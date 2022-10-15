«Аталанта» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Сассуоло», который состоится 15 октября 2022 года

«Аталанта»

Команда из Бергамо потеряла очки в последнем туре и потеряла лидерство в чемпионате Италии. Сейчас «Аталанта» занимает второе место с 21 баллом и отстает от лидера всего на два пункта. В домашней встрече с нестабильным соперником, подопечные Гасперини имеют хорошую возможность одержать победу и как минимум сохранить свою позицию, а возможно и догнать прямого конкурента.

09 октября «Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» (2:2), а второго октября минимально обыграла «Фиорентину» на своем поле.

«Сассуоло»

«Сассуоло» набрал семь очков в пяти последних тура Серии А, и старается держаться в середине турнирной таблице. Перед стартом очередного матча чемпионата Италии коллектив идет на девятом месте и имеет в своем активе 12 баллов, отставая от идущего впереди «Ювентуса» всего на один пункт. В выездной игре с одним из лидеров Серии А, гостей вполне может устроить даже ничья.

08 октября «Сассуоло» проиграл на своем поле «Интеру» (1:2), а второго числа на своем поле разгромил «Салернитану» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.7

Ничья – 4

Победит «Сассуоло» – 4.8

Статистика

«Аталанта» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Сассуоло» выиграл только два выездных поединка из десяти последних

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Аталанта» выиграла шесть последних домашних матчей у «Сассуоло»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Коллектив очень успешно играет с «Сассуоло» на своем поле и мы предполагаем, что в этот раз у «черно-синих» также не возникнет проблем.