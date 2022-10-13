Эксперты ставят на ЦСКА против «Спартака». «Армейцы» выиграли 4 из 5 последних дерби в РПЛ

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вчера, 21:22

Федотов и Абаскаль между собой сыграют впервые.

Юран нашел преимущество ЦСКА – «двенадцатого игрока», фактор своего поля, где в РПЛ с Федотовым не проигрывали. Пономарев заявил, что «Спартак» не сможет забить Акинфееву. Можно добавить результаты последних пяти матчей в РПЛ . Также вспомнить, кому Абаскаль уступал – «Зениту» (дважды), «Динамо» и «Ростову». Центральные матчи Гильермо не всегда удаются, только в Кубке России разгромили Семака с третьей попытки. Но вера в одного в такой схватке похожа на «аргумент» Кавазашвили – ждет победу «Спартака», ведь ему так хочется. Поступим честнее, рассмотрим козыри двух симпатичных, но разных команд.

За «Спартак»

Агрессивный футбол в атаке

ЦСКА нанес 30 ударов в первом игре в сезоне, но в остальных средний показатель вдвое меньше. Много, но «Спартак» еще агрессивнее. У «армейцев» меньше ударов в створ, чем у «Локомотива». У команды Абаскаля заметно больше. С голами 11 разных игроков, хотя Хлусевич, Пруцев, Джикия и Мевля легко могут отличиться. Дело не только в Соболеве и Промесе. Часто говорят, что Квинси плох в центральных матчах. Да, можно играть еще лучше, но голландец создал 6 голов в ворота «Зенита», 7 – в ворота «Локомотива», 9 – в ворота «Динамо» и 11 штук в ворота «Краснодара». Это 33 гола в 51 игре, нормально. Правильнее говорить, что Промесу не везло против ЦСКА . Забил 2 мяча в 11 играх, ассистов не делал. Но это как раз мотивация перед новым дерби.

Кадровые пробелы в защите ЦСКА

Летом Федотов просил подписать двух центральных защитников. Универсальность Зайнутдинова не отменяла форму Фукса и возраст Набабкина. Приехал только Виллиан. С характером, с первым пасом – все, как заказывали. Но на скорости бразилец хуже, ошибался. А на готовность Зайнутдинова влияет травма. Казахского игрока ждут, ведь помнят финт Набабкина против «Динамо». Перестановки не делают оборону ЦСКА слабее. Еще с Дивеевым пропускали стабильно. Голы соперников видели в 9 из 10 последних матчей в РПЛ . Самый талантливый защитник в лазарете, Зайнутдинов и Фукс после травм. А у «Спартака» есть не только вариант с Николсоном, но и схема «4-3-3» с Зиньковским против Гайича с первых минут.

Уловки и перестроения Абаскаля

«Спартак» не любит пропускать первым, но учится правильно реагировать. Не умеют вечно играть совсем без мяча. Но если что-то не получалось – как в первом тайме в Воронеже и Нижнем Новгороде, то со временем тренер находит удачные решения. Как и против «Крыльев Советов». Это может быть ставка на дальние удары, появление Литвинова в середине поля, изменение позиции Промеса или же инверсия латералей под соперника. Испанец всегда вносит важные коррективы. В начале сезона «Спартак» был однообразным, а сейчас все иначе. Они включаются, как с «Крыльями Советов».

За ЦСКА

Статистика Федотова и в дерби

У тренера успехов против «Спартака» еще больше, чем у ЦСКА . Восемь матчей, шесть побед, одна ничья – со счетом 2:2 в Москве с «Сочи», и всего одно поражение. Четыре года назад Каррера огорчил «Оренбург» со счетом 1:0. Любопытная деталь: «Спартак» во всех матчах играл против Федотова с тремя центральными. Теперь будет четыре защитника. Столько же побед у ЦСКА в 4 из 5 дерби в лиге. «Армейцы» не доминируют, но и когда надо использовать один точный удар за матч, как Заболотный год назад, или когда нужно сыграть вторым номером, поставив на шустрость ситуативного лидера – Языджи, именно «армейцы» получают три очка. Помним апрельскую победу «Спартака» в четвертьфинале кубка, важнейший результат по пути к трофею. Но это не РПЛ .

Умение играть вторым номером

ЦСКА , когда нужно, может быть хитрым, коварным и изворотливым. У всех этих слов негативный подтекст, но «армейцы» ведь пронырливые. Чалов, Карраскаль, Гайич или Мухин – совсем разные по формату и задачам игроки, но вместе с тем ловкие, проникающие к чужим воротам через хитрость, с подвохом. Можно объяснить с примерами. ЦСКА – девятая команда РПЛ по владению, ниже «Локомотива». По проценту брака в передачах тоже девятые. А в таблице в одном пункте от второго места. Если «армейцы» смогут сыграть вторым номером в дерби, как им удобно, то Абаскаль переживет еще одно дерби с «Динамо». Или матч против «Ахмата», но теперь Мозес не спасет. Федотов обучил ЦСКА игре качественным вторым номером. Даже с «Зенитом» светила ничья.

Многослойный подход в нападении

Оборона ЦСКА пропустила на три мяча меньше, но по качеству моментов соперников разница намного больше. Обе команды тасовали защитников, только одна вынужденно, а Абаскаль просто ищет правильное сочетание. Травма Умярова отправляет Литвинова в центр поля, тогда Мевля сыграет рядом с Джикией. Но «армейцы», независимо от состава соперника, получат свои моменты. По суммарному качеству шансов они выше, чем «Спартак», хотя по голам уступают. Зато у ЦСКА нет парочки, которая суммарно забила 17 мячей, как Промес и Соболев. У Федотова в атаке Чалов, Медина и Карраскаль, но Кучаев и Обляков тоже опасные игроки. Виллиан может прийти на стандарт. У Гайича и Мойсеса есть удачные действия на флангах. Забить могут новые хавбеки. Есть два тяжелых форварда на черный день. Моменты для напарников создавали 17 разных игроков. Это секрет Федотова. ЦСКА многоуровневый в атаке с браком, без мяча и с промахами. С реализацией надо что-то делать, ведь у «Зенита» качество шансов такое же, а голов на 9 больше. Атаку ЦСКА теперь сложнее остановить.

Вывод. Победу заслужили обе стороны

Именно так. Видим прогресс по игре ЦСКА , а у «Спартака» еще и по очкам. При этом победа «армейцев» станет очередной не в смысле «дежурной», а пятой в шести матчах. Но вряд ли все так просто, как говорят многие эксперты. Заслуженная победа в московском матче открывает путь ко второму месту. «Ростову» будет сложно удержаться на дистанции, сил у Карпина меньше. Федотов и Абаскаль проиграли Семаку в РПЛ , а вот между собой еще не встречались.