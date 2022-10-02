Агент Щенникова: «Георгий умеет читать игру нападающих»

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА , похвалил своего клиента.

Щенников функционально еще не до конца готов, но в игре с «Химками» выглядел очень уверенно. Нужно учитывать, что Щенников выступал не на той позиции, к которой привык — в центре защиты. Центрального защитника он играл в детстве, в школе ЦСКА , в дубле, так что это ему знакомо. Для него не будет проблемой, если его и дальше передвинут в центр, он очень хорошо умеет читать игру нападающих. Не вижу в этом никакой проблемы, Георгий и дальше готов играть на позиции центрального защитника, но выбор за главным тренером.