МЮ еще далеко до «Сити». Гвардиола уничтожил прессинг манкунианцев несколькими решениями

Холанд показал, что хорош не только в завершении.
Воскресное манчестерское дерби показало огромную разницу в классе между командами Эрика тен Хага и Хосепа Гвардиолы. Мы много писали о том, что в перспективе в МЮ сложится сильный проект, но в «Ман Сити» это уже данность. «Горожане» — тренерская команда, которая слышит своего менеджера и показывает содержательный футбол. «Красные дьяволы» могли на что-то рассчитывать лишь за счет индивидуальных действий на свободном пространстве и тренерского гения. МЮ взялся прессинговать соперника, но «Манчестер Сити» разобрал оппонента на кирпичики – это произошло благодаря нескольким составляющим.
Активность центральных защитников
«Юнайтед» решился давить на «горожан» высоким блоком. На флангах Уокеру и Канселу противостояли Санчо и Антони. Рэшфорд следил за двумя центрбеками, а Бруну Фернандеш осаждал Гюндогана в опорной зоне (иногда менялся с Маркусом). Эта часть была наиболее четкой в структуре прессинга манкунианцев.
«Горожане» нашли лазейку там, где это было сделать проще всего. Маркусу сложно давить сразу на двух защитников в центре – он сначала перекрывал линию передачи на второго, после чего сближался с тем, который владел мячом. На первых порах Натан Аке стал выдвигаться с мячом ближе к центру поля, иногда появлялся у центрального круга. Позднее так вообще уходил в штрафную – опорники МЮ терялись между игроками соперника. В купе с активными перемещениями группы атаки (о них позже) получалось найти адресата для передачи и создавать остроту.
Еще одно решение – задействовать Эдерсона. Бразильский голкипер получал мяч так же часто, как и Натан с Аканджи. Уж за троими Рэшфорду/Фернандешу уследить был невозможно.
На фланге обороны Канселу был активнее Уокера, чаще развивал атаку вместе с Грилишем, правда, результативных действий на свой счет не записал. Еще успеет отличиться.
Силва, Де Брюйне и Холанд путали хавбеков
Все привыкли к тому, что от перемещений полузащитников «Сити» голова идет кругом. Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва с первых минут взялись за дело. Номинально по ним должны были играть Кристиан Эриксен и Скотт Мактоминей. Однако то бельгиец, то португалец убегали в штрафную, а опорники «Юнайтед» передавали их защитникам. Много раз можно было заметить, что Эриксен и Мактоминей никого не опекают – стоят в опорной зоне, пока «горожане» ищут подход к воротам.
Пока хавбеки нагружали финальную треть Эрлинг Холанд спускался к центру поля, чтобы Аке/Аканджи было кому отдать мяч. Норвежец показывает, что может разрывать АПЛ не только за счет габаритов. Он отлично играет на опережение, не просто бьет, но и ищет вариант для паса, участвует в прессинге, выдергивает защитников, которые играют персонально по нему. В воскресенье так было с Мартинесом – Леандро проигрывал ему как в движении, так и в единоборствах. Холанд открывался в любой свободной зоне, собирал на себе двух игроков – и все равно забивает. В первый раз – с углового, во второй – сыграв на опережение за Вараном, в третий – бьет без сопротивления в упор.
Гвардиола оценил включенность Холанда в игру «Сити» и хочет больше:
Я хочу, чтобы он больше касался мяча, больше участвовал в игре и больше участвовал в подобных ситуациях.
Первый опасный момент – результат обоих факторов. Эрлинг сместился под пас и отдал на фланг Грилишу. Пока тот несся к финальной трети, норвежец на скорости врывался в штрафную. За счет скорости форвард остался без опекуна и пробил по воротам – спас Де Хеа. Сразу за этим последовали добивания Силвы и Кевина – с самого начала эпизода их никто не опекал, оба ворвались в штрафную, оба пробили без сопротивления. 3 удара в упор за пару секунд – это тихий ужас. В штрафной «Юнайтед» были сразу 5 игроков «Сити».
Позднее Бернарду стал действовать глубже, а Де Брюйне продолжал возвращаться в линию с Холандом и прессинговать защитников.
Пассивность обороны МЮ
Можно отмечать перемещения «Сити», а можно говорить о пассивности опорников и защитников МЮ. Такое ощущение, что атакующая группа манкунианцев играла в персональный прессинг, а оборонцы – в зональный. Мактоминей передавал Силву Варану, Эриксен поручал Де Брюйне Мартинесу/Маласии (притом, что еще и за Холандом надо следить). Это вынуждало защитников «Юнайтед» действовать уже – Маласиа и Далот перестали опекать Грилиша и Фодена, которые разбежались по краям. У них появилось много свободного пространства, Аке/Аканджи пасовали прямо на них – Эриксен и Мактоминей оставались выключены из борьбы.
Добавить в жесткости у МЮ получилось благодаря Люку Шоу – он заменил Маласию, стал перекрывать фланг и действовал более агрессивно. Правда, при 0:4 делать такую замену уже поздно.
Особенно ужасны центрбеки. Лисандро поручили опекать Холанда. Аргентинец следовал за ним в центр поля, пытался бороться вверху, но проигрывал раз за разом, оставлял одного, давал кучу свободного пространства для удара.
И так было с половиной игроков МЮ. Играть в прессинг четырьмя футболистами спереди, когда в обороне бардак, неэффективно. И для клуба, и для тен Хага это был худший вечер. Повторять такие ошибки нельзя.
Не знаю что строит Тен Хаг, но пока не понятно какой стержень у команды.
Ну и чтобы у МЮ была такая команда как у МС, нужно пересмотреть стиль игры. МС контролирует мяч прежде всего, а не намеренно прессингует и только после того чтобы вернуть мяч они прессингуют. Точность паса лучше и по xG создают гораздо больше, чем МЮ.
То есть можно никогда не прийти к такому футболу, но можно улучшить свой стиль и методику игры. Хотя все равно, у каждого стиля свой недостаток и преимущество. Пеп чаще контролирует мяч, но в тот же момент команда не может быстро переключиться на контратаки, так как потеря мяча от лишнего движения может снизить показатель контроля мяча.
Не знаю что строит Тен Хаг, но пока не понятно какой стержень у команды.
Ну и чтобы у МЮ была такая команда как у МС, нужно пересмотреть стиль игры. МС контролирует мяч прежде всего, а не намеренно прессингует и только после того чтобы вернуть мяч они прессингуют. Точность паса лучше и по xG создают гораздо больше, чем МЮ.
То есть можно никогда не прийти к такому футболу, но можно улучшить свой стиль и методику игры. Хотя все равно, у каждого стиля свой недостаток и преимущество. Пеп чаще контролирует мяч, но в тот же момент команда не может быстро переключиться на контратаки, так как потеря мяча от лишнего движения может снизить показатель контроля мяча.