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«Факел» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:23
«Факел» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Факел» – «Зенит», который состоится 08 октября 2022 года

«Факел»

Клуб из Воронежа постепенно начинает набирать очки, однако все еще остается в зоне вылета. Команда идет на 13 месте с девятью очками и отстает от ближайшего соперника на один балл. Предстоящий матч с чемпионом страны вряд ли будет хорошей возможностью набрать очки, однако в самом городе вызывает большой ажиотаж среди болельщиков и любителей футбола.

2 октября «Факел» сыграл вничью с «Торпедо» (2:2) в чемпионате, а 29 сентября уступил на выезде «Крыльям Советов» (0:1).

«Зенит»

«Зенит» очень успешно играет в последних матчах и идет без потерь. Перед стартом очередного тура в РПЛ чемпион России лидирует с 29 баллами и опережает ближайшего соперника на шесть пунктов. Несмотря на то, что матч пройдет против аутсайдера турнирной таблицы, подопечные Семака должны исключить недооценку соперника, чтобы не потерять очки, подпустив к себе ближе прямых конкурентов на чемпионство.

2 октября «Зенит» обыграл на своем поле «Ростов» (3:1), а 29 сентября крупно проиграл в кубке России «Спартаку» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Факел» – 11.5
  • Ничья – 5.8
  • Победит «Зенит» – 1.27

Статистика

  • «Факел» одержал лишь одну победу в десяти последних матчах во всех турнирах
  • «Зенит» выиграл только четыре выездных матча в основное время из последних десяти
  • «Факел» уступил в четырех из пяти последних матчей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что питерский клуб забьет быстрый мяч и в течении поединка сможет развить свое преимущество.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:44
Зенит выиграет этот матч
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