Бешеные Промес и Соболев срезали «Крылья Советов». Дали фору, а затем нашли ключ к успеху

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вчера, 17:24

Абаскаль воспользовался ничьими ЦСКА и «Зенита».

Класса Зобнина, Умярова и Пруцева мало

Абаскаль в порядке, после перерыва была ставка на качество атак, внесли коррективы. «Спартак» специально проскакивал свою полузащиту, добавили в резкости и ширины, ведь середина не выручила. У Пруцева мало опыта, хотя он башковитый (сделал ассист). Умярову отвели глобальную роль, которую Наиль пока не тянет. Есть Зобнин, но Роман уже не такой двужильный, ведь отказался от последнего вызова в сборную.

Зато в клубе Зобнин самый опытный хавбек. Но когда был Мартинс, то Кристофер тоже влиял на фазу атаки в «Спартаке». Без мяча полузащита «красно-белых» работала сегодня средне, «Крыльям Советов» не мешали подходить к воротам Селихова. У Абаскаля были персональные претензии к крайним защитникам Хлусевичу и Денисову. Так получаем полную картину происходящего. Ни по ширине, ни по вертикали «Спартак» не имел решающего перевеса до перерыва, хотя забрали себе мяч.

«Крылья Советов» потеряли много классных игроков за последние годы – Соболев стал соперником, упало качество футбола, есть проблемы с набором очков. Но пытались отомстить «Спартаку» за поражение в кубке, не отказавшись от своего стиля. Показательный момент об игре полузащиты «Спартака» – Джикия после травмы (получил по ноге, когда забивал из офсайда) приказывал Литвинову идти вперед, увидел, что хавбеки играют неправильно.

Промес долго не мог удачно опуститься в середину, чтобы добавить умных решений. Неудачные поиски «десятки» на рынке — ошибка руководства «Спартака». Отсутствие еще одного классного хавбека в заявке – вместо Умярова, на позицию опорника-диспетчера, тоже сказывается на качестве работы в середине. Понятно, что «красно-белые» в фазе развития, команда интересная. Но могла быть еще лучше, если бы Зобнин играл с Мартинсом, Мозесом и новым опорником. Выручает наличие Промеса и Соболева, но полузащита без мяча сегодня не впечатлила.

Оборона надежнее благодаря Литвинову

В защите у «Спартака» три хавбека. Такое редко в футболе бывает. Например, у «Ливерпуля» Александр-Арнольд сомнительно играет в обороне, но даже Трент лишь в юности работал в полузащите, давно латераль. А вот Хлусевич был вингером. Денисов выступал в центре поля, как и Литвинов. Абаскаль сделал защиту «Спартака» надежнее, переместив в ключевую линию троих игроков середины поля. Причем забавно, что даже резервный Рыбус – бывший вингер.

Когда ругают оборону и лично Джикию, то должны учитывать этот факт. Как и возраст футболистов. Денисову всего 19 лет, а Литвинову и Хлусевичу лишь на два года больше. Понимаем, что по такому же принципу делаем скидку Пруцеву и Умярову. Но им проще в обороне – цена ошибки ниже. Помощь от хавбеков в низком прессинге часто не поступает. Вратари «Спартака» закончили без пропущенных мячей лишь шесть матчей из шестнадцати. Причем три «сухаря» добыли в Кубке России.В чемпионате три идеальных результата в обороне в 12 турах. Есть над чем работать. Кто тащит? Отмечаем Литвинова, не по годам солидный молодой человек. Не лезет на рожон, хорош по перехватам, помогает опыт полузащитника. Также отмечаем выход в атаку через Руслана. Он лучший по длинным передачам в команде. Когда соперники отдают «Спартаку» мяч, пригодится любая помощь, чтобы быстро пройти середину поля. По точности передач «красно-белые» хороши, как и Литвинов.

Не хватает третьего стабильного форварда

Сильного, уровня Промеса и Соболева. Умяров шикарно вырезал диагональ, но важнейшую голевую передачу на Промеса отдал крайний защитник Денисов. Видели высокие позиции Хлусевича и Рыбуса, но не увидели классной игры ямайского форварда Николсона. Шамар в плохой форме, у него столько же голов в РПЛ , как у Рыбуса и Игнатова.

А вот у Зиньковского дела идут лучше. Но в «Спартаке» Антон не получит столько свободы, как в «Крыльях Советов». А если зимой Эшуорт привезет Ежова, то между двумя вингерами появится конкуренция, которую может убить возвращение из лазарета Мозеса. Виктор претендовал на роль третьего в атаке – играл бы глубже, чем Промес и Соболев. Повезло команде, что Александр и Квинси в полном порядке, оба тащат «Спартак». Но им очень не хватает третьего, Зиньковский играл мало.

Абаскаль после публичных жалоб Николсона и глупой потери Бальде не решился на смелый ход – доверие форварду Мелешину. Ведь Соболев умеет играть на фланге, много пасует на партнеров. Промес тоже замечает других. Николсона пора убирать на лавку. Результат важен, но стратегически полезно наличие ходов, которые выбивают соперника из колеи. «Крылья Советов» пропустили в раздевалку, но лишь после перерыва «Спартак» проснулся, как просил Абаскаль сначала.

Обнадеживает форма Соболева и Промеса

Снова выполнили общую работу. Александр жестко отпраздновал один из голов – показал «телевизор» и разбил его головой. Проигрывали, пропустили дважды, а затем разгромили соперника 5:2, причем все голы от тех, кого похвалили – Квинси, Александра и Руслана. Отмечаем большой шаг вперед с новым тренером. «Спартак» стабилен против крепких середняков. Нет домашних поединков, как против клуба из Нижнего Новгорода, или против «Рубина» в позапрошлом сезоне.

Эмоции тоже верные, в перерыве даже была стычка по дороге к раздевалкам. Абаскаль пытается стать разнообразнее, но есть вопросы по исполнительскому мастерству. Пруцев, Николсон и Хлусевич провели слабый первый тайм. Умяров запомнился лишь участием в голевой атаке. Кстати, Промес забил после единственного удара в створ Ломаева до перерыва. Объединим промахи полузащиты с нехваткой еще одного человека в атаке, равного Промесу и Соболеву – вот и работа для Эшуорта.