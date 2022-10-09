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«Торпедо» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:48
«Торпедо» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» – «Пари НН», который состоится 09 октября 2022 года

«Торпедо»

Московский клуб в последних матчах набирал баллы, однако это все еще не помогло ему сдвинуться с последней позиции турнирной таблицы РПЛ. «Торпедо» имеет в своем активе пять очков и от спасительного 12 места отстает на пять очков. Чтобы исправить такую ситуацию коллективу необходимо продолжать цепляться за очки с каждым соперником и начинать надо именно с сегодняшней встречи.

02 октября «Торпедо» сыграл вничью с «Факелом» (2:2), а 28 сентября в кубке России проиграл «Уралу» (0:1).

«Пари НН»

«Пари НН» выступает гораздо удачливее своего нынешнего оппонента и смог набрать уже 12 баллов. Это позволяет команде занимать 10 место и чувствовать себя в относительной безопасности. Тем не менее, предстоящие матче должны стать важными для команды, и выездная победа над аутсайдером РПЛ поможет ей обрести дополнительную уверенность в собственных силах.

02 октября «Пари НН» уступил на своем поле «Спартаку» в чемпионате (1:2), а 28 сентября проиграл «Краснодару» в кубке России (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торпедо» – 3.05
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Пари НН» – 2.4

Статистика

  • «Пари НН» проиграл три последних матча во всех турнирах
  • «Торпедо» забивал в семи из десяти последних матчей на своем стадионе
  • «Пари НН» выиграл у «Торпедо» четыре последние встречи
  • Четыре из пяти матчей «Пари НН» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.3. Обе команды играют нестабильно и есть большая вероятность, что по итогам поединка они поделят очки.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:47
Игра на три результата
Гость
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