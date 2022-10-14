Фактор своего поля в Эль Класико играет «Реалу» в минус. Команда любит выигрывать в гостях

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вчера, 16:12

«Барса» разозлится после неудач в ЛЧ .

Ла Лига живет от Эль Класико до Эль Классико. На этот раз поединок между «Реалом» и «Барселоной» имеет еще и турнирную значимость – команды с равным количеством очков делят лидерство в чемпионате Испании, но каталонцы лидируют – они забили больше и пропустили меньше. Для «блауграны» воскресный матч – повод на время забыть о неудачах в Лиге чемпионов и вспомнить о величии, а для «сливочных» – снова пройти проверку качеством.

За «Барселону»

Лихая молодежь

«Сине-гранатовые» продолжают взрослеть, но по среднему возрасту игроков остаются в числе самых молодых клубов Ла Лиги. И дело даже не столько в их возрасте, сколько в способности юных дарований усилить игру «Барсы».

ДНК клуба держится на трех китах, которым не исполнилось и 20: Педри, Гави и Ансу Фати. Первые два уже регулярно появляются в старте и перенимают опыт Бускетса. Гави отлично подчищает и играет накоротке. Педри крайне универсален – по ходу матча циркулирует между флангами атаки и центром, в зависимости от того, где затрудняется продвижение мяча. Он наотрез отказывается скатываться на забросы в штрафную и упорно продвигает мяч низом.

Фати хоть и долго восстанавливался от травмы, вполне вероятно, сможет набрать кондиции и чаще играть в основе. В матче против «Интера» «Барса» с его выходом на поле не потеряла в интенсивности – это хороший знак.

Одумавшийся Дембеле

Усману было крайне тяжело взрослеть – выступать за «Барселону», но одновременно есть пиццу и играть ночами невозможно и не нужно. Судя по словам и действиям француза на поле, от второго он решил отказаться:

Мне нужно было работать, чтобы иметь возможность играть и выступать. Я хотел быть здоровым, чтобы выходить на поле, а затем постепенно становиться лучше. У меня было много травм. Мне говорили, если я не буду работать, то буду застаиваться и вредить себе. С Куманом и Хави стало лучше.

Каталонцы полагаются на его скорость и цепкость с мячом – когда не идет игра у остальных, именно забеги Дембеле создают остроту у чужой штрафной.

Игроки-универсалы

Хави уже показал фокус со смещениями Серхи Роберто в штрафную – а ведь это правый защитник. Так испанский латераль делал в матче с «Интером» в 4 туре ЛЧ и пару раз опасно бил по воротам.

Еще один пример – Франк Кессье на позиции правого защитника. Профильный полузащитник добавил «Барсе» в подачах справа – у Усмана такая опция не является сильной стороной, но задействовать ее для упрощения поставок мяча все-таки надо.

Вместе с тем Алехандро Бальде может без потери в качестве заменить Маркоса Алонсо или Жорди Альбу, а центральный защитник Кунде – выйти на фланге.

За «Реал»

Травматичность соперника

Прежде всего стоит отметить – мадридцам не придется играть с оптимальным составом «Барсы». Тот же Кунде слег из-за проблем с ахилловым сухожилием. Француз может восстановиться к Эль Класико, но Хави вряд ли рискнет бросать его в пекло.

Против «Реала» не выйдут центрбеки Араухо, Кристенсен, правый защитник Бельерин и форвард Мемфис Депай. Из-за проблем с обороной у «блауграны» сливочным будет где разгуляться.

Единственная потеря

Отличный шанс для украинского голкипера Андрея Лунина – травма Тибо Куртуа. Только из-за нее Карло Анчелотти доверился сменщику бельгийца.

Хотя, по всей видимости, матч против «Шахтера» стал для Андрея последним в статусе основного вратаря мадридцев – тренер клуба говорит, что Куртуа в четверг начнет тренироваться в общей группе и будет готовиться к поединку с «Барсой».

Тем лучше для «Реала» — коллектив проходит стартовый отрезок почти без травм, против каталонцев выйдут сильнейшие.

Титаническое спокойствие

«Сливочные» крайне редко отпускают статусные матчи или топ-противостояния. Вспомнить хотя бы недавний финал ЛЧ с «Ливерпулем» — испанский гранд не был очевидным лидером по игре, но все же склонил чашу весов на свою сторону. До этого подопечные Карло Анчелотти под грузом ответственности проходили ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити».

Итальянский менеджер знает этот клуб, как свои пять пальцев и может достать из игроков максимум, когда это необходимо.

Сильные новички

В отличие от «Барселоны», «Реал» в последние годы не привык закупаться звездами разного калибра. «Сливочные» делают это редко, но метко. Вместо ушедшего в «Манчестер Юнайтед» Каземиро Перес подписал Орельена Тчуамени из «Монако». Центральную ось защиты усилил Антонио Рюдигер из «Челси». Оба часто выходят в старте, а экс-опорник монегасков и вовсе стал одним из лидеров.

Француз не только делает огромный вклад в оборонительные действия (2.1 отбора за матч, столько же перехватов – лучший в команде по этим показателям), но и влияет на продвижение мяча – по количеству передач за игру Орельен второй после Тони Крооса (61.4), еще и успешны из них оказываются 92.3 %.

Вывод. Предельное равенство

Можно сколько угодно говорить о более успешном «Реале» — все-таки это годами проверенный проект, а «Барса» только на этапе строительства. Но за одно превосходство проекта 3 очка не дарят – а по подбору игроков каталонцы вряд ли очевидно уступают своему принципиальному сопернику. К тому же в отдельно взятом матче может произойти что угодно – фактор мотивации никто не отменял.

Фактор домашнего поля у «Реала» – тоже спорный аргумент. За последние пять лет клубы играли между собой 15 раз – и 8 матчей завершались победой гостей (4 – преимуществом хозяев и 3 — вничью).

Ничьей Эль Класико вряд ли закончится. Соперники очень не любят играть вничью – в последний раз поединок с равенством на табло завершился в 2019 году (0:0).