«Торпедо» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» – «Пари НН», который состоится 09 октября 2022 года

«Торпедо»

Московский клуб в последних матчах набирал баллы, однако это все еще не помогло ему сдвинуться с последней позиции турнирной таблицы РПЛ . «Торпедо» имеет в своем активе пять очков и от спасительного 12 места отстает на пять очков. Чтобы исправить такую ситуацию коллективу необходимо продолжать цепляться за очки с каждым соперником и начинать надо именно с сегодняшней встречи.

02 октября «Торпедо» сыграл вничью с «Факелом» (2:2), а 28 сентября в кубке России проиграл «Уралу» (0:1).

«Пари НН»

«Пари НН» выступает гораздо удачливее своего нынешнего оппонента и смог набрать уже 12 баллов. Это позволяет команде занимать 10 место и чувствовать себя в относительной безопасности. Тем не менее, предстоящие матче должны стать важными для команды, и выездная победа над аутсайдером РПЛ поможет ей обрести дополнительную уверенность в собственных силах.

02 октября «Пари НН» уступил на своем поле «Спартаку» в чемпионате (1:2), а 28 сентября проиграл «Краснодару» в кубке России (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» – 3.05

Ничья – 3.3

Победит «Пари НН» – 2.4

Статистика

«Пари НН» проиграл три последних матча во всех турнирах

«Торпедо» забивал в семи из десяти последних матчей на своем стадионе

«Пари НН» выиграл у «Торпедо» четыре последние встречи

Четыре из пяти матчей «Пари НН» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.3. Обе команды играют нестабильно и есть большая вероятность, что по итогам поединка они поделят очки.