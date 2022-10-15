Хмурый Карпин, парашют серба и вечный Газинский. У Ганчаренко 4 победы в 5 играх РПЛ

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вчера, 10:33

«Урал» по делу покинул последнее место.

Ганчаренко улучшил результаты и поменял игру

Четыре поражения подряд с общим счетом 1:10 отправили Шалимова в отставку. Но у той серии есть особенность. Тренер проиграл ЦСКА , «Оренбургу», «Краснодару» и «Спартаку». У всех есть классно поставленный футбол в удачные вечера. И хотя Шалимов ошибся на сборах, результаты на старте не были отражением возможностей и качества исполнителей. Бикфалви и компания дергались, но не повезло с календарем. Зато в Воронеже не проиграли.

После этого президент Иванов принял грамотное решение – вернул Ганчаренко. Много лет назад Виктор Михайлович со скандалом покинул «Урал». Тогда судачили, что не хотел сдавать игру. Сейчас команда с ним уступила трижды подряд – «Нижнему Новгороду», «Зениту» и «Динамо», а дальше пошли победы. Кроме кубковых успехов, дома обыграли «Торпедо», прямого конкурента в борьбе за спасение в РПЛ . В гостях повержен «Локомотив» — фаворит в кризисе.

«Химки» не в том состоянии, чтобы гордиться успехом против подопечных Гогниева, но три очка помогли «Уралу» настроиться на выезд в Ростов-на-Дону. Видна тренерская рука. Теперь Ганчаренко девятый наставник с сотней побед именно в РПЛ . Слуцкий, Бердыев, Сёмин, Карпин и Газзаев выше. Семака не догнать, но Гаджиева и Рахимова белорус скоро опередит. Если Шалимова выручал прогресс Адамова и Кузьмичёва, то теперь внимание на полузащите «Урала».

Хавбеков похвалим дальше, а пока о тренере. Ганчаренко вертит «4-2-3-1». Когда Бикфалви вернется, то скорее будет «десяткой», ведь на острие успешно играет герой из глубинки Каштанов. В 26 лет форвард перешагнул уровень бывшей ФНЛ и сразу дебютировал в РПЛ , будучи в аренде. Команда стала легче, появился ключевой элемент – Ранджелович. Лазар играл за «Олимпиакос», но затем не задержался в Испании и очутился в Екатеринбурге.

Крайний форвард выделяется техникой, забил 3 мяча и сделал 1 ассист за 352 минуты в РПЛ . С «Ростовом» выдумал красивый мяч – перебросил Песьякова с близкого расстояния в стиле Тотти, Рауля и Дель Пьеро. «Урал» стал легче и подвижнее, Ганчаренко точно выше классом, чем Шалимов. Для «Краснодара» или ЦСКА его тренерская философия не всегда подходила, для «Урала» — в самый раз.

«Ростов» жалуется на судейство, а нужно на защиту

Эксперты по судейству – живые люди. У них есть личные отношения с отдельными судьями. Собственные трактовки правил. В АПЛ , где экспертам на ТВ платят миллионы фунтов в год, спокойно сидят два арбитра ФИФА , работавшие в решающих матчах ЛЧ и на крупных турнирах для сборных, смотрят один повтор, но высказаться противоположно. «Ростов» пожаловался на судейство в игре с «Уралом», но Турбин не показался главным героем игры.

Раньше судья по делу получал на орехи, но после борьбы Комличенко и Силла заявление Федотова, что у хавбека «была возможность убрать ногу и избежать контакта», выдает в эксперте человека, который давно не играл в футбол. Форвард «Ростова» тоже опасно пошел на мяч далеко от ворот, а на повторах виден фол по неосторожности на желтую карточку. Но были еще падения в штрафной.

«Ростов» выстроил теорию, будто рефери игнорируют падения Комличенко. Клуб Карпина замолчал важную деталь – Николай симулирует, даже когда фолы настоящие. Бивеев заработал заслуженную вторую желтую карточку, но Комличенко, которого схватили руками, упал картинно. Когда Николаю в первом тайме наступили на ногу – точно фол в штрафной площади, то снова видели много эмоций, подброшенные назад ноги, форвард корчился.

Знаете, какой клуб еще жалуется, что падения его огромного форварда игнорируют судьи? «Спартак», а нападающий этот – Соболев в кепке с дельфином. Института репутации в РПЛ не существует, но арбитры во всем мире не любят, когда в ситуации с реальным фолом «рисуют». Зачем? Вопрос к Карпину. Тренеру надо запретить Комличенко всегда актерствовать. Судейство всегда будет темой в РПЛ , но «Ростову» важно думать о своей игре.

Валерий Георгиевич – по его мимике на бровке это прекрасно видно, недоволен. Оборона «Ростова» «привозит» голы. Например, чудом не пропустили третий мяч против «Краснодара». А «Урал» выжал максимум из двух ударов в створ. Терентьев, Сильянов, Осипенко и Прохин допускали ошибки. Песьяков сделал лишний шаг от линии ворот, когда забил Ранджелович, а во втором голевом эпизоде толпа защитников упустила Влута.

«Урал» снова середняк, а «Ростов» явно лихорадит

В домашнем матче у «Ростова» ни одного удара в створ с игры. Тугарев забил с очередного пенальти (десятого в сезоне, из них восемь реализовали). Лучшую ударную позицию в конце матча нашел голкипер Песьяков, но удар у него не получился. Ганчаренко сбалансировал «Урал», а Карпин потерял контроль над гармонией в «Ростове». По именам у команды в желтых футболках хватает сильных игроков атаки, а Глебов и Уткин могут помочь передачами.

При этом у «Ростова» лишь 10 голов с игры, что для команды наверху таблицы – очень мало. У «Локомотива», например, лишь на один такой гол меньше, но матч в запасе. У команды Карпина давно были проблемы, наставник о них честно говорил после матчей. Упускали верные победы. Допускали странные отрезки в обороне, когда все сыпалось. Даже Осипенко вечно оказывался за спинами у оппонентов. А против «Урала» не выиграли в центре поля.

Работали дома, могли сыграть первым номером, но Глебов и Уткин без мяча стали хуже, чем с ним. А «Урал» дрался. Газинский в 33 года может стать важнейшим исполнителем для команды, ведь сочетает в себе разрушение и созидание. Появился 34-летний белорусский защитник Филипенко. У Егора рядом с ошибками были грамотные действия. Важно, что команда успокоилась и снова верит, что будет набирать очки, если продолжит работать.

Ветеран Кулаков в 36 лет принес пользу, на его счету победный ассист против «Ростова». Забавно также, но у середняка «Урала» приличная глубина состава. Шатов, Урунов, Гаджимурадов, Егорычев, Коновалов, Кулаков, Гогличидзе, Подберезкин и Влут могут прибавить у Ганчаренко, а могут сидеть на лавке из тура в тур в ближайшем будущем. А вот у Карпина начинаются проблемы, когда «Ростову» нужно вносить много правок в оптимальный состав.

Обыграть «Торпедо» и «Химки» — одно дело. Перебороть «Ростов» в гостях – солидный результат. Обновленный «Урал» на базе старого играет в свой футбол крепкого середняка, радуется упрямым успехам. Важнее не голые победы – они бывают и случайными, а найденная уверенность. «Урал» знает, что не будет последним в таблице.