«Удинезе» – «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Аталанта», который состоится 09 октября 2022 года

«Удинезе»

«Удинезе» проводит отличный сезон и имеет серию побед в Серии А из нескольких поединков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает четвертое место и набрал 19 очков, отставая от трио лидеров всего на один балл. В предстоящей встрече клуб сыграет с одним из прямых конкурентов за самые высокие места и очень постарается как минимум не проиграть, а лучше добиться победы.

03 октября «Удинезе» обыграл на выезде «Верону» (2:1), а 18 сентября на своем поле справился с «Интером» (3:1).

«Аталанта»

«Аталанта» идет практически без потерь в чемпионате за последнее время и за пять туров набрала 13 очков. Сейчас клуб из Бергамо идет на второй позиции с набранными 20 баллами и проигрывает «Наполи» лишь по дополнительным показателям. В игре с «Удинезе» футболистам гостей придется очень непросто, ведь соперник не теряет очки уже длительное время в чемпионате Италии.

02 октября «Аталанта» минимально обыграла «Фиорентину» (1:0), а 18 сентября обыграла с тем же счетом на выезде «Рому» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 2.6

Ничья – 3.45

Победит «Аталанта» – 2.85

Статистика

«Удинезе» выиграл шесть последних матчей в чемпионате Италии

«Аталанта» одержала победы в четырех выездных встречах подряд, не пропустив ни одного мяча

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Аталанта» выиграла семь из десяти последних матчей с «Удинезе»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Удинезе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Хозяева показывают не только результаты, но и высокий уровень качества игры, поэтому мы предполагаем, что они смогут победить в этой встрече.