«Барса» на грани. Левандовски спас ничью, но теперь нужна победа «Виктории» над «Интером»

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вчера, 16:07

Нашли противоядие от «Интера», но все еще плохо обороняются.

«Барса» продолжает балансировать на грани вылета из Лиги чемпионов. Команда Хави остается на третьем месте, отставание от второй строчки – 3 очка, а на исправление ситуации два матча (один из них – с «Баварией»). С тем, что показали каталонцы и «Интер» в третьем туре, было сложно представить, за счет чего «блауграна» сможет склонить чашу весов на свою сторону. В ответном матче ответ на этот вопрос стал понятен – пусть все и закончилось ничьей.

Сделали упор на навесы

«Барселона» не стала заново придумывать велосипед. «Нерадзурри» уже показали, как обратить владение испанского гранда против них же самих. Подопечные Симоне Индзаги перекрыли Левандовского, из-за чего количество ударов по воротам снизилось. Сами, тем временем действовали на контратаках.

На этот раз «сине-гранатовые» решили играть проще и взялись продвигать мяч в штрафную соперника через забросы. Сначала их выполняли Рафинья и Дембеле (периодически диагонали вырезали центральные защитники), после замен эта роль перешла к латералям – Алехандро Бальде слева и Франку Кессье слева. За счет такого хода удалось нивелировать опекающих Роберта игроков. Поляк стал чаще получать мяч и бить по воротам – 8 ударов за матч, причем 5 из них – головой. Благодаря забросам «Барса» забила 2 из трех своих голов и обеспечила себе 1 балл.

Еще одним приемом стали удары из-за штрафной – Андре Онана не всегда надежен в их отражении, появлялись шансы сыграть на добивании (пример – удар Серхи Роберто на 30-й минуте). Таким образом каталонцы били по воротам «Интера» 8 раз, причем 7 из них пришлись на первый тайм.

Первый тайм имени Рафиньи

Экс-футболист «Лидса» и в прошлом матче проделывал достаточный объем работы – правда, тогда это играло в минус из-за недостаточной остроты в атаке. Вчера бразилец был участником почти всех голевых эпизодов в первом тайме.

Хави передвинул вингера с левого фланга на правый, а Усман играл на противоположном краю. Таким образом Рафинья не потерял в работоспособности, но добавил в атакующей стадии. Центральные защитники отдавали на него дальние передачи, а вингер успешно забирал мяч в верховой борьбе. С диагонали Пике начался первый гол «блауграны» – Рафинья прокинул себе на ход, отдал в штрафную на Роберто, а тот покатил на Дембеле.

Этим функционал Рафиньи не ограничивался – он караулил отскоки и мог сам забивать дважды. Сначала с передачи Левандовского на 36-й минуте, сместившись к центру штрафной, затем на 43-й с подобной позиции.

И все-таки главный тренер заменил бразильского футболиста одним из первых – Рафинья сбавил во втором тайме и начал выбиваться из общего темпа. Хотя свою роль он все же сыграл.

Роберто в полуфланге

Хави хотел насытить финальную треть, чтобы атаки замыкал не только Левандовски. С этой целью испанский менеджер дал установку смещаться с фланга ближе к центру правому защитнику Серхи Роберто. Чтобы уменьшить количество свободных зон, «Барселона» при владении мячом переходила на трех центрбеков (в пару к Пике и Гарсии опускался Маркос Алонсо).

Цепкость Серхи помогала на втором этаже, каталонцы раз за разом забирали пограничные мячи (в том числе благодаря тройке Бускетс-Педри-Гави) и продолжали штурмовать ворота «Интера». Футболист 5 раз возвращал мяч своей команде – чаще всех в минувшем матче.

Вследствие близости к финальной трети испанский латераль трижды бил по воротам «нерадзурри» и оказался в нужном месте, когда на 40-й минуте Рафинья искал адресата для паса (так случился гол Дембеле).

Молодежь – адепт ДНК «Барселоны»

В игре с «Интером» не прослеживалось главного – каталонской тики-таки. Но ее все-таки удалось увидеть во втором тайме. В исполнении не всей команды, но отдельных игроков. Речь об Ансу Фати и Педри. Последний за 90 минут сменил кучу позиций: вместе с Левандовским вставал на острие, опускался для перехвата, смещался на фланг Дембеле в концовке встречи. И почти не исполнял закидушки в штрафную (одна из немногих – на гол Роберта).

Окончательно Педри раскрылся с выходом Ансу на поле. Чего стоит один пас на вингера в касание – тонкий и своевременный. Сам Фати прочитал мысли Педри и рванул в штрафную. Пока молодежь каталонцев отказывается от забросов в пользу такого развития атаки, у «блауграны» есть шансы на светлое будущее.

Легче не стало

Ничего из вышеперечисленного не отменяет того факта, что «Барса» продолжает отставать от зоны плей-офф ЛЧ на 3 очка. Того же мнения придерживается Хави:

Теперь нам надо положиться на характер и веру в успех, снова взяв себя в руки. Тактически замысел был хорош. Возможно, мы сбавили в интенсивности во втором тайме. Мы — команда, так что я не буду выделять кого-либо из игроков. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле допускают ошибки, значит, это мои неудачи.

Да, каталонцы в одной упряжке с «Ювентусом», который тоже оказался на третьей строчке после четырех туров. Но у «старой синьоры» дела обстоят еще хуже – команда проиграла сопернику, с которым набирать очки было жизненно необходимо. Впереди итальянцев ожидают встречи с «Бенфикой» и ПСЖ , которые доминируют в группе H и идут на равных.