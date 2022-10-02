«Ростов» выбрал смелый футбол. «Зенит» принял все подарки команды Карпина

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вчера, 21:46

Достойная попытка, но чемпионы сильнее.

Южане не будут первыми в РПЛ , это ясно не только Петржеле. Хотя если именно «Ростов» окажется ближе всех к трону «Зенита», чтобы проверить футбольного царя табакеркой в случае неожиданного весеннего кризиса, то это булыжник в огороды ЦСКА , «Спартака», «Динамо» и «Краснодара». Возможности у этих клубов сильно выше.

Карпин поднял свою команду с середины таблицы к вершине, это уже результат. Было бы интереснее, если бы «Ростов» обходил «Зенит» на пару пунктов до матча, но на удачливость в РПЛ подопечные тренера сборной жаловаться не могли. Забивали на последних секундах, отыгрывались. Семака тоже ответным мячом озадачили.

Но поскольку арбитры решили не замечать фол на Комличенко в штрафной, чем подкорректировали сценарий матча, то результат в пользу чемпионов. Но отдаем должное «Ростову» — сыграли от ножа, старались действовать комбинационно и зрелищно. Перечислим ключевые особенности подхода, разобрав, что сработало, а что подвело.

Комбинационная командная игра

Против ЦСКА и «Спартака» команда Карпина играла в свой футбол, но по-разному. В результате ни Федотов, ни Абаскаль не получили три очка. Гильермо вообще проиграл. Амплуа «Ростов» выбрал – высокий процент владения мячом, ставка на первый пас голкипера, Осипенко, Глебова и Уткина, активная игра флангами, доверие к стандартам. Но в рамках этого видим, как Карпин делает выводы. Например, в РПЛ с «Динамо» сыграли 1:1, а в Кубке России обыграли этого соперника. После победы над «Спартаком» не расслабились, вторым номером победили «Крылья Советов». С «Зенитом» в гостях был полуторный номер. Ставка на мелкий пас могла сработать, если бы не брак почти в 25 %. Карпин эмоционально реагировал на неудачные передачи и выносы, именно они подвели.

Результат: фишка не сработала.

Стандартные положения Уткина

Подачи со штрафных, угловых и удары с «точек» — часть идентичности команды с высокими игроками, вроде Осипенко и Комличенко. Но в Санкт-Петербурге было всего три угловых у ворот Кержакова, а у Даниила Уткина ни одной передачи под удар. Как объяснить отсутствие стандартных навесов? «Зенит» качественно срывал атаки «Ростова». Из 14 фолов петербуржцев сразу 11 на чужой половине поля. План Карпина – использовать стандарты, команда Семака успешно сорвала. А ведь это значительная часть успеха «Ростова» — у них немного голов с игры, но приличное количество после штрафных и пенальти.

Результат: фишка не сработала.

Активный командный прессинг

Что помогало против «Динамо» и «Спартака» — не сработало против чемпионов. Интенсивность высокого прессинга «Ростова» упала в полтора раза, а вот показатель хозяев хуже лишь на пятую часть от привычных цифр. «Зенит» заставили страдать отрезками домашнего матча, игра не была легкой. Но можно отдать должное Сергееву, Мостовому, Венделу и Клаудиньо. Последний перехватил мяч в первом тайме и создал гол. Без того мяча «Зенит» мог проигрывать на старте второго тайма, а Семак не любит пропускать первым. После давления «Ростова» его команда переключилась, вместо слабого в прессинге Кассьерры вышел Сергеев. Шестеренки завертелись, появился также Кузяев. «Зенит» правильно отреагировал на попытки «Ростова» надавить и контролировать мяч.

Результат: фишка не сработала.

Неожиданные решения Полоза

Еще одна фишка команды Карпина. Дмитрий в одном из интервью сказал, что «Зенит» может развалиться без Барриоса, но для полноты утверждения нужно добавить Сантоса и Вендела. Вот без этих троих футболистов вправду можно представить себе, как «Зенит» проигрывает матч за матчем, невзирая на наличие других звезд. «Ростову» не повезло, все были на поле. Причем против Полоза удачно удалось сыграть что Венделу, что Сантосу. Родригао тоже не упускал Дмитрий, так что форвард не стал причиной горького привкуса у фанатов «Зенита» после матча.

Результат: фишка не сработала.

Борьба до самого конца матча

У «Ростова» было 19 забитых мячей, это пятое место в РПЛ . Но могли оказаться выше, ведь не реализовали парочку пенальти. При этом моментов с игры было всего на девять мячей, а забили больше. Впрочем, пенальти тоже надо уметь заработать. Команда Карпина не располагает мастерами такого класса, как «Зенит», поэтому соотношение голов к точным ударам у них хуже – 0.37 против 0.27. Но одновременно отмечаем, что ЦСКА и «Спартак» не сильно от команды Карпина оторвались. По ударам в створ «Ростов» наравне с «армейцами». Понятно, почему команда Карпина до встречи с «Зенитом» не проигрывала. С «Сочи» и «Торпедо» вели борьбу до заработанных очков. А сегодня случился классный пас Малкома на Кузяева, «Ростов» не смог организовать сюрприз – ничью 2:2 в концовке.

Результат: фишка не сработала.



Мастерство навесов с флангов

Для «Зенита» важно, чтобы Сантос и правый латераль, независимо от имени, играли круто. Как только Дуглас нужен в центре поля, или соперник к вертикальным пасам добавляет ширину, то возникают проблемы. Не так часто, чтобы говорили о системных поражениях «Зенита», но покусать команду Семака можно. «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Спартак» это уже сделали. И хотя дважды речь о кубке, который теперь оглашен якобы неважным турниром для чемпиона – так можно любое поражение оправдать, просто сказать, что победа не входила в планы, фаворит не потерял уверенность после разгрома от «Спартака». И хотя один навес сработал – Комличенко сравнял счет после навеса Сильянова с правого фланга, достаточно статистики по точным ударам – 9:2, чтобы понять эффективность «Зенита» в домашней игре.

Результат: фишка частично сработала.

У «Ростова» было невысокие шансы на успех, но хватало плюсов, которые стоило продемонстрировать. Как видите, невзирая на смелый подход, желание выходить из обороны низом и наличие полузащитников в хорошей форме, южане не были сильнее, чем «Зенит». В каждой игре с чемпионом у претендента два пути. Или дождаться, когда фаворит опустится к твоему уровню, или превзойти себя, поставив на знаковые фишки, среди которых нет симуляций Комличенко (за падения рядом с Кержаковым мог получить желтую).

У Семака недоработали отдельные игроки – например, Ловрен и Кассьерра, но у «Ростова» тоже были индивидуальные ошибки. Правда, от молодых футболистов. Идея Карпина была правильной, а реализация подвела. Симпатичная команда выше головы не прыгнула. Все неприятности сезона «Зенит» переживал на выезде, а Валерий Георгиевич сыграл в Санкт-Петербурге, где южане не побеждали почти девять лет. Серия продолжается, Малком очень хорош, да и Вендел в порядке, снова подкараулил чужую оборону, забил победный мяч.