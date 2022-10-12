«Спортинг» – «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Спортинг» – «Марсель», который состоится 12 октября 2022 года

«Спортинг»

У «Спортинга» в прошлом туре все пошло не по плану, а раннее удаление привело к крупному поражение. Тем не менее, коллектив занимает первое место в группе с шестью баллами и опережает ближайших конкурентов на два очка. На своем поле у коллектива есть отличная возможность взять реванш у «Марселя» и укрепить свою позицию перед решающими матчами.

8 октября «Спортинг» одолел на выезде «Санта Клару» в чемпионате Португалии (2:1), а четвертого ноября крупно проиграл «Марселю» в Лиге Чемпионов.

«Марсель»

Французский клуб только в прошлом туре одержал первую победу и набрал три очка, которые позволяют команде рассчитывать на продолжение турнира. «Марсель» идет последним в группе, однако расстояние от первой позиции всего три балла. В еще одной игре со «Спортингом», гости постараются зацепиться за очки и не дать лидеру еще больше оторваться от остальных команд.

8 октября «Марсель» неожиданно проиграл «Аяччо» в чемпионате (1:2), а четвертого числа переиграл «Спортинг» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 2.35

Ничья – 3.35

Победит «Марсель» – 3.1

Статистика

Четыре последних матча португальского клуба завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» проиграл лишь одну встречу из шести последних на выезде

«Спортинг» проиграл два из трех последних матчей «Марселю»

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Спортинга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Крупное поражение во Франции скорее можно списать на неудачное стечение обстоятельств. Предлагаем поверить в хозяев, которые смогут набрать три очка в этом противостоянии.