Обилие голов и выраженные лидеры. Лига чемпионов радует разнообразием

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сегодня, 01:11

Очередная порция матчей проясняет и запутывает ситуацию в группах.

Группа Е. Исключительное равенство

Наиболее плотная ситуация после половины пути в групповом этапе складывается в квартете Е, где разница между первым и последним местом составляет всего два очка. И это единственная группа, в которой ни одна из команд не одержала больше одной победы. Тут на самом деле ничего еще не решено. И записные аутсайдеры пользуются нестабильной формой якобы фаворитов.

В третьем туре очень ярко себя показал «Челси», разгромив «Милан» со счетом 3:0 с голами Фофана, Обамеянга и Джеймса. При этом по игре такого уж существенного перевеса не было, но лондонцы очень щепетильно отнеслись к своим подходам к чужим воротам. Они чуть больше владели мячом, но за всю игру нанесли лишь десять ударов, зато шесть из них пришлись в створ, и половина стала голевой. А «Милан» всего нанес четыре удара с одним попаданием в створ. Так борьбу не выиграть.

В параллельном матче вполне закономерно, пусть и с минимальной разницей победу над загребским «Динамо» одержал «Зальцбург». Единственный мяч на 71-й минуте с пенальти забил Окафор. При этом хорватский клуб больше владел мячом, но австрийцы гораздо чаще били – 18 ударов против десяти и 6:3 по попаданиям в створ.

Таким образом, именно «Зальцбург» пока не проигрывает в этой группе и захватил лидерство с пятью очками, по четыре балла у «Челси» и «Милана», а «Динамо» замыкает группу с тремя очками, добытыми за победу над «Челси». Тут все крайне запутанно, и никто ничего себе не гарантировал даже близко.

Группа F. Убедительный фаворит

А вот в группе F лидер есть, и он идет со стопроцентным результатом. «Реал» смог одержать три победы в трех матчах, пропустив всего один мяч. Кстати, случилось это как раз в третьем туре, в домашней игре против «Шахтера». Еще до получаса игры Родриго и Винисиус сделали отрыв «Реала» комфортным, но под конец тайма Зубков один мяч отыграл. Взятый голевой темп во второй половине игры соперники не поддержали, хотя моментов хватало.

«Реал» владел мячом почти 60 процентов времени и был абсолютно лучшим среди всех команд третьего тура по ударам по воротам. Целых 36 попыток предприняли мадридцы против всего 11 у «Шахтера». И 14 ударов «Реала» пришлись в створ против трех у «горняков». Так что гостям крупно повезло, что они избежали крупного поражения. Великолепный матч провел вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин.

Более результативной в этой группе получилась игра между «Лейпцигом» и «Селтиком». Немцы доминировали, забили первыми усилиями Нкунку, но в начале второго тайма пропустили от Жоты. Позднее удалось дожать – дубль оформил Андре Силва. Но все это сопровождалось ярким весельем. Например, по голевой ошибке допустили у «Лейпцига» Вернер, а у «Селтика» старый знакомый Джо Харт, который помог Силве забить первый мяч. Также у Собослои было попадание в каркас ворот. «Лейпциг» и в целом перестрелял противника – 16 ударов против 12 и 6:5 по точным попыткам.

Если с лидерством «Реала» все понятно, то борьба за второе место идет серьезная. Пока с четырьмя очками его занимает «Шахтер», но у «Лейпцига» три балла, а у «Селтика» — один. Тут даже «кельты», если напрягутся, вполне себе могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Группа G. Очередной разгром

Лавры «Наполи» не дают покоя «Манчестер Сити», но «горожане» в отличие от неаполитанцев разгромом завершили не три матча из трех, а только два. Новой жертвой команды Хосепа Гвардиолы стал «Копенгаген». К 32-й минуте Холанд привычно уже разрядился двумя голами в ворота датчан. Затем Хочолава отметился автоголом, а во втором тайме Марез с пенальти и Альварес с игры довершили разгром – 5:0. Но этот счет даже не отражает степени доминирования хозяев, которые владели мячом больше 75 процентов времени. «Сити» нанес 30 ударов, попав в створ 16 раз. У «Копенгагена» за всю игру только два удара и ни одного в створ.

Разгром случился и в другой игре группы. Там «Севилье» не повезло в битве с дортмундской «Боруссией», которая за первый тайм усилиями Геррейро, Беллингема и Адейеми забила трижды. После перерыва на гол Эн-Несери «Боруссия» ответила мячом Брандта, и на этом команды успокоились. Может показаться, что дортмундцы тут всецело доминировали и давили, но это не так. 20:19 по ударам в пользу «Севильи», 7:6 по точным попаданиям в пользу «Боруссии». Остроты было создано примерно поровну, мячом гораздо больше владели испанцы. Но был не их день.

В группе G уверенно лидирует с тремя победами в трех матчах «Манчестер Сити». Отметился и явный преследователь – у «Боруссии» на три очка меньше. А вот «Севилья» и «Копенгаген» имеют лишь по одному очку. И в этом квартете борьба за плей-офф ЛЧ фактически завершена.

Группа Н. Двоевластие

«Маккаби» из Хайфы стал только третьей командой в этом розыгрыше, кому не удалось набрать ни одного очка за три тура. Израильтянам компанию составляют «Рейнджерс» и «Виктория» из Пльзени. В третьем туре «Маккаби» встречался с «Ювентусом» и мог бы на самом деле претендовать на очки. Ведь смотрелись израильтяне не сильно хуже туринцев. Но подвела реализация и класс исполнителей. В первом тайме счет открыл Рабьо, в начале второго увеличил отрыв Влахович. Возродил интригу на 75-й минуте Давид, но в конце игры Рабьо оформил дубль, установив окончательный счет. При этом обе команды владели мячом поровну, дважды «Маккаби» попадал в каркас ворот Щесны и нанес 20 ударов против 16 у «Ювентуса». Но с точностью была беда: четыре попадания против семи.

А в другом матче группы «Бенфика» и ПСЖ выясняли, кто больше достоин лидерства. Ведь в предыдущих двух турах обе команды обыграли «Маккаби» и «Ювентус». В этой встрече лиссабонцы и парижане поделили между собой таймы. В первом лучше была «Бенфика», а во втором – ПСЖ . Причем на протяжении всего матча шикарно играли вратари, спасая своих партнеров. И все ограничилось обменом голами в первом тайме. На мяч Месси «Бенфика» ответила автоголом Данилу. У «Бенфики» было восемь ударов, шесть из которых в створ, а у ПСЖ – 15 ударов и семь в створ. Мячом больше владели, конечно, французы, а Неймар даже сотряс разок перекладину.