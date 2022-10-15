«Аталанта» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Сассуоло», который состоится 15 октября 2022 года
«Аталанта»
Команда из Бергамо потеряла очки в последнем туре и потеряла лидерство в чемпионате Италии. Сейчас «Аталанта» занимает второе место с 21 баллом и отстает от лидера всего на два пункта. В домашней встрече с нестабильным соперником, подопечные Гасперини имеют хорошую возможность одержать победу и как минимум сохранить свою позицию, а возможно и догнать прямого конкурента.
09 октября «Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» (2:2), а второго октября минимально обыграла «Фиорентину» на своем поле.
«Сассуоло»
«Сассуоло» набрал семь очков в пяти последних тура Серии А, и старается держаться в середине турнирной таблице. Перед стартом очередного матча чемпионата Италии коллектив идет на девятом месте и имеет в своем активе 12 баллов, отставая от идущего впереди «Ювентуса» всего на один пункт. В выездной игре с одним из лидеров Серии А, гостей вполне может устроить даже ничья.
08 октября «Сассуоло» проиграл на своем поле «Интеру» (1:2), а второго числа на своем поле разгромил «Салернитану» (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 1.7
- Ничья – 4
- Победит «Сассуоло» – 4.8
Статистика
- «Аталанта» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- «Сассуоло» выиграл только два выездных поединка из десяти последних
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Аталанта» выиграла шесть последних домашних матчей у «Сассуоло»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Коллектив очень успешно играет с «Сассуоло» на своем поле и мы предполагаем, что в этот раз у «черно-синих» также не возникнет проблем.