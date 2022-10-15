Лучший английский тренер взбодрил «Челси». Доверяет молодым и прессингу

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вчера, 19:04

Команда пережила стресс – неожиданную отставку Тухеля.

Поттер ставит на ротацию

Грэм не второй Бенитес, но в Милане тренер выпустил всего пять человек из состава, который в Лондоне разгромил «Вулверхэмптон». От матча к матчу в лиге увидели семь замен, только одна из них вынужденная. Поттер словно подмигивает новым боссам. Смотрите, вы с Тухелем неплохо укомплектовали состав. На острие выходят Хаверц и Обамеянг, светился Бройя, и с каждым разный подход и отдельный стиль футбола.

Стерлинг, Галлахер, Пулишич, даже кислый Зиеш, получали свои минуты с новым тренером. План не хитрый, но работает. Показывают всем, у кого солидные конкуренты, что турниров много, график напряженный, невзирая на перенесенные матчи. Всем дадут возможность раскрыть козыри. Чилуэлл и Кукурелья играли на левом фланге, а Джеймс и Аспиликуэта – на правом. Даже в середине поля, где нужна стабильность, ротация.

Жоржиньо бегал с Ковачичем и Лофтус-Чиком. Жаль, что нет Канте. Поттер боится озвучивать сроки, когда Нголо вернется на поле. Главные инсайдеры футбольного мира из Сан-Франциско сообщили, что француз вылетел из-за рецидива травмы на три месяца, пропустит чемпионат мира. Возможно, раз в базовых схемах Поттера — «4-2-3-1» и «3-4-2-1», всего два хавбека, то после возвращения Канте будет искать себе новый клуб.

Тренер доверяет молодежи

«Челси» не может быть командой одних юниоров. Обамеянгу, Канте, Стерлингу, Силве, Кулибали, Жоржиньо, Менди и Аспиликуэте немало лет. Но рядом Фофана, Бройя, Джеймс, Галлахер, Чалоба, Хаверц, а самое главное – Маунт. Двадцатитрехлетний англичанин занимает центральное место в тактике «Челси» Поттера. Когда играют «4-2-3-1», то видим, как атакующий хавбек поднимается в одну линию с форвардом, что позволяет «Челси» держать интенсивность прессинга на уровне «Ливерпуля» и «Лидса».



Отдельным молодым не светит основа — понятно, что у Бройи мало шансов, но для Галлахера или Фофана наступает решающий отрезок клубного сезона. Им нужно показать себя, ведь конкуренция солидная. Жаль, что в это доверие молодым не обернули в составе «Челси» Арсена Захаряна. Понятно, что Стерлинг и Маунт готовы лучше, это футболисты основы сборной Англии. Но Арсен после ухода Тухеля тоже мог получить опыт, который теперь пройдет мимо и достанется другим молодым мастерам.

Правда, не все у «Челси» гладко. Только против «Вулверхэмптона» были и голы, и качественные моменты. Но Бройя уже забивал, Пулишич отличился. У Хаверца два мяча в АПЛ . Галлахер распечатал чужие ворота. Можно доверять не только Обамеянгу со Стерлингом. Джеймс тоже важен. Независимо от схемы, латерали будут ключевыми для создания новой тактики, которая включает в себя много перемещений впереди, позволяет собирать на клочках поля стайки игроков «Челси» — контролируемый хаос.

Команде улыбалась удача

Тухель мог получить примерно те же результаты, но у него с Поттером различаются характеры. Никто не скажет, что Томас оставил плохую команду. Даже его трансферные решения могут на дистанции помочь команде. Конечно, за Фофана переплатили. Также не нашли никого лучше, чем старина Обамеянг в центре атаки вместо Лукаку. Роналду и Неймара в «Челси» нет, зато есть Кулибали, Кукурелья и Стерлинг. С такими футболистами можно работать после чемпионата мира.

Поттер получит больше месяца для анализа пройденного пути, а дальше развязка АПЛ и плей-офф ЛЧ . «Челси» двумя победами над «Миланом» укрепил позиции в группе, где начал с поражения в Загребе и ничьей против «Зальцбурга». Осталось отомстить хорватам и австрийцам, причем мировая со вторыми на совести самого Поттера. Впереди точно будет первое поражение нового тренера «Челси», его надо правильно пережить. Встретятся игры, где оборона выступит хуже.

У «Челси» медовый месяц, когда можно забить дважды после трех ударов в створ, но так будет не всегда. Победы заслуженные, начали меньше пропускать, классно идут в отбор на чужой половине поля. Вместе с тем нельзя забыть красную карточку Томори – воспитанник «Челси» оставил «Милан» в меньшинстве, чем упростил задачу родному клубу. Зато геометрически игра команды стала намного сложнее, чем была в последних матчах с Тухелем. Поттер получил шанс всей жизни.

Видно, что наставник это понимает, но остается собой – простым парнем из английской провинции. Например, Грэму сделал стрижку и подравнял бороду один из модных барберов игроков «Челси». На комплименты, что теперь тренер выглядит круче, Грэм честно сказал, что не разбирается в этом. А вот услуги парикмахера были намного дороже, чем ожидал. Возможно, именно такой простоты во всех смыслах «Челси» не хватало? Поттер принял немало грамотных решений.

Может навредить расписание

Лишь временно против нового тренера не работают амбиции внутри коллектива. Поттеру приходится оставлять на лавке невероятных игроков. Кепа стал основным голкипером, но Менди не слабее. Кулибали и Фофана хотят играть постоянно, а не смогут. Стерлинг не будет всегда молча уступать Галлахеру и Пулишичу место. Обамеянг, невзирая на возраст, с характером юнца. И раз схема «3-5-2» не прижилась – Пьер-Эмерик и Хаверц не составили идеальный дуэт, то даже габонец и немец могут со временем коситься друг на друга. Отдельные дуэли внутри коллектива, как Чилуэлла и Кукурельи, очевидны и не сулят мирную развязку.

На данный момент Поттеру везет со всем: планами соперников на игру, выбором схемы, даже отдельными судейскими решениями. Так будет не всегда. МЮ , МС и «Арсенал», против которых сыграют до чемпионата мира, доставят немало проблем команде, чья линия атаки эффективна только в связке с приличной игрой в защите. Опорная зона держит удар не всегда. Чистый разрушитель Закария оказался не нужен новому наставнику. Повезло еще, что матч против «Ливерпуля», похоже, состоится лишь в следующем году, его некуда втиснуть в календарь. Поттера и так ждут матчи через два дня на третий.