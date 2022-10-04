Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТактический лабиринтИтоги и оценкиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

МЮ еще далеко до «Сити». Гвардиола уничтожил прессинг манкунианцев несколькими решениями

вчера, 13:30
Гвардиола, тен Хаг
00:00 / 00:00

Холанд показал, что хорош не только в завершении.

Воскресное манчестерское дерби показало огромную разницу в классе между командами Эрика тен Хага и Хосепа Гвардиолы. Мы много писали о том, что в перспективе в МЮ сложится сильный проект, но в «Ман Сити» это уже данность. «Горожане» — тренерская команда, которая слышит своего менеджера и показывает содержательный футбол. «Красные дьяволы» могли на что-то рассчитывать лишь за счет индивидуальных действий на свободном пространстве и тренерского гения. МЮ взялся прессинговать соперника, но «Манчестер Сити» разобрал оппонента на кирпичики – это произошло благодаря нескольким составляющим.

Активность центральных защитников

«Юнайтед» решился давить на «горожан» высоким блоком. На флангах Уокеру и Канселу противостояли Санчо и Антони. Рэшфорд следил за двумя центрбеками, а Бруну Фернандеш осаждал Гюндогана в опорной зоне (иногда менялся с Маркусом). Эта часть была наиболее четкой в структуре прессинга манкунианцев.

«Горожане» нашли лазейку там, где это было сделать проще всего. Маркусу сложно давить сразу на двух защитников в центре – он сначала перекрывал линию передачи на второго, после чего сближался с тем, который владел мячом. На первых порах Натан Аке стал выдвигаться с мячом ближе к центру поля, иногда появлялся у центрального круга. Позднее так вообще уходил в штрафную – опорники МЮ терялись между игроками соперника. В купе с активными перемещениями группы атаки (о них позже) получалось найти адресата для передачи и создавать остроту.

Еще одно решение – задействовать Эдерсона. Бразильский голкипер получал мяч так же часто, как и Натан с Аканджи. Уж за троими Рэшфорду/Фернандешу уследить был невозможно.

На фланге обороны Канселу был активнее Уокера, чаще развивал атаку вместе с Грилишем, правда, результативных действий на свой счет не записал. Еще успеет отличиться.

Силва, Де Брюйне и Холанд путали хавбеков

Все привыкли к тому, что от перемещений полузащитников «Сити» голова идет кругом. Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва с первых минут взялись за дело. Номинально по ним должны были играть Кристиан Эриксен и Скотт Мактоминей. Однако то бельгиец, то португалец убегали в штрафную, а опорники «Юнайтед» передавали их защитникам. Много раз можно было заметить, что Эриксен и Мактоминей никого не опекают – стоят в опорной зоне, пока «горожане» ищут подход к воротам.

Пока хавбеки нагружали финальную треть Эрлинг Холанд спускался к центру поля, чтобы Аке/Аканджи было кому отдать мяч. Норвежец показывает, что может разрывать АПЛ не только за счет габаритов. Он отлично играет на опережение, не просто бьет, но и ищет вариант для паса, участвует в прессинге, выдергивает защитников, которые играют персонально по нему. В воскресенье так было с Мартинесом – Леандро проигрывал ему как в движении, так и в единоборствах. Холанд открывался в любой свободной зоне, собирал на себе двух игроков – и все равно забивает. В первый раз – с углового, во второй – сыграв на опережение за Вараном, в третий – бьет без сопротивления в упор.

Гвардиола оценил включенность Холанда в игру «Сити» и хочет больше:

Я хочу, чтобы он больше касался мяча, больше участвовал в игре и больше участвовал в подобных ситуациях.

Первый опасный момент – результат обоих факторов. Эрлинг сместился под пас и отдал на фланг Грилишу. Пока тот несся к финальной трети, норвежец на скорости врывался в штрафную. За счет скорости форвард остался без опекуна и пробил по воротам – спас Де Хеа. Сразу за этим последовали добивания Силвы и Кевина – с самого начала эпизода их никто не опекал, оба ворвались в штрафную, оба пробили без сопротивления. 3 удара в упор за пару секунд – это тихий ужас. В штрафной «Юнайтед» были сразу 5 игроков «Сити».

Позднее Бернарду стал действовать глубже, а Де Брюйне продолжал возвращаться в линию с Холандом и прессинговать защитников.

Пассивность обороны МЮ

Можно отмечать перемещения «Сити», а можно говорить о пассивности опорников и защитников МЮ. Такое ощущение, что атакующая группа манкунианцев играла в персональный прессинг, а оборонцы – в зональный. Мактоминей передавал Силву Варану, Эриксен поручал Де Брюйне Мартинесу/Маласии (притом, что еще и за Холандом надо следить). Это вынуждало защитников «Юнайтед» действовать уже – Маласиа и Далот перестали опекать Грилиша и Фодена, которые разбежались по краям. У них появилось много свободного пространства, Аке/Аканджи пасовали прямо на них – Эриксен и Мактоминей оставались выключены из борьбы.

Добавить в жесткости у МЮ получилось благодаря Люку Шоу – он заменил Маласию, стал перекрывать фланг и действовал более агрессивно. Правда, при 0:4 делать такую замену уже поздно.

Особенно ужасны центрбеки. Лисандро поручили опекать Холанда. Аргентинец следовал за ним в центр поля, пытался бороться вверху, но проигрывал раз за разом, оставлял одного, давал кучу свободного пространства для удара.

И так было с половиной игроков МЮ. Играть в прессинг четырьмя футболистами спереди, когда в обороне бардак, неэффективно. И для клуба, и для тен Хага это был худший вечер. Повторять такие ошибки нельзя.

Иностранные тренеры сейчас вредят РПЛ. Но есть один важный нюанс
03 октябряВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии6
Самые странные футболисты «Спартака». Похоже, Абаскаль выжимает максимум
03 октябряВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
«Ростов» выбрал смелый футбол. «Зенит» принял все подарки команды Карпина
02 октябряВадим Багров в блоге Кто круче?Комментарии13
Холанд уничтожил «Манчестер Юнайтед». У Эрлинга хет-трик и два ассиста в дерби
02 октябряВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии14
Оборона «Ливерпуля» посыпалась. Трента критикуют, Ван Дейка больше не боятся
02 октябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии14
Секрет успеха прост. Артета ставит в «Арсенале» на «300 000 пасов»
01 октябряВадим Багров в блоге Командный духКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 21:11
Написал - Рэшфорд следил за ЦЗ, Фернандеш по Мактоминею, Антони и Санчо по крайним. Другое дело, что эффекта нет никакого. Но это другой вопрос
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Учитывая итог матча, МЮ уступил в прессинге - 17,77 против 15,86 у МС. Игра была открытой и МЮ на удивление не прессинговал, а с такими показателями Ливерпуль не проиграл бы МЮ.
Не знаю что строит Тен Хаг, но пока не понятно какой стержень у команды.
Ну и чтобы у МЮ была такая команда как у МС, нужно пересмотреть стиль игры. МС контролирует мяч прежде всего, а не намеренно прессингует и только после того чтобы вернуть мяч они прессингуют. Точность паса лучше и по xG создают гораздо больше, чем МЮ.
То есть можно никогда не прийти к такому футболу, но можно улучшить свой стиль и методику игры. Хотя все равно, у каждого стиля свой недостаток и преимущество. Пеп чаще контролирует мяч, но в тот же момент команда не может быстро переключиться на контратаки, так как потеря мяча от лишнего движения может снизить показатель контроля мяча.
volga.kot
volga.kot
вчера в 17:42
Ман Сити в ударе
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 16:14
Да и о каком прессинге МЮ вы тут бредите? Красные прессинговать начали примерно с 70-75 минуты, если бы с самого начала прессинговали то такого счёта небыло бы
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 16:10
Если Сити не возьмёте лч в этом сезоне, то это конечно будет страшным позором. Холланд просто монстр, как я и говорил ранее зря МЮ его проворонил. Но болельщиков МЮ прошу не унывать, в ответке мы их накажем
myst5
myst5
вчера в 16:04
Проигрыш чистая вина Хаага . Кто же играет против сити с одним опорником. Надо было сажать на скамейку Бруно вместо него каземиро . Справа ставить бисаку . Ясно было что игра будет от соперника.
Elliada
Elliada
вчера в 15:06
тен Хагу нужно время. Он только пришел в МЮ. Артете предоставили время.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 