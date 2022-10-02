Оборона «Ливерпуля» посыпалась. Трента критикуют, Ван Дейка больше не боятся

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вчера, 09:59

Всего два «сухаря» в десяти матчах сезона.

Троссард повторил подвиг Аршавина

Победа в Суперкубке позволила забыть, что у «Манчестер Сити» 8 из 14 ударов были в створ ворот Адриана. Матип и Ван Дейк не остановили Холанда, Эрлинг сам трижды промахнулся. Против «Брайтона» команда из Ливерпуля снова допускала частые явные ошибки в защите. Троссард забил на «Энфилде» трижды (как «канонир» Аршавин), а по явным голевым моментам победили гости «Энфилда», 6:5 в пользу «чаек». Бельгийский Леонардо сыграл роскошно, но ему помогали футболисты Клоппа. И Александер-Арнольд, и Матип, и Ван Дейк, и даже Диас.

Бывшему тренеру «Шахтера» Де Дзебри досталась приличная средняя команда. Но Роберто сумел навязать «Ливерпулю» настоящую смелую борьбу. А ошибки команды Клоппа в обороне дополнили картину. Конечно, сам «Ливерпуль» забил трижды, поражения нет. Но потеряли очки в пяти матчах АПЛ из семи. Катастрофа для команды, которая привыкла идти ноздря в ноздрю с «Манчестер Сити». Если отнять результат 9:0, то проблемы увидят не только в защите. Собрали лишь девять голов в шести остальных матчах. Пропустили в лиге вроде бы не так уж много, тоже девять, но если вспомнить результаты, то найдется лишь два «сухаря».

Часто привозит Александер-Арнольд

Великолепный футболист, но не защитник. У Трента невероятный пас, читает карту чужих действий лучше, чем игроки, которые на десять лет старше. Правый латераль «Ливерпуля» был полезен в атаке. До сих пор опасен, когда говорим о созидании. Но нельзя использовать его в защите без подстраховки хавбеков и центрального оборонца. Раньше, когда игра у «Ливерпуля» шла, можно было вечно давить, не забывая о прессинге, то минусы англичанина перекрывали напарники. Сейчас у него уже второй явный кризис в недолгой карьере. Прошлый прошел достойно, а теперь — словно защитник из второй лиги.

Клопп предсказуемо защищает ценного футболиста, но фанаты и эксперты понимают, почему Трент не имеет ключевой роли в сборной Англии, хотя бы в полузащите, если не в обороне. Тренер «Ливерпуля» заявил, что нельзя иметь все и сразу, объяснил, что Тренту нужно подниматься высоко, закрывая пространство между линиями в одной плоскости с Фабиньо. Но в матче против «Брайтона» у него три ошибки перед голами. Понятно, что сам Юрген просит футболиста работать высоко, но характер ляпов не связан с тактикой. Трент принимал неверные решения – поймался на финт, неудачно принял мяч на грудь, а перед третьим голом не перекрыл атаку по флангу.

Ван Дейк потерял флер непобедимого

Вирджил точно среди лучших центральных защитников своего времени. Но уже по возрасту, в котором перерос уровень «Саутгемптона» — 26 с половиной лет, можно понять, что с юности на величие своей игрой Ван Дейк не намекал. Теперь ему за тридцать, и после травм на голландца иначе смотрят соперники. Раньше один в один обыграть великана было практически невозможно. Но когда-то и Хендерсона обзывали лучшим игроком сезона в АПЛ . В футболе все меняется, и Александер-Арнольд был великолепен в прошлом сезоне.

У «Ливерпуля» много ребят, которые не отличались стабильностью. Салах дозревал постепенно, был прокол в «Челси». Робертсона достали из «Халл Сити» Слуцкого. Алькантара после классных сезонов в «Баварии» выдал невнятные отрезки уже в «Ливерпуле», а уже затем набрал форму. Которую, похоже, снова потерял, раз Клопп экстренно запросил трансфер Артура. Суммируем все, что знаем о футболистах – получаем причину частых голов в ворота Алиссона. «Наполи» забил четырежды, многие – минимум один мяч.

Клопп не может отказаться от манеры

После прихода в «Ливерпуль» почти все футболисты подстраивались под схему. Фирмино стал форвардом, который не форвард. Коутиньо играл так, как нужно было Клоппу. Потом пришли Мане и Салах, оба подходили по стилю. Даже быстрая весенняя адаптация Луиса Диаса связана с тем, что скауты удачно подобрали парня, который впишется в схему. А вот Дарвин Нуньес, который должен был поломать систему, пока не заиграл. Также не всегда было просто Алькантаре, когда Вейналдум подходил лучше. Да и Робертсона, готового играть хоть сто двадцать минут, сейчас не хватает.

Всем очевидно влияние на «Ливерпуль» потери Мане. Но не забывайте о потере Вейналдума. Полузащитник все это время мог выходить в основе рядом с Алькантарой и Фабиньо, играть сильнее, чем неоднозначный Хендерсон. Вместо этого Джорджиньо потратил впустую год в Париже, а когда перебрался в Рим, то получил серьезную травму. Матип после своего повреждения прошлым летом физически отошел, раз может на тестах обойти двужильного Милнера. Но ни Жоэль, ни подававший надежды Конате – Ибрагима только-только оправился от травмы колена, не смогли подстраховать Алиссона.

Игрокам пора принять ответственность

Статистика показывает, что нельзя винить голкипера. Бразилец не чудотворец (как Пикфорд в воротах «Эвертона»), но гитариста часто подставляли. МЮ обыграл «Ливерпуль», что придало команде тен Хага сил. «Эвертон» не проиграл Клоппу. Но дальше увидели разгром в Неаполе, а спустя три недели странную ничью с «Брайтоном», когда попытка камбэка не отнимет три результативные ошибки в защите. У «Ливерпуля» есть перенесенные матчи. Сыграют против «Арсенала» и «Манчестер Сити» до середины октября. Оборону проверят много раз, на данный момент Клопп в растерянности. Даже Фабиньо мышей не ловит, а он был в центре композиции.

Чтобы навести порядок, нужно менять подход, а тренер на это вряд ли готов. Немец до сих пор вписывает разных футболистов в «4-3-3». И хотя класс спасал многократно – дубль Фирмино избавил от поражения, по факту ничья с «Брайтоном» уже без Поттера сродни полной неудаче. Это поражение в борьбе за первое место, ведь отрыв «Арсенала» вырос. Даже задача попасть в четверку, если «Тоттенхэм», «Челси» и МЮ будут в порядке, значительно усложнилась. Злые фанаты «Ливерпуля» пишут, что «футбол Юргена устарел», но это эмоции. Скорее Тренту, Матипу, Фабиньо, Хендерсону и Алькантаре нужно собраться. Явно ошибаются футболисты, а Клопп ищет опорника.

Тренер виноват, что не смог им объяснить, как этого не делать. Раньше у Клоппа получалось, ведь Юрген – наставник для реваншей. В этом зацепка «Ливерпуля» на будущее. Хотя легкость, с которой их может прижать «Брайтон», озадачила. «Аякс» и «Наполи» навяжут борьбу. Даже «Рейнджерс», когда поедут в Глазго, окажет сопротивление. Ошибки в обороне «Ливерпуля» систематичные, такие сложнее искоренить.