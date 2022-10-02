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Агент Щенникова: «Георгий умеет читать игру нападающих»

вчера, 11:47

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, похвалил своего клиента.

Щенников функционально еще не до конца готов, но в игре с «Химками» выглядел очень уверенно. Нужно учитывать, что Щенников выступал не на той позиции, к которой привык — в центре защиты. Центрального защитника он играл в детстве, в школе ЦСКА, в дубле, так что это ему знакомо. Для него не будет проблемой, если его и дальше передвинут в центр, он очень хорошо умеет читать игру нападающих. Не вижу в этом никакой проблемы, Георгий и дальше готов играть на позиции центрального защитника, но выбор за главным тренером.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:48
Не даром Георгию продлили контракт. он ещё послужит клубу. Здоровья парню.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:38
Жора хороший защитник , он еще принесет пользу армейцам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:07
За столько лет в футболе, пора чему-то и научиться.
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