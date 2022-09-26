Говорят, у «Зенита» нет слабых мест. Если команда так думает, то её ждут поражения

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вчера, 19:32

Кобелев перехвалил лидера и чемпиона.

У «Зенит» нет готовых к стабильным результатам конкурентов. И это не повод называть самих чемпионов «командой без слабых мест». Весной не смогли пройти «Бетис» в Лиге Европы. Теперь лишены практики в еврокубках, нагрузок Лиги чемпионов и конкурентов с полными карманами денег. В Кубке России проиграли «Крыльям Советов». Впереди матчи в том же турнире против «Спартака». Понятно, что Семаку легче, чем раньше, но это не значит, что сам идеален.

Чем чаще человеку повторяют, что он великий и не делает ошибок – тем ближе момент, когда примет решения, которые приведут к большим трагедиям. Это психология. Сложное планирование работает редко, но на дистанции даже «Зенит» в РПЛ не становится сильнее. В футболе падали на бок и не такие великаны. Семаку важно понимать, как ему повезло. «Сочи», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА не готовы. Конкурента нет, зато есть свои минусы.

Проблема 1. Выездной синдром

Самый очевидный минус, которому много лет. И на который тренерский штаб не влияет, не может. У «Зенита» выездные ничьи против «Химок» и «Ахмата». А еще кубковое поражение от «Крыльев Советов». Суперкубок наотрез отказались провести в «Лужниках» или на нейтральном поле, не в Санкт-Петербурге. «Спартак» и «Динамо» в столице не справились с «Зенитом», не готовы к равной борьбе. Но в будущем увидим разгромы гостей в Санкт-Петербурге и затем проблемы Семака на выезде. Очевидно, что любой по-спортивному наглый соперник у себя дома имеет полное право на ничью против чемпионов, если чуточку повезет.

Проблема 2. Семак без нагрузок

А что хорошего в легких победах? Да и не все они такие. «Химкам» и «Ахмату» могли проиграть. С ЦСКА и «Спартаком» — сыграть вничью. Это уже минус шесть пунктов. Более того, даже первый час игры с «Локомотивом» нельзя занести в актив тренеру Семаку. Немцы его останавливали, а потом пошли персональные ошибки футболистов соперника. Сергей Богданович не всегда лучший тренер тура. Видно, что осторожничает, даже от экспериментов отказался. Понимает, что надо создать репутацию монстра, с которым ничего не поделать. Но это блеф, тренер уже ошибался, но его пока подстраховали бразильцы.

Проблема 3. Бразильская ставка

Был Клаудиньо лучшим из лучших в РПЛ , а теперь сидит на лавке. На пару матчей набрал форму Мостовой. Но как Андрей может резко сбавить, так и многие бразильцы Семака не братья Сантосу и Венделу по стабильности. Малком, Клаудиньо и Мантуан могут потеряться в важном матче в будущем. Иван тоже пока не голкипер для основы. Поэтому «Зенит» выиграет РПЛ , но не обязательно возьмет «золотой дубль». Кубковый подход вскрывает минусы команды, которая свято ставит на класс латиноамериканцев.

Проблема 4. Средний класс россиян

На успехе одного Мостового строят теорию, будто россияне «Зенита» в порядке. Это не так. Паспорта Малкому и Клаудиньо хотят выдать, чтобы после поправок в регламенте оставить в основе одного россиянина? Не исключено, ведь по оценкам и игровому времени россияне давно второй эшелон у Семака. Сергеев, Кержаков и Мостовой неплохо смотрятся. Кузяев – умница, хорошо, что вернулся. Но в целом по уровню местные сильно уступают иностранцам. Стоит Ловрену набрать форму – забудьте о Чистякове. Мостовой тоже вряд ли вытеснил Клаудиньо надолго. И так на каждой позиции, где есть конкуренция своих и приезжих.

Проблема 5. Везучесть в обороне

Уберите Барриоса, Сантоса и Вендела – получите другую команду, намного слабее. Понятно, что ключевые футболисты есть у любого чемпиона. Но только «Зенит» может потерять любого легионера зимой бесплатно. Барриос, скорее всего, останется, а вот два бразильца легко получат предложения от клубов топ-5, учитывая их форму. Минус высокий прессинг, минус левый фланг и опорная зона – привет, пропущенные мячи. Уже сейчас фиксируем, что «Зенит» мог пропустить 5-6 мячей, а допущено всего три ошибки. Аномалии уничтожает время, вряд ли Ловрен и Родригао будут играть без ошибок, как и Одоевский, когда вернется.

Проблема 6. Невысокий прессинг

Если убрать из уравнения матч против «Оренбурга», то у «Зенита» реализация ровно такая, как качество моментов. Но показатели выше, чем у многих гегемонов в Европе, поскольку оппоненты слабо сопротивляются. И даже в таких условиях видим, что по интенсивности высокого прессинга команда Семака начала проседать, как только появилась первая усталость. Сергей Богданович просил, чтобы давили высоко, но Кассьерра, Малком, Клуадиньо и Мостовой не большие мастера аккуратной черновой работы. Снова возвращаемся к подаркам соперников – у многих трясутся коленки, не давят на «Зенит», отдают мяч. Но страх и паника пройдут, будут давить, изучая свои и чужие ошибки.

Проблема 7. Центральный форвард

Кассьерра потерялся после расставания с тренером Федотовым. Сергеев смотрится чуть лучше, но Иван и близко по игре не равен Дзюбе и Азмуну на отрезке, когда именно форварды отвечали за титулы «Зенита». Так что работы у Семака достаточно. Возможно, «Зенит» уже оставил позади отрезок, где почти все получалось. Плохо сопротивлялись москвичи. Появились такие соперники, как «Оренбург». Но позади лишь треть сезона. И хотя первые попытки ЦСКА , «Спартак» и «Динамо» огорчить чемпионов с глазу на глаз не использовали, будут новые матчи. Чем длиннее успешная серия в футболе, как у Семака против москвичей – тем выше вероятность ее прервать.