«Торпедо» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» – «Пари НН», который состоится 09 октября 2022 года
«Торпедо»
Московский клуб в последних матчах набирал баллы, однако это все еще не помогло ему сдвинуться с последней позиции турнирной таблицы РПЛ. «Торпедо» имеет в своем активе пять очков и от спасительного 12 места отстает на пять очков. Чтобы исправить такую ситуацию коллективу необходимо продолжать цепляться за очки с каждым соперником и начинать надо именно с сегодняшней встречи.
02 октября «Торпедо» сыграл вничью с «Факелом» (2:2), а 28 сентября в кубке России проиграл «Уралу» (0:1).
«Пари НН»
«Пари НН» выступает гораздо удачливее своего нынешнего оппонента и смог набрать уже 12 баллов. Это позволяет команде занимать 10 место и чувствовать себя в относительной безопасности. Тем не менее, предстоящие матче должны стать важными для команды, и выездная победа над аутсайдером РПЛ поможет ей обрести дополнительную уверенность в собственных силах.
02 октября «Пари НН» уступил на своем поле «Спартаку» в чемпионате (1:2), а 28 сентября проиграл «Краснодару» в кубке России (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торпедо» – 3.05
- Ничья – 3.3
- Победит «Пари НН» – 2.4
Статистика
- «Пари НН» проиграл три последних матча во всех турнирах
- «Торпедо» забивал в семи из десяти последних матчей на своем стадионе
- «Пари НН» выиграл у «Торпедо» четыре последние встречи
- Четыре из пяти матчей «Пари НН» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.3. Обе команды играют нестабильно и есть большая вероятность, что по итогам поединка они поделят очки.