«Пари НН» может наказать «Зенит», ЦСКА боится пропустить от «Спартака». Важные детали 13-го тура РПЛ

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вчера, 13:16

Предельная плотность в топ-5.

«Ростов» — «Урал»

- Южане показали мастер-класс по спасению матчей (хотя в прошлом туре были и другие камбэки). Команда Валерия Карпина уступала 0:2 в южном дерби с «Краснодаром» после первого тайма, зато положила 3 во втором и вернулась на второе место Премьер-Лиги.

- Выход из нижней четверки – главный итог минувшей недели для «Урала». «Шмели» переиграли «Химки», причем снова в дебюте встречи забил Алексей Каштанов, а Лазар Ранджелович оформил второй подряд победный мяч. Общие впечатления смазал пропущенный гол в концовке. Хотя победа есть победа.

- С «Ростовом» уральцам будет сложно. В последний раз в гостевом матче с южанами «Урал» набирал очки в 2019 году, а сейчас соперник хорош как никогда.

«Химки» — «Факел»

- Первая мысль при виде статистики химчан – «когда же это закончится?» После ухода из клуба Сергея Юрана у химчан закончились и победы. Команда быстро откатилась с 7-го места на 15-е. О разговорах про середину таблицы РПЛ лучше и не вспоминать, максимум – выбраться из зоны вылета.

- Воронежцы очень любят две вещи: ничьи и сенсации. Одно другому не мешает – это показал предыдущий тур. 1:1 с «Зенитом» наверняка станет главным достижением «Факела» в этом сезоне, если только коллектив не сможет сохранить место в высшем дивизионе. Пока задача в процессе решения: клуб на 13-й строчке с отрывом в 2 очка от команд зоны вылета.

«Торпедо» — «Локомотив»

- Два главных номинанта на звание «провал года». Правда, и там, и там назревают перемены.

- Боссы «Локомотива» наконец опомнились и выгнали немецкую диаспору из клуба – Циннбауэр больше не главный тренер, Цорн сложил полномочия спортивного директора. За ними может последовать председатель совета директоров Александр Плутник – один из вдохновителей приглашения немцев. С поиском нового тренера пока проблемы, но, говорят, им может снова стать Юрий Семин.

- «Автозаводцы» пригласили на пост главного тренера Андрея Талалаева, который соорудил в «Ахмате» прессинг-машину. Сам специалист назначению рад, да и усиление уже есть. Но ничто из этого не гарантирует «черно-белым» выход из кризиса.

«Краснодар» — «Ахмат»

- Зачем южане держат Кайо? Бразилец играл с огнем еще в поединке с «Крыльями» — тогда повезло, что Сухой не стал удалять центрбека. Урока футболист не извлек и удалился в матче с «Ростовом» — и это при 2:1, когда «быкам» как никогда требовалось спокойствие. В результате «Краснодар» проиграл и продолжает замыкать топ-5. Отставание от 4-го места – 3 очка.

- От назначения Ташуева наставником «Ахмата» пока больше плюсов, чем минусов. Коллектив дважды одержал победу, к тому же над «Динамо» и «Ростовом». Атакующий пыл «Оренбурга» грозненцы остановить не смогли. Зато продолжают выполнять программу-минимум: идут на 9-м месте с 17 очками и могут не волноваться за провал в стыки. Предпосылок к этому нет.

«Динамо» — «Оренбург»

- Нашла коса на камень – «бело-голубые» любят действовать на контратаках и частенько отдают мяч сопернику, а южноуральцы предпочитают игру на чужой половине поля, что показали в прошлые выходные.

- О 0:8 от «Зенита» можно на время забыть – «Оренбург» поразительно высоко забрался в чемпионате. 3 победы подряд закинули клуб на 7-ю строчку – выше «Динамо». Добавляет интриги тот факт, что до первой пятерки – лишь 3 очка.

- Если у «Динамо» есть самолюбие, команда должна выиграть предстоящую встречу. Во-первых, чтобы отомстить за обидное поражение в Кубке, во-вторых, чтобы остановить падение. После ухода Шварца «бело-голубые» снова становятся середняками, имея второй по стоимости состав в лиге.

«Крылья Советов» — «Сочи»

- Как же больно вести 1:0 со «Спартаком», играть не хуже в атакующей стадии и быть надежными в оборонительной – и все-равно получить 2:5. Самарцам о событиях 12-го тура надо забыть, как о страшном сне. Но сначала сделать выводы.

- Сочинцы оказали «Локомотиву» услугу – разгромили «красно-зеленых» и вынудили расстаться с парой Циннбауэр-Цорн. Самим южанам эта победа позволила не оказаться на месте «Динамо». Сочинцам не стоит думать о повторении прошлогоднего успеха – лучше сконцентрироваться на строительстве новой концепции с Вадимом Гараниным. Хотя это не значит, что откат на 8-10 место позволителен. Поединок с «Крыльями» будет отличной проверкой и для тех, и для других.

«Пари НН» — «Зенит»

- Михаил Галактионов, судя по всему, готовится уйти в «Локомотив». Шанс возглавить топ-команду не по факту, но по статусу, получает не каждый – а для Михаила, который только начинает работать с клубами РПЛ , это вообще джек-пот.

- «Зенит» на фоне себя прежнего не может быть доволен последними результатами. Сразу 3 осечки в 6-ти последних встречах, и одна из них в чемпионате. Продолжать тенденцию у «сине-бело-голубых» нет никакого желания, но в эти выходные матч снова пройдет в гостях. Насколько мы помним, для петербуржцев это фактор риска.

ЦСКА — «Спартак»

- То, чего все так долго ждали – очередное испытание для «Спартака». «Красно-белые» провалили 3 предыдущих – проиграли «Динамо», «Зениту» и «Ростову». ЦСКА Федотова наверняка будет прямым конкурентов «красно-белых» на финишной прямой, так что повторять ошибки не стоит. При этом подопечные Гильермо Абаскаля предотвратили падение – после осечек с петербуржцами и южанами был риск провалиться еще ниже, но москвичи собрались. К новому московскому дерби «Спартак» опять подходит с победной серией.