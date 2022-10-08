Подбираем слова для описания «Локомотива». Пятое поражение подряд в РПЛ недопустимо

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вчера, 13:36

До встречи с «Сочи» опустились в таблице.

Победа «Урала» над «Химками» отправила «железнодорожников» в зону стыковых матчей. Кто мешал Цорну пригласить в московский клуб Ганчаренко с опытом работы в ЦСКА и «Краснодаре»? Конечно, в мире фиолетовых единорогов надо выбирать под «новую философию» «Локомотива» наставника, который поставит острый атакующий футбол. И чтобы через год были чемпионами.

Но пора вернуться к реальности, ведь деструктивные процессы в клубе заметны не только экс-президенту Наумову или экс-тренеру Сёмину. Дела идут плохо. Команда Циннбауэра проиграла четыре матча в РПЛ подряд. Худшая форма в лиге. Впрочем, есть зацепки накануне матча против «Сочи». Соперника самого мотает из стороны в сторону, всего одна победа в четырех турах.

Перейти на три центральных

Когда Витории не нравилась схема Тедеско, тот решил убить «Спартаку» сезон в РПЛ . Когда Абаскалю не понравилась модель Ваноли, он вытащил из нее интересное, вроде Мозеса в роли свободного художника, и внимательно объяснил футболистам «Спартака», как играть «4-4-2» или «4-3-3». При этом наотрез от тройки центральных защитников не отказывался. А вот Циннбауэр слабее. Не пробовал насытить штрафную площадь игроками, хотя количественно хватает людей. Магкеев, Мампасси и Едвай могут играть вместе, да и Митая зачем-то подписали. Понятно, что оборона жестко привозила, но Живоглядов и Тикнизян в высоких позициях логичнее, у них атакующая природа. Подстраховки не хватало как раз рядом с Худяковым. Впрочем, новую схему стоило тестировать раньше, против «Сочи» это опасно – соперник играет «3-4-2-1», лучше понимает такой стиль.

Забыть о высоком прессинге

Совершенно разные команды – «Факел», «Краснодар», «Спартак» и «Ахмат», использовали одну фишку падшего фаворита. А именно одержимость Циннбауэра высоким прессингом. «Урал» попросту смял «Локомотив», как жестяную банку из-под газировки. «Спартак» был хитрее, но снова попытка немецкого тренера играть как фаворит – агрессивно и высоко, оборачивалась опасными атаками, частыми ударами. Владение мячом не влияло. 22:7 – счет по ударам в дерби против Абаскаля, 20:10 – разница в пользу «Урала». Не нужен «Локомотиву» сейчас высокий прессинг, их выбор для спасения сезона – простота и надежность.

Добавить ещё одного хавбека

Если «3-5-2» — слишком радикальный выход из кризиса, ведь есть сомнения в качестве исполнителей, чтобы разыграть мелодию по нотам, то давайте посмотрим, что творил «Урал» в предыдущем туре. Газинский чуть ли не диван принес на поле. Мог играть лежа, но отдал бы несколько голевых передач. Раз оборона валится, есть сомнения именно в готовности исполнителей. После травмы Фассона похвалить некого, логично добавить хавбеков. Баринов, Карпукас и Марадишвили – не худшее трио. В таком случае надо жертвовать «десяткой», но Миранчук может играть на фланге. Да и не выступает Антон так круто, как раньше играл Жемалетдинов.

Перестать тасовать состав

Берем четыре поражения и смотрим на составы в тех матчах. Игнатьев, Изидор и Педринью – выбор в центре атаки, и это еще Дзюбу летом не взяли. В центре обороны Кузьмичев, Мампасси, Едвай и Магкеев. А чтобы четырех человек на две позиции не показалось мало, то против «Урала» во втором тайме перешли в меньшинстве на три центральных с 19-летним албанцем Митаем. В тройке атакующих хавбеков видели Керка, Миранчука, Педринью и Камано. Куликов и Карпукас соседствовали с Бариновым. Ненахов и Живоглядов – на правом фланге, слева обычно один Тикнизян, но от этого не легче. Дерганые решения главного тренера. Выходы Марадишвили, Кузьмичева, Митая и Раконьяца. Народу больше двух десятков, а все минуты на поле провел лишь Худяков. Только вратарь, Баринов и Тикнизян сыграли больше 800 минут в РПЛ .

Выбрать точку притяжения

«Локомотив» можно охарактеризовать по-разному, но эта команда никогда не была о сложности. Надежные, рациональные, умеющие доверять старичкам и молодым (если это не Кварацхелия), но точно не авантюристы с опасными фантазиями. Годами в качестве маяка был Лоськов – работало. Был яркий отрезок с Алиевым. В чемпионском году мир крутился вокруг Фарфана. Жемалетдинова пытался подменить Изидор. Сейчас лидера нет, хотя Миранчук формально продуктивный, 4 гола и 3 ассиста.

Активность есть, а высокой эффективности и лидерского влияния на результаты не видим. Три последних матча в РПЛ Миранчук провалил, трижды был заменен. Циннабауэр словно мазохист по отношению к себе и садист по направлению к подопечным. Касается не только Антона и не только Мампасси. Даже к взрослым игрокам вроде Баринова, Керка и Едвая у немецкого тренера нет доверия. Никто не ведет игру, все – разменные монеты в дни поражений и новой отправки через реку Стикс.

Соперникам не приходится сторожить игроков персонально. А разовые успехи не важны. Если Игнатьев забил три гола «Оренбургу», то это не значит, что набрал форму. У Ивана нет стабильности, чтобы тащить на себе «Локомотив». А Педринью слишком рано короновали. Его успех против «Химок» был классикой бразильской адаптации в далеких краях – разок впечатлить, а потом плутать между березок. Возможно, 22-летний нападающий станет лидером со временем, но пока чехарда.

Проблема Циннбауэра также в количестве атакующих игроков. Теперь их восемь человек, не считая Жемалетдинова, Рифат вернется в новом году. А если укреплять оборону сменой схемы хотя бы на «4-3-3», то пятеро недовольных окажутся на лавке. Бывший президент Наумов сказал, что ему тяжело подобрать оригинальные слова, чтобы описать провал «Локомотива». Если не применять футбольную лексику Юрия Павловича Сёмина, то останутся культурные, но емкие определения.