Пари НН».

Коллективная ответственность – великая вещь. Учит, что работающий и продуманный закон выше даже популярного мнения. Ведь мнение может быть спорным в силу ограниченности ума автора мыслей. А если говорим о «Спартаке», то коллективная ответственность новых руководителей, которые в августе загорали на курортах, а не подписывали Абаскалю сильных исполнителей, соединяется с персональной ответственностью конкретных футболистов.

В РПЛ сложно найти игроков, которые считают, что им переплачивают. В «Спартаке» никому не платят мало, даже юному Денисову. Значит, спрашивать надо как с солидных ребят на сложной, но высокооплачиваемой должности. Не тренер должен обыгрывать середняков, а игроки. И хотя «Пари НН» сломали в привычном стиле, при активном участии рекордсмена Промеса, которого горячие головы обозвали лучшим игроком «Спартака» в истории, поговорим о других.

В команде Абаскаля собрались странные футболисты. Сейчас конкретизируем, о чем именно речь, ведь подарили «Зениту» семь пунктов форы после одиннадцати туров. И не всегда причиной четырех осечек был главный тренер.

Шамар Николсон

Агент Николсона долго жаловался, что плохой Абаскаль игнорирует его клиента. Теперь Гильермо после глупой дисквалификации Бальде ставит Шамара на поле. И ямаец ничего не показывает. Николсон откровенно плох. Соболев намного сильнее, но Александру тоже нужен отдых. Видели акробатический удар по воротам «Пари НН», но один гол не списывает форварду все ошибки. Но, во-первых, это единственный мяч ямайца в сезоне. Во-вторых, за секунду до удара Шамара заслуженно хотели поменять на Мелешина, который может со временем быть для команды полезнее, поскольку не только чувствует моменты, но и пашет в прессинге.

Наиль Умяров

Не нравятся такие истории. Умяров обретет неважную репутацию. Если нападающий с плохими оценками большинства может жить и выплыть – забил пару голов за «Сочи», теперь тебе битву с манекеном вспоминают реже, даже контракт с ЦСКА предлагают с высокой зарплатой за тренировки, то хавбекам возвращаться сложнее. Особенно диспетчерам, которые должны быть, как Бускетс – успевать разрушать и созидать. Умяров в Нижнем Новгороде снова ошибался в защите. Не понравился с мячом, ноль созданных моментов за тайм, вовлечение в игру ниже, чем у Пруцева и Зобнина. Как результат невнятной работы – замена в перерыве.

Даниил Денисов

Даниил Сергеевич первые матчи провел под защитой «детской квоты». Нельзя уничтожать 19-летнего игрока морально жесткой критикой, когда вынужденно оказался на поле на чужой позиции. Тренеры планировали выпускать справа Хлусевича, Мозеса, Классена или Кофрие, но в результате Денисов выиграл конкуренцию у всех после перевода первого в списке на левый фланг и травмы нигерийца. И что видим? Денисов – хавбек, но один в один уже ошибался, в созидании пробовал брать количеством, но его навесы не слишком опасные. В мире, где «Спартак» метит в чемпионы, Денисов вряд ли выходил бы в основе.

Михаил Игнатов

История чем-то напоминает историю Умярова, когда упрямство главного тренера – ставил Игнатова в основу, даже когда были варианты до травм, вызывает отторжение фанатов «Спартака». Но тут нужна тактика, как если у близкого человека токсичный партнер, который превращается в абьюзера (или абьюзерку). Нельзя в лоб сказать, что отношения плохие, но можно ставить наводящие вопросы. Сколько у Игнатова голевых действий? Два. Сколько из них не случайных? Ноль. Сколько матчей Михаил отыграл полностью? Ноль. У кого вовлечение в «билд-ап» выше, у Рыбуса или Игнатова? У Мацея, который сыграл в полтора раза меньше минут в РПЛ . Вот так и можно прийти к ответу о готовности 22-летнему парня к основе.

Мацей Рыбус

Конечно же, если бы поляк был в ударе, то Рыбус играл слева, Хлусевич – справа. Джикия в таком случае мог бы достаточно высоко стартовать по левому флангу, как делал еще при Тедеско. Но Георгий сейчас не готов страховать напарников, как в раньше, а Рыбус не готов вытеснить молодых конкурентов на лавку, хотя по классу – особенно если говорим об атаке, этот латераль опережает даже Хлусевича. Центральную роль в «Спартаке» Данил заслужил, но мог играть справа, если бы Мацей был в ударе, а не совершал дикие ошибки в защите. Когда на поле столько молодежи, то виноваты в игровых перепадах ветераны, которых вытеснили на банку.

Миха Мевля

С Черновым все понятно. Был доступен – забрали, по деньгам логичная ставка. Никита понимал, что может присесть на скамейку надолго. С Мевлей сложнее. В силу дефицита опытности в команде решили взять человека уровня «Сочи». Наличие Михи превращает «Спартак» в именно такую команду. Не худший расклад быть крепким середняком, но загвоздка в том, что не Мевлю приглашал к себе в команде Абаскаль. Один из главных кандидатов – защитник Альваро Гонсалес, отказался в последний момент. Свободный агент после завершения контракта с «Марселем» выдумал для руководства «Спартака» версию, что не приедет, поскольку не считает Москву безопасным городом для жизни. На деле просто получил выгодное предложение, но оставим испанца в стороне.

Смотрим на Мевлю. Заработал пенальти против «Пари НН» в чужие ворота. Благодаря случайности старания «Спартака» не привели к ничьей против Гойло. Но одновременно Мевля как раз тот, кого в защите «красно-белых» будут обыгрывать один в один чаще всех. У Михи отборов за полный матч меньше, чем у Игнатова. По перехватам ничего не скажем, их пока нет. Только приехал и, возможно, наберет форму, но останется в 32 года странным защитником. Если бы Мевлю считали ценным, то не отдали бы клубу из РПЛ . Словенец мог бы оказаться в одной из западных лиг, необязательно турецкой.

Но скауты сомневались в его готовности, и так он попал в «Спартак». Все из этого списка были и будут в основе Абаскаля. Здесь половина команды, хотя Селихова и Максименко, Джикию и Зобнина тоже тяжело записать в список стабильных мастеров, которые играют без спадов. Которые не пропускают удары в ближний угол, не скатываются в безрезультативные передачи, не огорчали длительными отрезками, когда сами признавали ужасную форму, как было с Зобниным. Абаскаль ценен для «Спартака», поскольку молодой тренер применяет наладку по ходу матчей и его идеи порой работают.

Выход Литвинова помог, компактность в атаке выручила, переход на пять защитников был гармоничным, а не истеричным. Поэтому «Пари НН» не сравнял счет, как умеет. Но успехи тренера не отменяют очевидную необходимость разбавить тех, кто есть, мастерами уровня Промеса и Мозеса. Хвалили испанца за доверие молодым, но очевидно, что полоток нынешнего «Спартака» — заслуженный домашний разгром сильного, но неоптимального состава «Зенита». Чтобы стать конкурентов для соперника, который сильнее, нужны звезды. Хорошо, если «Лукойл» это понимает и выделит 15-20 млн евро на новичков зимой.