«Атлетико» – «Брюгге» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Атлетико» – «Брюгге», который состоится 12 октября 2022 года

«Атлетико»

Испанский коллектив очень невзрачно выступает в Лиге Чемпионов и с тремя очками занимает последнее место, уступая двум конкурентам лишь по дополнительным характеристикам. Тем не менее, «Атлетико» имеет хорошие шансы занять второе место, но для этого необходимо на своем поле обыграть лидера своей группы, что существенно приблизит команду к заветной цели.

8 октября «Атлетико» обыграл на своем поле «Жирону» (2:1), а четвертого числа команда проиграла «Брюгге» (0:2).

«Брюгге»

Чемпион Бельгии стал настоящим открытием в этой Лиге Чемпионов и добился трех побед на старте группового турнира. В активе «Брюгге» уже девять баллов и отрыв от всех соперников на шесть баллов. Тем не менее, расслабляться рано и набранные очки в Мадриде смогут закрепить успех команды, практически обеспечив ей место в плей-офф Лиги Чемпионов, который пройдет уже в 2023 году.

08 октября «Брюгге» проиграл на своем поле «Вестерло» (0:2), а четвертого числа в Лиге Чемпионов одолел «Атлетико» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.4

Ничья – 4.6

Победит «Брюгге» – 8

Статистика

«Атлетико» проиграл четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брюгге» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Брюгге» и «Атлетико» обменялись двумя победами за пять последних личных встреч

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Атлетико» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Мадридский клуб может собраться в нужный момент и в этот туре он настал. Прогнозируем уверенную победу подопечных Диего Симеоне.