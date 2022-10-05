Уникальный год в РПЛ. Развитие молодёжи, много голов и неожиданные герои

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вчера, 17:23

Старейшина лиги прав – смотреть интересно.

Все знают минусы РПЛ в новое время. Fan ID может окончательно убить посещаемость, если его внедрят на всех аренах в ближайшем будущем. Отстранение от еврокубков обнулило значение позиций в лиге с двенадцатой по вторую. Многие клубы досрочно завершат сезон ранней весной. А это путь к судейским ошибкам с подтекстом. Чемпионской интриги не будет без эпидемии травм в «Зените». Или без неожиданного решения ведущих легионеров Семака уехать. Исход классных игроков сказался на качестве футбола, хотя давайте прислушаемся к Валерию Непомнящему, который в 79 лет не глупейший человек в российском футболе:

У меня есть сомнения, что уровень российского футбола упал. Ещё до начала чемпионата говорил, что нынешний сезон уникален в том смысле, что есть шанс у отечественных игроков, особенно у молодых, проявить себя. Лично мне интересно смотреть РПЛ .

По обоим пунктам согласимся с экспертом. В РПЛ много по-настоящему интересных матчей. А доверие молодым и обновления составов добавили интриг.

Ставка на молодых россиян

Развивающихся игроков много. Успешный Соболев не старый игрок, всего двадцать пять лет. В РПЛ более двухсот пятидесяти игроков для сборной Карпина. Из них восемьдесят не старше двадцати трех. Уткин, Хлусевич, Глебов, Дивеев, Сафонов, Садулаев, Литвинов, Пиняев, Захарян, Волков и Сулейманов получили шанс. Многие им воспользуются. Добротных игроков предостаточно. Возьмите Мухина. Двадцатилетнему опорнику Федотов до конца не доверяет, добавил молодого чилийца и опытного серба в заявку. При этом Максим при правильной подстраховке будет хорош в защите, ведь цепкий, и поможет в атаке, ведь видит поле. Про Сафонова можно не начинать. Один из сильнейших молодых вратарей мира. Без шуток, преувеличения и переоценки. Кто-то из молодых в плохом состоянии, невзирая на талант, но количественно интересных молодых футболистов много. Смена поколений идет полным ходом.

Высокая результативность

За треть сезона забили 275 голов, по 3.13 за игру. Невероятно высокий показатель. Атакуют «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Сочи». Хотя даже «Крылья Советов» и «Локомотив», у которых удачных матчей меньше, не ставят «автобус». «Ростов» из той же острой оперы. Забивают после пасов Уткина и Комличенко, но природа подхода Карпина – комбинации, контроль и моменты с игры, которые еще придут. Ужасно скучный подход у Йокановича? Отчасти да, но москвичи, хотя по качеству моментов и голам отстают, просто не реализовали потенциал атакующей линии. Там дико эффективный раньше Грулев, молодой Тюкавин, опытный Смолов и хитрый Захарян. Понятно, что xG подсказывает – голы в РПЛ приходят не из-за класса всех атакующих линий, а из-за жестких ляпов защитников. Но это тоже путь к увлекательной игре.

Иностранцы с амбициями

РПЛ может быть трамплином в карьере. Зимой легионеры по собственному желанию выберут свой путь. Вендел, Сперцян, Медина, Сантос, Олусегун, Зайнутдинов, Клаудиньо, Вера и Кордоба прекрасно понимают, что могут уйти на повышение. В РПЛ по-прежнему много иностранцев, и от их амбициозности качество футбола зависит прямо. Промес, Нобоа и Малком делают чемпионат мощнее, но нестабильные Карраскаль и Медина тоже на многое способны. Игроки свободны, а скауты в условиях жестких ограничений научатся у «Оренбурга». Никогда бы новичок лиги не шел выше «Локомотива» и не отставал на один пункт от «Динамо» без аргентинцев, боснийцев, костариканца и болгарина. Конечно, среди коллег Вера нет нового Промеса. Но для каждого РПЛ – шанс уйти на повышение. «Пассажиров» точно не стало больше, чем было.

Перестановки в составах

«Краснодар» расстался с восемью игроками, которые могли претендовать на место в заявке. У ЦСКА тоже много прощаний. Бийол, Эджуке, Ахметов, Гбамен, Дзагоев, Языджи, Влашич, Васин, Магнуссон, Бохинен, Бистрович и Марадишвили появлялись на поле в прошлом сезоне. Кто-то ушел прошлым летом, как Никола, но всего 12 человек. «Спартак» больше без Жиго, Айртона, Бакаева, Кофрие, Ларссона, Понсе, Крала, Хендрикса, Кутепова и Мелкадзе. Не все полезные, но десять человек надо кем-то заменить. Таких историй полно, РПЛ резко обновилась, что ведет к осечкам, как в «Локомотиве». Не хватает таких ребят, как Чорлука, Крыховяк и Жемалетдинов, чтобы стабилизировать игру. А рядом новый «Спартак», который набрал на пять очков больше, чем год назад.

Нелепые решения боссов

Если вы фанат «Химок», «Локомотива», «Спартака» или «Динамо», то конкретно вам обидно, что руководство сделало с приличными командами. Три клуба в списке поставили не на тех тренеров. А «красно-белые» потеряли шанс стать настоящим конкурентом для «Зенита». «Лукойл» не забрал клуб у Федуна в марте и до августа не провел точечные трансферы. Истории Юрана, Циннбауэра и Йокановича тоже добавляют сезону колорита. Дают возможность «Ростову», «Сочи» и «Ахмату» быть высоко в таблице. А «Оренбург» и «Нижний Новгород» выше, чем «Локомотив». По плодам узнаете их. Государственные корпорации и депутаты просчитались, а процесс исправления ошибок в тройке клубов из Москвы делают РПЛ очаровательнее. «Спартак» особняком, там Промес, Соболев и Абаскаль, а остальным столичным жизнь медом не кажется.

Вечный тактический поиск