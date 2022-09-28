Абаскаль проиграл все главные матчи в России. Впереди игры с «Зенитом» и ЦСКА

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вчера, 11:19

Гильерме не обыграл Семака и Карпина.

Подготовка к играм с конкурентами

«Динамо», «Зенит» и «Ростов» — разные команды по подходу, но во всех случаях Абаскаль неверно настраивал «Спартак». Победа над «Сочи» началась с осечки соперника – подарили голевую атаку. Реализация в матче против «Локомотива» подвела, без удачного разворота Соболева могли собрать удары и забыть о голе. В Грозном против «Ахмата» Абаскаля спас Мозес. «Спартак» дважды плохо подготовился к матчам против «Зенита». До конца года будет еще две попытки, и первая – завтра в Москве. Абаскаль доказал, что умеет побеждать команды, которые готовы хуже, чем «Спартак». Но Гильерме редко был первой причиной успеха. С Федотовым еще не встречался, а вот если говорим о разгроме «Краснодара», то знаем вердикт ЭСК РФС – стоило удалить Соболева еще до удаления Черникова. Победы, которая выделила бы Абаскаля как равного Семаку, пока не было.

Выбор плеймейкера после Мозеса

Абаскаль приглашал соотечественника Паоло Фернандеса, прошедшего школу «Манчестер Сити». Плеймейкер не приехал, а топтание тренера на месте в вопросе с «десяткой» начинает раздражать фанатов. Против «Локомотива» формально вышли с тройкой в атаке, но Николсон и Промес держались привычных ролей, а Соболев занял не всегда удобный правый фланг. Порой закрывал отсутствие и Мозеса, и Мартинса, часто страховал правого защитника. А вот эксперименты с Игнатовым признаны неудачными. Посмотрим на состав против «Зенита», ведь Промес и Соболев в дерби с «Локомотивом» сыграли хорошо, а вот Николсон промахивался.

Необъяснимая вера в силу Умярова

Девятнадцать. Столько касаний мяча было у Наиля против «Локомотива». Для сравнения, форвард Промес сделал 60 касаний. Коллега Умярова – юный Денисов, встретился с мячом 63 раза. Напарники начали игнорировать любимчика тренерского штаба? Умяров отдал за игру 10 точных передач. У Абаскаля есть зацикленность на выбранных паттернах – черта, характерная для многих наставников «секты Гвардиолы». В Умярове тренеры видят ДНК «Барселоны». А хотелось бы, чтобы увидели ДНК «Спартака» в футболистах, которые готовы к основе. Наилю уже двадцать два года, понимает, как и Игнатов, когда работает плохо. Но тренер для того нужен команде, чтобы давать указаний и ставить игрока на паузу. С появлением Мевли у Абаскаля есть варианты с Литвиновым в середине. Матч с «Зенитом» не подходит для резких экспериментов, особенно после выезда Семака в Самару – вряд ли гости выставят глубоко резервный состав.

Минимум агрессии при отборах мяча

«Зенит», «Сочи» и «Краснодар» владеют мячом чаще. И «Ростов» не сильно отстал. Даже «Локомотиву» соперники позволяют пасовать частенько. Но команда непонятного Циннбауэра ведет активную борьбу один в один. «Краснодар» и «Зенит» не стесняются черновой работы. А хуже «Спартака» встречают оппонентов только «Урал» и «Сочи». Во втором случае это отражение короткой скамейки и схемы с тремя центральными. А вот «Спартак» должен был бороться активнее. Абаскаль не разрешает своим футболистам рисковать с перехватами, сомневается в сыгранности и подстраховке. Если «Зенит» просто не может чаще читать чужую игру, ведь в основном сам с мячом, то «Спартак» недобрал перехватов. Качественно рискуют только Хлусевич, Литвинов и Зобнин. У команды, которая в целом прессингует высоко, в отличие от ЦСКА или «Зенита», нет индивидуальных успехов без мяча. На всю команду одного Хлусевича можно назвать продуктивным в отборе. А Умяров разбавляет свою агрессивность пасами поперек поля и грубыми осечками.

К утроению флангов начали привыкать

Одна линия поведения. Хлусевич играет слева? Тогда Зобнин оказывается на том же фланге, Промес смещается на полуфланг. Три футболиста в одной зоне, у каждого своя роль. Поскольку Квинси – самый продуктивный по пасам под удары во всей РПЛ , то понятно, что за ним следят сильнее. Это помогало Соболеву, Зобнину и Игнатову удачно открываться. Вот только Денисов, когда играл справа, не мог выдать тот же объем в атаке. Бил по воротам, но партнеров так часто, как Хлусевич, не замечал. А когда играл Мартинс, то на правом фланге видели ту же схему. Игнатов смещался вправо, формировали большинство. Дальше Промес, Соболев и Зобнин искали ударную позицию. Но потери Мозеса и Мартинса подкорректировали план. Больше некому прятаться в штрафной площади и между линиями. Николсон не самый манёвренный, а Бальде получил дисквалификацию за нарушение процедуры сдачи анализов на допинг в Италии, не поможет разнообразить атаку. Зиньковский до конца не адаптировался, работал на напарников, а не на себя. «Зенит» готов к любимым фишками Абаскаля, нужны новые идеи.

Тасование защитников не помогло обороне

Абаскаль всем в защите доверяет, но это значит, что не доверяет никому. Использование пяти разных игроков в центре обороны продиктовано уровнем готовности, травмами и ошибками. Литвинов может уступить Мевли место в основе рядом с Джикией, Руслана можно передвинуть в центр поля. Но когда Хлусевича дергают с фланга на фланг, Денисов переходит из одной линии в другую, Рыбус показывает хороший созидательный футбол, но допускает грубые ошибки, то получаете проколы в защите. Вратари «Зенита» отразили 90 % ударов, а Селихов и Максименко в среднем справились с 75 % выстрелов. Причем некоторые соперники не реализовали классные моменты. У «Ахмата» могли забить Трошечкин, Ильин и Агаларов. У «Краснодара» был шанс у Волкова, а у «Зенита» у Малкома. Хвалим Абаскаля, что защита «красно-белых» без Жиго не посыпалась. Возможно, испанец выжимал максимум из Чернова и Литвинова. Но даже форма Джикии не всегда радовала.