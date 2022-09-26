Говорят, у «Зенита» нет слабых мест. Если команда так думает, то её ждут поражения

Кобелев перехвалил лидера и чемпиона.
У «Зенит» нет готовых к стабильным результатам конкурентов. И это не повод называть самих чемпионов «командой без слабых мест». Весной не смогли пройти «Бетис» в Лиге Европы. Теперь лишены практики в еврокубках, нагрузок Лиги чемпионов и конкурентов с полными карманами денег. В Кубке России проиграли «Крыльям Советов». Впереди матчи в том же турнире против «Спартака». Понятно, что Семаку легче, чем раньше, но это не значит, что сам идеален.
Чем чаще человеку повторяют, что он великий и не делает ошибок – тем ближе момент, когда примет решения, которые приведут к большим трагедиям. Это психология. Сложное планирование работает редко, но на дистанции даже «Зенит» в РПЛ не становится сильнее. В футболе падали на бок и не такие великаны. Семаку важно понимать, как ему повезло. «Сочи», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА не готовы. Конкурента нет, зато есть свои минусы.
Проблема 1. Выездной синдром
Самый очевидный минус, которому много лет. И на который тренерский штаб не влияет, не может. У «Зенита» выездные ничьи против «Химок» и «Ахмата». А еще кубковое поражение от «Крыльев Советов». Суперкубок наотрез отказались провести в «Лужниках» или на нейтральном поле, не в Санкт-Петербурге. «Спартак» и «Динамо» в столице не справились с «Зенитом», не готовы к равной борьбе. Но в будущем увидим разгромы гостей в Санкт-Петербурге и затем проблемы Семака на выезде. Очевидно, что любой по-спортивному наглый соперник у себя дома имеет полное право на ничью против чемпионов, если чуточку повезет.
Проблема 2. Семак без нагрузок
А что хорошего в легких победах? Да и не все они такие. «Химкам» и «Ахмату» могли проиграть. С ЦСКА и «Спартаком» — сыграть вничью. Это уже минус шесть пунктов. Более того, даже первый час игры с «Локомотивом» нельзя занести в актив тренеру Семаку. Немцы его останавливали, а потом пошли персональные ошибки футболистов соперника. Сергей Богданович не всегда лучший тренер тура. Видно, что осторожничает, даже от экспериментов отказался. Понимает, что надо создать репутацию монстра, с которым ничего не поделать. Но это блеф, тренер уже ошибался, но его пока подстраховали бразильцы.
Проблема 3. Бразильская ставка
Был Клаудиньо лучшим из лучших в РПЛ, а теперь сидит на лавке. На пару матчей набрал форму Мостовой. Но как Андрей может резко сбавить, так и многие бразильцы Семака не братья Сантосу и Венделу по стабильности. Малком, Клаудиньо и Мантуан могут потеряться в важном матче в будущем. Иван тоже пока не голкипер для основы. Поэтому «Зенит» выиграет РПЛ, но не обязательно возьмет «золотой дубль». Кубковый подход вскрывает минусы команды, которая свято ставит на класс латиноамериканцев.
Проблема 4. Средний класс россиян
На успехе одного Мостового строят теорию, будто россияне «Зенита» в порядке. Это не так. Паспорта Малкому и Клаудиньо хотят выдать, чтобы после поправок в регламенте оставить в основе одного россиянина? Не исключено, ведь по оценкам и игровому времени россияне давно второй эшелон у Семака. Сергеев, Кержаков и Мостовой неплохо смотрятся. Кузяев – умница, хорошо, что вернулся. Но в целом по уровню местные сильно уступают иностранцам. Стоит Ловрену набрать форму – забудьте о Чистякове. Мостовой тоже вряд ли вытеснил Клаудиньо надолго. И так на каждой позиции, где есть конкуренция своих и приезжих.
Проблема 5. Везучесть в обороне
Уберите Барриоса, Сантоса и Вендела – получите другую команду, намного слабее. Понятно, что ключевые футболисты есть у любого чемпиона. Но только «Зенит» может потерять любого легионера зимой бесплатно. Барриос, скорее всего, останется, а вот два бразильца легко получат предложения от клубов топ-5, учитывая их форму. Минус высокий прессинг, минус левый фланг и опорная зона – привет, пропущенные мячи. Уже сейчас фиксируем, что «Зенит» мог пропустить 5-6 мячей, а допущено всего три ошибки. Аномалии уничтожает время, вряд ли Ловрен и Родригао будут играть без ошибок, как и Одоевский, когда вернется.
Проблема 6. Невысокий прессинг
Если убрать из уравнения матч против «Оренбурга», то у «Зенита» реализация ровно такая, как качество моментов. Но показатели выше, чем у многих гегемонов в Европе, поскольку оппоненты слабо сопротивляются. И даже в таких условиях видим, что по интенсивности высокого прессинга команда Семака начала проседать, как только появилась первая усталость. Сергей Богданович просил, чтобы давили высоко, но Кассьерра, Малком, Клуадиньо и Мостовой не большие мастера аккуратной черновой работы. Снова возвращаемся к подаркам соперников – у многих трясутся коленки, не давят на «Зенит», отдают мяч. Но страх и паника пройдут, будут давить, изучая свои и чужие ошибки.
Проблема 7. Центральный форвард
Кассьерра потерялся после расставания с тренером Федотовым. Сергеев смотрится чуть лучше, но Иван и близко по игре не равен Дзюбе и Азмуну на отрезке, когда именно форварды отвечали за титулы «Зенита». Так что работы у Семака достаточно. Возможно, «Зенит» уже оставил позади отрезок, где почти все получалось. Плохо сопротивлялись москвичи. Появились такие соперники, как «Оренбург». Но позади лишь треть сезона. И хотя первые попытки ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» огорчить чемпионов с глазу на глаз не использовали, будут новые матчи. Чем длиннее успешная серия в футболе, как у Семака против москвичей – тем выше вероятность ее прервать.
«Зенит» объективно хорош, но в вакууме РПЛ невозможно создать команду совсем без слабых мест, даже с минимальным их количеством. Можно удачливо пройти отрезок на классе, что и было сделано. Осталось понять, насколько «Зенит» стабилен и не сгрызет ли их высокомерие? В чемпионстве не сомневаемся. Кобелев прав, иногда чемпионы включаются лишь на 60-70 %, а победы не ускользают. Но эксперт ошибается в главном: у Семака нет двух составов без потери качества. Видели резерв «Зенита» против резерва «Крыльев Советов». Достаточно, чтобы оппоненты осмелели – увидите, что Кержаков, Ловрен, Малком и Кассьерра подводят.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1330395/zenit 26.09.2022
Может "форму набрал Мостовой"?
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1330395/zenit 26.09.2022
Может "форму набрал Мостовой"?
И устроит настоящую взбучку,
Хоть ты пустишь в ход свои фишки
И бразильцев кучку.
Для уюта в любимой табличке
Разрешат не раз пробить тебе точку
А Сережка в общем тренер отличный
Чемпионский гонщик.
И устроит настоящую взбучку,
Хоть ты пустишь в ход свои фишки
И бразильцев кучку.
Для уюта в любимой табличке
Разрешат не раз пробить тебе точку
А Сережка в общем тренер отличный
Чемпионский гонщик.