Отказались от 100 млн евро и скучают по Бензема. У «Реала» семь побед в новом сезоне

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вчера, 19:08

«Лейпциг» понимает, насколько хороши «сливочные».

Оборона в каждом матче огорчала Куртуа

«Айнтрахт» чистенько проиграл «Реалу» в финале Суперкубка УЕФА , но редкие подходы были. Игра против «Селтика» в ЛЧ — второй и последний «сухарь» Куртуа, тоже включала моменты соперника. В Глазго хозяева поля, не контролируя мяч, безуспешно, но огрызались. А вот в пяти поединках Ла Лиги «Реал» неизменно пропускал по мячу. По качеству шансов соперников не лидируют в Примере. Уступают «Осасуне» и «Жироне», «Атлетику» и «Барселоне». А еще «Вильярреалу», ведь команда Эмери допустила лишь одну результативную ошибку в пяти турах. Травмированного Милитао, Алабу и новичка Рюдигера объединяют позиционные ошибки. Понятно, почему Анчелотти предложил «Реалу» заключить контракт с Антонио. Нападающего его бояться, о чем всем рассказал Неймар. Но физически мощный и жесткий немец не добавил обороне Куртуа, который много работал не только в финале Лиги чемпионов, надежности. Предсказуемо. А Васкес, Менди, Алаба и Карвахаль тоже умеют прозевать атаку, когда играют на флангах. Посмотрим, что сегодня покажут Нкунку, Собослаи, Форсберг и Вернер. «Лейпциг» после погрома от «Шахтера» уволил Тедеско – интересная история, не только о футболе. Его сменщик Розе разгромно обыграл знакомую «Боруссию» Д. Допускаем, что команда с хорошим наоборот атакующих игроков может забить сегодня «Реалу».

Вместо Бензема «коллективный Карим»

Будущий обладатель «Золотого мяча» — церемония награждения 17 октября, пока в лазарете. Анчелотти не будет рисковать здоровьем Бензема даже в дерби против «Атлетико» на выходных. Без Карима «Реал» в атаке смотрится иначе и хуже. Родриго и Винисиус ставят на дриблинг. У Азара появилась жажда к футболу накануне чемпионата мира, формально именно Эден занимает место «ложной девятки». Но подделки слабее оригинала. Опытный бельгиец в молодости, когда лучше резал ногами воздух, не отличался выносливостью, чтобы повторить объем действий Бензема. Анчелотти не ставил в центре атаки Асенсио, зато Вальверде пользуется универсальностью, чтобы иногда открываться на острие. В последней игре пропустили дома первыми, пришлось отыгрываться. Винисиус вовремя забил второй победный мяч. Но если бы не невероятный проход уругвайского Федерико – со своей половины поля до удара в девятку, то «Реал» мог всем весом давить на «Мальорку», а время бы уплывало из-под ног. Азара пришлось менять из-за невзрачной игры, а соперник дотерпел если не до победы, то до ничьей. Счет 4:1 пусть не вводит в заблуждение, без Бензема «Реал» другой.

Анчелотти тестирует схемы без Каземиро

До первого грозного соперника тяжело понять, как сказался уход бразильца в обновленный МЮ . Тчуамени и Камавинга – талантливые молодые люди. Себальос и Вальверде подстрахуют Модрича и Крооса, когда нужно. Но какую именно тройку Анчелотти выберет за основу? Возможно, Кроос переместиться в опорную зону, откуда будет раздавать фирменные передачи. Эдакий Пирло, хотя вряд ли Тони большой любитель жесткого отбора мяча, как Каземиро. Немец не читает глубокую игру так же хорошо, хотя великолепен с мячом, как и Модрич. Еще помним о возрасте и мотивации. Кроос допускает уход по итогам этого сезона, причем слухи связывали его с «Ливерпулем». С этим клубом переплелась судьба еще одного хавбека «Реала». В последние дни трансферного окна, вдохновившись покупкой Каземиро в клуб АПЛ , Клопп пришел за Вальверде. За переход Федерико испанцам предлагали 100 млн евро, но Перес ответил отказом – считает уругвайца незаменимой частью футбольной конструкции в мадридском клубе. Старт сезона показал, что старина Флорентино не ошибается.

«Реал» экспериментирует, но давит на опыт

Меняли акцентные фланги в атаке. Угроза постоянно исходит от Модрича, Вальверде и Крооса. Хотя Тчуамени и Алаба могут порадовать «Реал» ассистом. Класс исполнителей невероятный. В ряде матчей «сливочные» выжидали и додавили соперника, хотя не хватало резкости и острых передач в финальной трети. Или соперник грамотно располагался на своей половине поля, заставляя «Реал» без Бензема страдать. Именно на Карима завязывали передачи. Везет, что Винисиус и Родриго в хорошей форме, создавали моменты и забивали в Примере. «Селтик» не выдержал уже после травмы Бензема, но последующая ротация показывает, что Анчелотти наигрывает несколько схем. С Вальверде или Родриго в роли правого инсайда. С Тчуамени или Кроосом в опорной зоне. Выбирают из двух правых защитников – Карвахаля подменял Васкес. Слева Алаба подстрахует Менди, если Милитао и Рюдигер будут лучше готовы сыграть в центре обороны. До начала сезона говорил, что «Реалу» стоит подписать дублера для Бензема, до сих пор актуально, ведь Азар проснулся, но не вернулся в славное прошлое.

Важно сбалансированно ставить на ротацию

В «Реале» много амбициозных ребят. Анчелотти всегда нужно считаться с таким поведением, как у Асенсио – разозлился, что не дали побегать от защитников «Мальорки». Карло после матча заявил, что Марко важен для его команды, и это не кокетство. Сейчас середина сентября, а уже видим травмы. В сезоне, где нагрузки и плотность календаря повлияют на результаты, важно, что Перес вовремя поставил на молодых бразильцев. Родриго и Винисиус выручают «Реал». Флорентино не забыл о молодых французах – Тчуамени провел ряд сильных матчей, а юный Камавинга последует его примеру. Также чемпион Испании вовремя подписал Вальверде, который заметно вырос и закономерно остался после предложения в размере ста миллионов евро. «Реал» остался собой, хотя на пороге больших перемен. Разбивание тройки Модрича, Каземиро и Крооса это как распад известного трио из Хави, Бускетса и Иньесты. Своего Месси у Анчелотти нет, чтобы связывал линии. И хотя Бензема не вылетел надолго, в конце сентября вернется, одни победы – результат терпения.

Выручала молодежь. Но эту группу не пополнил востребованный Мбаппе. Зато работают и контратаки, и стандарты. «Реал» — пример сбалансированной команды, у которой многое получается. Но есть оговорки. Посмотрим на них, когда надавят на зону, где больше нет Каземиро. Оценим работу центральных защитников над ошибками. Увидим, в какой форме Бензема будет после травмы. Кариму тридцать четыре года, стартовал классно, но для успеха «Реалу» всюду нужен баланс и максимум. Чтобы Куртуа пропускал реже, чем после каждого четвертого меткого удара, как сейчас в Ла Лиге. Чтобы латерали страховали оборону, Винисиус и Родриго не забывали о прессинге, а Модрич и Кросс могли выйти на поле во всех важнейших играх. Анчелотти сделал упор на психологию – подготовил к сезону Себальоса, Азара и Тчуамени, но в сериях побед есть один минус. Чем длиннее – тем сложнее не оступиться.