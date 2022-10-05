Особенность сезона – невнятные гранды. «Челси» и МЮ соседствуют с Симеоне и Индзаги

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вчера, 14:27

Богатые клубы озадачивают поклонников.

«Челси»

У кого сезон начался лучше, у «Брайтона» или у «Челси»? Забавно, но у бывшей команды Поттера. Тухеля неожиданно отправили на курорт с его новой девушкой, ведь Боэли отдал Томасу право выбора футболиста, потратил деньги, но стартовал со скрипом. Могли не обыграть «Эвертон», уступить «Тоттенхэму», разгромно проиграли «Лидсу». Поражение в ЛЧ в Загребе тоже памятное, а после него «Челси» пропустил матчи с командами, которые могут навязать борьбу – Митровича и Салаха. Нагрузки из-за переносов игр вырастут, а сегодня матч против «Милана». Будет сложно, Жиру знает, что делать на «Стэмфорд Бридж».

«Интер»

Ханданович пропускает всё, что можно и нельзя. Шкриньяр сожалеет, что играет не рядом с Маркиньосом и Рамосом в ПСЖ . «Интер» обыграл «Барселону» со скандалом, напомнив, что остается мощной командой. Но прямолинейность подопечных Индзаги, невзирая на невероятный состав – только парочка Лукаку и Мартинеса чего стоит, отправляет их в список разочарований старта сезона. «Интер» перестали бояться, «Рома», «Лацио» и «Удинезе» их переигрывали, как и «Милан» в дерби. Много поражений и мало зацепок, чтобы верить в качественный рывок надолго.

«Ливерпуль»

Ого, Александер-Арнольд забил со штрафного «Рейнджерс», которому «Аякс» дома накидал четыре мяча. Всё, забываем о домашней ничьей против «Брайтона», разгроме от «Наполи» в гостях и поражении на «Олд Траффорд». Забываем, как ошибался Ван Дейк, как не помогали хавбеки, как заглох Салах. Без Мане команда хуже, Нуньес пока не заиграл. «Ливерпуль» будет лучше, но фору «Манчестер Сити» в 7 пунктов по потерянным (если обыграют «Кристал Пэлас») Клопп уже подарил. Учитывая, что с глазу на глаз сумели подловить «горожан» на плохой реализации и выиграли Суперкубок, старт сезона стал холодным душем для тренера. «Ливерпуль» не развалился, но потерял веру в неизбежность победы.

«Атлетико»

До чего же они тяжелые, жесткие и скучные. Как и «Ливерпуль», «Интер» или «Челси», команда Симеоне в списке разочарований не по причине слабости или неумению выдать один-два сильных матчах. Нет, дело в том, как нелепо смотрится «Атлетико» в поисках новой идентичности. Старую уже потеряли – по качеству моментов соперников лишь на седьмом месте, уступают даже «Осасуне», а новую ищут, используя Гризманна в глубине, мечтая о голах Фелиша и Мораты, а еще и возвращении Сауля, Коке и Льоренте на пик формы. Но классный состав часто играет так, как в Брюгге – уступили 2:0 более слабому сопернику.

«Тоттенхэм»

По владению мячом в АПЛ «шпоры» на 12-м месте. По выигранным единоборствам в финальной трети на 19-м. По пасам у чужих ворот вообще 20-е. По передачам с продвижением вперед на 10-м месте, по количеству явных шансов на 9-м. Только класс Кейна, чьи голы прямо принесли девять пунктов в АПЛ , позволяют Конте быть среди лидеров. Но без Харри могли с таким футболом находиться на 14-м месте в АПЛ . Сон дремлет на скамейке, Кулусевски не радует стабильностью, классная по именам защита вчистую проиграла «Арсеналу» и пропустила два от «Спортинга». «Айнтрахту», который набрал форму, вчера тоже не забили. Не забывайте, что «Тоттенхэм» в десятке самых богатых клубов планеты. Пять команд с вершины того рейтинга в этом списке.

«Лейпциг»

В Германии есть богатый клуб, который идет в середине таблицы – «Боруссия» М, чей блюдет выше, чем у «Наполи». Есть небедный «Байер», который скатился без Вирца в зону вылета. Но также видим на 11-м месте коллектив, который по составу и возможностям должен равняться не на «Унион» или «Фрайбург», которые лидируют в Бундеслиге, а на «Боруссию» Д, основного конкурента «Баварии». У «Лейпцига» не было своего Холанда, чтобы его потерять, но Нкунку, Ольмо, Собослаи, Форсберг, Гвардиол, Вернер и Леймер могут играть намного сильнее. Тедеско уволили, но сразу лучше не стало. Против «Селтика» будет сложнейшее испытание.

«Севилья»

У испанцев тоже денег больше, чем у «Наполи», потери являются частью клубной жизни – все знали, что Карлос и Кунде уйдут, когда предложат хорошие деньги. Но даже нынешний не самый мощный состав не отвечает 17-му месту в Ла Лиге с одной победой в семи турах. «Севилья» в кризисе. И хотя он читался, на фоне успехов соседского «Бетиса» плохая игра в защите и неудачи в Лиге чемпионов усиливают эффект перед вероятной отставкой Лопетеги. Сегодня переломный момент – Ракитич, Дольберг, Иско и Ламела схлестнутся с «Боруссию» Д, которую прекрасно знает Дилейни. От результата игры многое зависит.

«Ювентус»

«Милан» в трех баллах от первого места в Серии А, Аллегри уже дал «Наполи» форум в семь пунктов. Если у «россонери» не все получается, то у «Ювентуса» почти ничего толком не выходит. Разве что пропустили меньше, чем могли с таким качеством футбола. Влахович и Милик выручали, но критика Аллегри со стороны фанатов «бьянконери» по делу. В Серии А есть команды, которые играют спорно, как «Аталанта», но побеждают. «Ювентус» играет нестабильно, в 5 матчах из 8 не выиграл. Поражение от «Бенфики» тоже важно – еще могут не выйти в плей-офф ЛЧ , а это ударит по финансам, с которыми у «Ювентуса» и так проблемы.

«Манчестер Юнайтед»

Хрестоматийный пример расходования миллиардов ради получения чемпионской команды. Но брак квалификации режиссеров приводит к провалу фильма в прокате. «Реал Сосьедад» не переиграл МЮ на «Олд Траффорд» по всем параметрам, но обыграл соперника в Лиге Европы по счету. А «Брентфорд» и «Манчестер Сити» попросту разнесли «красных дьяволов» с их нелепой манерой обороняться. Команде тен Хага повезло, что собрали серию побед между поражениями, но впереди перенесенные игры, много неприятных соперников. У МЮ нет надежной обороны – с Магуайром или без него. Нет места в схемах для надежного хавбека Каземиро. Есть интересные диспетчеры, но Рэшфорд и Санчо выступают странно. Марсьяль как был игроком отрезков – так и остался.