«Удинезе» – «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Аталанта», который состоится 09 октября 2022 года
«Удинезе»
«Удинезе» проводит отличный сезон и имеет серию побед в Серии А из нескольких поединков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает четвертое место и набрал 19 очков, отставая от трио лидеров всего на один балл. В предстоящей встрече клуб сыграет с одним из прямых конкурентов за самые высокие места и очень постарается как минимум не проиграть, а лучше добиться победы.
03 октября «Удинезе» обыграл на выезде «Верону» (2:1), а 18 сентября на своем поле справился с «Интером» (3:1).
«Аталанта»
«Аталанта» идет практически без потерь в чемпионате за последнее время и за пять туров набрала 13 очков. Сейчас клуб из Бергамо идет на второй позиции с набранными 20 баллами и проигрывает «Наполи» лишь по дополнительным показателям. В игре с «Удинезе» футболистам гостей придется очень непросто, ведь соперник не теряет очки уже длительное время в чемпионате Италии.
02 октября «Аталанта» минимально обыграла «Фиорентину» (1:0), а 18 сентября обыграла с тем же счетом на выезде «Рому» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Удинезе» – 2.6
- Ничья – 3.45
- Победит «Аталанта» – 2.85
Статистика
- «Удинезе» выиграл шесть последних матчей в чемпионате Италии
- «Аталанта» одержала победы в четырех выездных встречах подряд, не пропустив ни одного мяча
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Аталанта» выиграла семь из десяти последних матчей с «Удинезе»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Удинезе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Хозяева показывают не только результаты, но и высокий уровень качества игры, поэтому мы предполагаем, что они смогут победить в этой встрече.