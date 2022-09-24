Карпин в сборной строит «Ростов». Плохой футбол против Киргизии никто не поймёт

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вчера, 10:13

Тактическая гибкость тоже приветствуется.

В прошлом была ставка на результат

В сборной нельзя построить «Зенит». Бразильцам, заигранным на официальном турнире ФИФА – Олимпиаде, не разрешат сменить спортивное гражданство. А игру против Хорватии – последний официальный поединок сборной на пару лет, провели в стиле «автобуса». Автогол Кудряшова отправил прямую путевку на ЧМ -2022 в руки Модрича. Не сказать, что незаслуженно. Со Словакией и Словенией парни Карпина тоже играли по счету, ставили на разницу в один гол, на контроль пространства, не мяча, как обычно бывает с фаворитом против крепкого середняка или отчаянного аутсайдера.

Сборная России пока не похожа на агрессивный «Ростов» с высоким прессингом и контролем мяча. Но тренеры крайне редко существенно меняют представление о прекрасном футболе, переходя от одной команды к другой. У Карпина против Киргизии может быть гибрид схемы «4-3-3» с «4-1-4-1», как в клубе. Сборную надо развивать даже без официальной нагрузки. Жаль лишь, что ближайший соперник может оказаться единственным. Бывший президент боснийцев Додик гостил в Москве, сделал ряд политических заявлений, а его близкий родственник рулит тамошним футболом.

Но это не гарантия, что прилетят в Санкт-Петербург. Матч могут отменить. Надо настраиваться на Киргизию как на единственную возможность показать себя. Еще хотят сыграть против Ирана в гостях, но там много дней подряд протесты после убийства юной девушки, которую замордовала «полиция нравов». Соперникам не до Карпина. Предлагали сборной поступить умнее, сыграть против «Зенита», «Спартака» и ЦСКА осенью. Оппоненты опаснее, интриги больше, никуда не нужно летать. Поступили иначе, хотя ближайшие приключения Карпина не про оппонентов, а о работе при потерях.

Не будет Алексея Миранчука и Головина. Недосчитались Дивеева из-за травмы, основного напарника Джикии. Дополнительно не вызвали ряд ветеранов, самый заметный из которых сейчас – Зобнин. Роман попросил дать ему отдохнуть. Впрочем, в середине поля найдутся приличные кадры, как и в атаке без Дзюбы. Артема нет в Киргизии, а о нём продолжают говорить участники будущей игры. Без столба, на которого сборная играла примитивно, можно сменить всю концепцию игры. Сборной пора идти в ногу со временем в тактическом плане.

Ждём на поле Глебова и Уткина на замену

«Ростов» на второй строчке в РПЛ . Карпин может спокойно использовать в основе столько игроков его клуба, сколько пожелает? Но футболисты – народ ревнивый. Мотивация перед спаррингом может быть не лучшей, футболисты уже знают, что не будет отбора к Евро-2024. Отсюда слухи о переходе Захаряна в сборную Армении. Пока ничего не утверждаем, ведь Арсен хочет участвовать в международных матчах. И будет, если юристы добьются от ФИФА отдельного разрешения, что теоретически возможно. Тогда армянам повезет, а сборная России потеряет главного таланта поколения.

Зато не такие одаренные, но крепкие хавбеки получат сегодня шанс. Центральной фигурой в сборной может стать Глебов. Его форма лучше, чем у Баринова. Вероятно, Дмитрий жалеет, что не удалось уехать в «Валенсию» или один из турецких грандов. Руководитель «Локомотива» заявил о тяжелой финансовой ситуации и ставке на сокращение зарплат в клубе, что переводится на футбольный язык как «мы не будем даже заикаться об успехах на поле в ближайшие годы, тут бы выжить и наладить игру». Значит, мысли Баринова связаны с поиском новой команды.

А мысли Уткина на поле обычно связаны с поисками пути мяча в чужие ворота или к голове Комличенко – хороший для сборной навык. Но Карпин может постесняться выставить в основе двух хавбеков «Ростова». Тогда будет трио Кузяева, Глебова и Фомина. Середина поля перспективная, Коваленко и Кривцов тоже в обойме. Любопытных игроков немало, ставка на молодых. И просто на новых. Например, если Макарчук впечатлит Карпина, то выйдет справа. Ежов мечтает о дебюте, поэтому не удивляйтесь, если игра будет кашеобразной из-за количества замен.

Победа должна быть яркой, тонкой и легкой

Матч с Киргизией как театральная премьера, которую долго переносили. Впечатления у вас в любом случае будут смазанными. Исключением будет только матч в стиле «Зенита» и «Оренбурга». Когда играешь с 95-й сборной в рейтинге ФИФА , то важно не опозориться. Вот только Армения лишь на три строчки выше. Киргизия не такой слабый соперник, как может показаться. Например, ниже в рейтинге Беларусь, а ее футболисты выступали в РПЛ годами. Игрокам Карпина важно показать разницу в классе, как сделала молодежка. Пока в рейтинге ФИФА Россия выше Венгрии, Норвегии, Египта и Турции.

Теперь можно сыграть красиво, класса Джикии, Караваева, Осипенко, Сафонова, Кузяева, Фомина и Соболева более чем достаточно. Хочется увидеть переходы между схемами. Важно, чтобы латерали работали высоко. Глебов, как в клубе, может нырять в центр защиты при выходе из обороны. Фомин и Кузяев – рабочие лошадки, освободят зоны для Соболева и Бакаев перед штрафной и на полуфлангах.

Интересно, как сыграет Александр? Карпин может выдать время Чалову, Комличенко и Соболеву в центре, но здесь три форварда разных амплуа. Федор подходит, если копировать игу сборной прошлого года с его тезкой Смоловым. Комличенко – классический центральный нападающий, столб. Ему может не хватить в атаке Полоза. Зато есть Глушенков, который не хуже Бакаева может провести время в атаке.

Вариантов много, хотя самый интересный – выдумать гибридные роли Соболеву и Мостовому. Абаскаль просит Александра замещать потерю Мозеса и недочеты коллег на позиции «десятки» и смещаться на фланги, у Карпина задачи могут быть проще. А Мостовой может стать новым Черышевым. Денис, невзирая на отсутствие стабильной игровой практики в Испании, в прошлом выдал классный игровой отрезок в сборной.