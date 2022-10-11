«Боруссия» Д – «Севилья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Боруссия» Д – «Севилья», который состоится 11 октября 2022 года

«Боруссия» Д

Команда проводит хороший сезон и борется за чемпионство в Германии, занимая на данный момент четвертое место с 16 баллами, уступая лидеру четыре пункта. В группе Лиги Чемпионов у «шмелей» шесть очков и хорошая возможность практически гарантировать себе второе место и выход в плей-офф в случае победы. Матч обещает быть интересным и напряженным.

08 октября «Боруссия» Д вырвала ничью в матче с «Баварией» (2:2), а пятого числа разгромила на выезде «Севилью» в Лиге Чемпионов (4:1).

«Севилья»

Испанский клуб очень плохо начал сезон и в чемпионате Испании и идет в зоне вылета на 18 месте, что является для болельщиков настоящей катастрофой. В Лиге Чемпионов у «Севильи» только один набранный балл и минимальные шансы продолжить в плей-офф турнира, однако в Лигу Европы коллективу еще по силам попасть. Предстоящий матч с «Боруссией» Д нужно выигрывать, чтобы иметь минимальные шансы пройти дальше.

08 октября «Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1), а пятого числа крупно проиграла «Баварии» в Лиге Чемпионов (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Д – 1.62

Ничья – 4.15

Победит «Севилья» – 5.4

Статистика

«Севилья» смогла одержать только одну победу во всех турнирах

«Боруссия» Д забивала в девяти домашних матчах из последних десяти во всех турнирах

«Севилья» выиграла только один матч из пяти последних с «Боруссией» Д

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Боруссии» Д, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Команда сейчас выглядит куда убедительнее «Севильи», и мы предполагаем, что в домашнем матче она снова не встретит серьезного сопротивления.