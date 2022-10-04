МЮ еще далеко до «Сити». Гвардиола уничтожил прессинг манкунианцев несколькими решениями

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вчера, 13:30

Холанд показал, что хорош не только в завершении.

Воскресное манчестерское дерби показало огромную разницу в классе между командами Эрика тен Хага и Хосепа Гвардиолы. Мы много писали о том, что в перспективе в МЮ сложится сильный проект, но в «Ман Сити» это уже данность. «Горожане» — тренерская команда, которая слышит своего менеджера и показывает содержательный футбол. «Красные дьяволы» могли на что-то рассчитывать лишь за счет индивидуальных действий на свободном пространстве и тренерского гения. МЮ взялся прессинговать соперника, но «Манчестер Сити» разобрал оппонента на кирпичики – это произошло благодаря нескольким составляющим.

Активность центральных защитников

«Юнайтед» решился давить на «горожан» высоким блоком. На флангах Уокеру и Канселу противостояли Санчо и Антони. Рэшфорд следил за двумя центрбеками, а Бруну Фернандеш осаждал Гюндогана в опорной зоне (иногда менялся с Маркусом). Эта часть была наиболее четкой в структуре прессинга манкунианцев.

«Горожане» нашли лазейку там, где это было сделать проще всего. Маркусу сложно давить сразу на двух защитников в центре – он сначала перекрывал линию передачи на второго, после чего сближался с тем, который владел мячом. На первых порах Натан Аке стал выдвигаться с мячом ближе к центру поля, иногда появлялся у центрального круга. Позднее так вообще уходил в штрафную – опорники МЮ терялись между игроками соперника. В купе с активными перемещениями группы атаки (о них позже) получалось найти адресата для передачи и создавать остроту.

Еще одно решение – задействовать Эдерсона. Бразильский голкипер получал мяч так же часто, как и Натан с Аканджи. Уж за троими Рэшфорду/Фернандешу уследить был невозможно.

На фланге обороны Канселу был активнее Уокера, чаще развивал атаку вместе с Грилишем, правда, результативных действий на свой счет не записал. Еще успеет отличиться.

Силва, Де Брюйне и Холанд путали хавбеков

Все привыкли к тому, что от перемещений полузащитников «Сити» голова идет кругом. Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва с первых минут взялись за дело. Номинально по ним должны были играть Кристиан Эриксен и Скотт Мактоминей. Однако то бельгиец, то португалец убегали в штрафную, а опорники «Юнайтед» передавали их защитникам. Много раз можно было заметить, что Эриксен и Мактоминей никого не опекают – стоят в опорной зоне, пока «горожане» ищут подход к воротам.

Пока хавбеки нагружали финальную треть Эрлинг Холанд спускался к центру поля, чтобы Аке/Аканджи было кому отдать мяч. Норвежец показывает, что может разрывать АПЛ не только за счет габаритов. Он отлично играет на опережение, не просто бьет, но и ищет вариант для паса, участвует в прессинге, выдергивает защитников, которые играют персонально по нему. В воскресенье так было с Мартинесом – Леандро проигрывал ему как в движении, так и в единоборствах. Холанд открывался в любой свободной зоне, собирал на себе двух игроков – и все равно забивает. В первый раз – с углового, во второй – сыграв на опережение за Вараном, в третий – бьет без сопротивления в упор.

Гвардиола оценил включенность Холанда в игру «Сити» и хочет больше:

Я хочу, чтобы он больше касался мяча, больше участвовал в игре и больше участвовал в подобных ситуациях.

Первый опасный момент – результат обоих факторов. Эрлинг сместился под пас и отдал на фланг Грилишу. Пока тот несся к финальной трети, норвежец на скорости врывался в штрафную. За счет скорости форвард остался без опекуна и пробил по воротам – спас Де Хеа. Сразу за этим последовали добивания Силвы и Кевина – с самого начала эпизода их никто не опекал, оба ворвались в штрафную, оба пробили без сопротивления. 3 удара в упор за пару секунд – это тихий ужас. В штрафной «Юнайтед» были сразу 5 игроков «Сити».

Позднее Бернарду стал действовать глубже, а Де Брюйне продолжал возвращаться в линию с Холандом и прессинговать защитников.

Пассивность обороны МЮ

Можно отмечать перемещения «Сити», а можно говорить о пассивности опорников и защитников МЮ . Такое ощущение, что атакующая группа манкунианцев играла в персональный прессинг, а оборонцы – в зональный. Мактоминей передавал Силву Варану, Эриксен поручал Де Брюйне Мартинесу/Маласии (притом, что еще и за Холандом надо следить). Это вынуждало защитников «Юнайтед» действовать уже – Маласиа и Далот перестали опекать Грилиша и Фодена, которые разбежались по краям. У них появилось много свободного пространства, Аке/Аканджи пасовали прямо на них – Эриксен и Мактоминей оставались выключены из борьбы.

Добавить в жесткости у МЮ получилось благодаря Люку Шоу – он заменил Маласию, стал перекрывать фланг и действовал более агрессивно. Правда, при 0:4 делать такую замену уже поздно.

Особенно ужасны центрбеки. Лисандро поручили опекать Холанда. Аргентинец следовал за ним в центр поля, пытался бороться вверху, но проигрывал раз за разом, оставлял одного, давал кучу свободного пространства для удара.