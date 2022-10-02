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Оборона «Ливерпуля» посыпалась. Трента критикуют, Ван Дейка больше не боятся

вчера, 09:59
Футболисты
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Всего два «сухаря» в десяти матчах сезона.

Троссард повторил подвиг Аршавина

Победа в Суперкубке позволила забыть, что у «Манчестер Сити» 8 из 14 ударов были в створ ворот Адриана. Матип и Ван Дейк не остановили Холанда, Эрлинг сам трижды промахнулся. Против «Брайтона» команда из Ливерпуля снова допускала частые явные ошибки в защите. Троссард забил на «Энфилде» трижды (как «канонир» Аршавин), а по явным голевым моментам победили гости «Энфилда», 6:5 в пользу «чаек». Бельгийский Леонардо сыграл роскошно, но ему помогали футболисты Клоппа. И Александер-Арнольд, и Матип, и Ван Дейк, и даже Диас.

Бывшему тренеру «Шахтера» Де Дзебри досталась приличная средняя команда. Но Роберто сумел навязать «Ливерпулю» настоящую смелую борьбу. А ошибки команды Клоппа в обороне дополнили картину. Конечно, сам «Ливерпуль» забил трижды, поражения нет. Но потеряли очки в пяти матчах АПЛ из семи. Катастрофа для команды, которая привыкла идти ноздря в ноздрю с «Манчестер Сити». Если отнять результат 9:0, то проблемы увидят не только в защите. Собрали лишь девять голов в шести остальных матчах. Пропустили в лиге вроде бы не так уж много, тоже девять, но если вспомнить результаты, то найдется лишь два «сухаря».

Часто привозит Александер-Арнольд

Великолепный футболист, но не защитник. У Трента невероятный пас, читает карту чужих действий лучше, чем игроки, которые на десять лет старше. Правый латераль «Ливерпуля» был полезен в атаке. До сих пор опасен, когда говорим о созидании. Но нельзя использовать его в защите без подстраховки хавбеков и центрального оборонца. Раньше, когда игра у «Ливерпуля» шла, можно было вечно давить, не забывая о прессинге, то минусы англичанина перекрывали напарники. Сейчас у него уже второй явный кризис в недолгой карьере. Прошлый прошел достойно, а теперь — словно защитник из второй лиги.

Клопп предсказуемо защищает ценного футболиста, но фанаты и эксперты понимают, почему Трент не имеет ключевой роли в сборной Англии, хотя бы в полузащите, если не в обороне. Тренер «Ливерпуля» заявил, что нельзя иметь все и сразу, объяснил, что Тренту нужно подниматься высоко, закрывая пространство между линиями в одной плоскости с Фабиньо. Но в матче против «Брайтона» у него три ошибки перед голами. Понятно, что сам Юрген просит футболиста работать высоко, но характер ляпов не связан с тактикой. Трент принимал неверные решения – поймался на финт, неудачно принял мяч на грудь, а перед третьим голом не перекрыл атаку по флангу.

Ван Дейк потерял флер непобедимого

Вирджил точно среди лучших центральных защитников своего времени. Но уже по возрасту, в котором перерос уровень «Саутгемптона» — 26 с половиной лет, можно понять, что с юности на величие своей игрой Ван Дейк не намекал. Теперь ему за тридцать, и после травм на голландца иначе смотрят соперники. Раньше один в один обыграть великана было практически невозможно. Но когда-то и Хендерсона обзывали лучшим игроком сезона в АПЛ. В футболе все меняется, и Александер-Арнольд был великолепен в прошлом сезоне.

У «Ливерпуля» много ребят, которые не отличались стабильностью. Салах дозревал постепенно, был прокол в «Челси». Робертсона достали из «Халл Сити» Слуцкого. Алькантара после классных сезонов в «Баварии» выдал невнятные отрезки уже в «Ливерпуле», а уже затем набрал форму. Которую, похоже, снова потерял, раз Клопп экстренно запросил трансфер Артура. Суммируем все, что знаем о футболистах – получаем причину частых голов в ворота Алиссона. «Наполи» забил четырежды, многие – минимум один мяч.

Клопп не может отказаться от манеры

После прихода в «Ливерпуль» почти все футболисты подстраивались под схему. Фирмино стал форвардом, который не форвард. Коутиньо играл так, как нужно было Клоппу. Потом пришли Мане и Салах, оба подходили по стилю. Даже быстрая весенняя адаптация Луиса Диаса связана с тем, что скауты удачно подобрали парня, который впишется в схему. А вот Дарвин Нуньес, который должен был поломать систему, пока не заиграл. Также не всегда было просто Алькантаре, когда Вейналдум подходил лучше. Да и Робертсона, готового играть хоть сто двадцать минут, сейчас не хватает.

Всем очевидно влияние на «Ливерпуль» потери Мане. Но не забывайте о потере Вейналдума. Полузащитник все это время мог выходить в основе рядом с Алькантарой и Фабиньо, играть сильнее, чем неоднозначный Хендерсон. Вместо этого Джорджиньо потратил впустую год в Париже, а когда перебрался в Рим, то получил серьезную травму. Матип после своего повреждения прошлым летом физически отошел, раз может на тестах обойти двужильного Милнера. Но ни Жоэль, ни подававший надежды Конате – Ибрагима только-только оправился от травмы колена, не смогли подстраховать Алиссона.

Игрокам пора принять ответственность

Статистика показывает, что нельзя винить голкипера. Бразилец не чудотворец (как Пикфорд в воротах «Эвертона»), но гитариста часто подставляли. МЮ обыграл «Ливерпуль», что придало команде тен Хага сил. «Эвертон» не проиграл Клоппу. Но дальше увидели разгром в Неаполе, а спустя три недели странную ничью с «Брайтоном», когда попытка камбэка не отнимет три результативные ошибки в защите. У «Ливерпуля» есть перенесенные матчи. Сыграют против «Арсенала» и «Манчестер Сити» до середины октября. Оборону проверят много раз, на данный момент Клопп в растерянности. Даже Фабиньо мышей не ловит, а он был в центре композиции.

Чтобы навести порядок, нужно менять подход, а тренер на это вряд ли готов. Немец до сих пор вписывает разных футболистов в «4-3-3». И хотя класс спасал многократно – дубль Фирмино избавил от поражения, по факту ничья с «Брайтоном» уже без Поттера сродни полной неудаче. Это поражение в борьбе за первое место, ведь отрыв «Арсенала» вырос. Даже задача попасть в четверку, если «Тоттенхэм», «Челси» и МЮ будут в порядке, значительно усложнилась. Злые фанаты «Ливерпуля» пишут, что «футбол Юргена устарел», но это эмоции. Скорее Тренту, Матипу, Фабиньо, Хендерсону и Алькантаре нужно собраться. Явно ошибаются футболисты, а Клопп ищет опорника.

Тренер виноват, что не смог им объяснить, как этого не делать. Раньше у Клоппа получалось, ведь Юрген – наставник для реваншей. В этом зацепка «Ливерпуля» на будущее. Хотя легкость, с которой их может прижать «Брайтон», озадачила. «Аякс» и «Наполи» навяжут борьбу. Даже «Рейнджерс», когда поедут в Глазго, окажет сопротивление. Ошибки в обороне «Ливерпуля» систематичные, такие сложнее искоренить.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:03, ред.
Если объективно сравнивать Клоппа и Пепа, то Клопп: возглавил среднюю Боруссию (13 место) с средним составом и дважды приводил ее к чемпионству, вырастил плеяду топовых игроков и выводил ее в финал ЛЧ, а также единственный в Европе в период с 2011- по 2013 годы, кто громил Баварию Хайнкеса. Потом возглавил средний Ливерпуль (6 место) с средним составом, привел команду к победе в ЛЧ, АПЛ и другим трофеям. В свою очередь, Пеп возглавил Барселону с топовым составом и сделал ее машиной, с этим нельзя спорить. Потом возглавил Баварию с суперсоставом, которая на тот момент была действующим обладателем ЛЧ и трижды вылетал в 1/2 финала ЛЧ от испанцев, причем 2 раза с позором. Возглавил Сити с топ составом и неограниченными возможностями, ни разу не выиграл ЛЧ, были вылеты от Лиона, Монако и Тоттенхэма. У Клоппа всегда были намного более сложные вызовы. При этом я не оспариваю гениальность Пепа, он мне тоже нравится как тренер.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:25, ред.
Неожиданный провал Ливерпуля, который было трудно спрогнозировать. Можно было ожидать падения, но в район четвертого места. Никак не девятого!
monah-10
monah-10 ответ El__Nino (раскрыть)
вчера в 15:35
Ну так ведь три то он тоже забил. Четвертого гола без первых трех не бывает.
volga.kot
volga.kot ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 15:26
Справедливость превыше всего!!!! 😅
RoArt
RoArt
вчера в 14:44
Как здесь определяют лучшие комментарии?
В Топе 2 поста с 1 лайком и 1 пост с 3 лайками.
Зато пост Эльниньё с 4 отметками - отсутствует.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 13:22, ред.
В этом сезоне Ливерпуль меньше создает опасных моментов согласно xG модели, чем в прошлом сезоне.
Соперники начали лучше обороняться.
Наверное точкой отсчета послужил финал ЛЧ с Реалом, после чего нужно сделать выводы. Если Ливерпуль сделает выводы в целом по игре, то значит результаты улучшаться. Реал хорошо оборонялся, но Ливерпуль доминировал, хотя проиграл финал ЛЧ из-за плохой опеки ТАА, когда не закрыл Винисиуса. Если таких Винисиусов будет закрывать ТАА результаты улучшаться.
Ну и нужна хорошая реализация и чаще бить из опасных зон.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:58
Как балласт сделает Гвардиолу неудачником, сидя на лавке? Будет про себя проклинать Сити? Даже Решфорд обошел балласта. Вот истинный неудачник.

Клопп сдулся. Вернее игроки сдулись, а Клопп за их счет выигрывал трофеи.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:48
Пеп неудачник полуфиналов, ещё хуже.
Сегодня Рон сделает его неудачником в глазах Артеты
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:45
Аршавин что-то маловато у вас забил
shlomo
shlomo
вчера в 10:30
Спасибо за статью.

В матче с Брайтоном оборона Ливера допустила кучу ненужных ошибок (такое ощущение было, что это были игроки дворового футбола), безусловно такого на протяжении всего сезона происходить не должно а на данный момент речи о борьбе за титул чемпиона Англии не идет от слова совсем....

В подобные тяжелые для команд момент на себя должны брать игру лидеры, но что делать, если и они на спаде? Ван Дейк, Робертсон, Трент и даже Аллисон не похожи сами на себя...

Кто бы что ни говорил, но невероятно трудно поддерживать психологический настрой коллектива после таких матчей. В прошлом сезона Ливер был близок к квадруплу (четыре трофея за сезон), но в последний момент он проиграл чемпионскую гонку Сити, а затем снова проиграл в финале Реалу.

Клопп - сильнейший психолог, но даже ему сходу тяжело настроить подопечных на новый длинный сезон, который вновь может обернуться провалом, учитывая усиления конкурентов.....
Elliada
Elliada
вчера в 10:19
Клопп средний тренер. Недаром его называют неудачником финалов. Не могу вспомнить, когда именно его решения меняли ход игры. Обычно он делает те же самые замены, команда играет однообразно. Побеждают благодаря индивидуальным способностям игроков. Например, Трент не умеет защищаться. Подстраховку сделай ему. Салах откровенно проваливает некоторые матчи, но его не меняют. Скоро начнет жаловаться на календарь, чтобы оправдать свою несостоятельность
El__Nino
El__Nino
вчера в 10:15
« Троссард повторил подвиг Аршавина »

Сложно, когда либо память плохая, либо с математикой беда.
Аршавин забил 4
4, Карл!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 10:08
Ман Сити похоже в этом году потерял Ливерпуль как конкурента за чемпионство в АПЛ !! Ливерпулю нужно что то срочно менять в игре, иначе и зона еврокубков может оказаться за чертой занятого ими места в итоговой турнирной таблице!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 10:04
Над Клоппом навис домоклов меч!!!!
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