Кварадона в плей-офф Лиги чемпионов. «Наполи» Спаллетти — любимцы футбольного мира

Неаполь заслужил искристый футбол и клубный рекорд.
Кварацхелия впечатлил весь мир
Самый популярный грузин на планете. Самый молодой игрок основы «Наполи». Глупейшая потеря «Локомотива» в истории. Хвичу знают все, от Австралии до Уругвая. Понятно, что «Кварадона» – прозвище с пригоршней иронии. Также базируется на том, насколько тяжело иностранцам выговорить фамилию Кварацхелия. Грузинский вингер на первых полосах, ведь мир любит новых ярких героев, что нормально. Хуже, когда всё вокруг о нелюбви. Десятки аргентинцев получали прозвище «новый Марадона», никто эту традицию не критиковал. Но раз назвали Кварадоной – надо играть с огоньком. Хвича приносит пользу, ассистировал и забил с пенальти «Аяксу», 12 результативных действий в 13 матчах. «Наполи» досрочно попал в плей-офф Лиги чемпионов всего в четвертый раз в клубной истории.
А ведь Спаллетти не горел желанием подписывать вингера. Зато всегда мог набрать Слуцкого, обсудить особенности работы с Хвичей. Теперь Лучано должен ужин в ресторане лучшего пиццайоло Кампании, одного из лучших в мире – Франко Пепе, скаутам и спортивному директору Кристиано Джунтоли. Причем не только из-за подписания за 10 млн евро Кварацхелии, которого теперь легко заберут за пятьдесят, или намного дороже. Хвича теперь легко раздобудет футболки кумиров детства, легенд «Реала». У него получаются поэтичными даже махи руками во время бега. Ребенок древней грузинской культуры попал в Неаполь – ценное место для южной итальянской аутентичности. Не такой напыщенной и богатой, как римская или флорентийская, но душевной. Есть в этом литература, не только грешный футбол.
Без Роналду и Наваса не раскисли
Джунтоли опроверг, что «Наполи» вел переговоры с Роналду. Конечно же, соврал. Спортивный директор клуба Спаллетти подтвердил лишь факт встреч с Жорже Мендешем, но объяснил их «отличными отношениями». Португальца пытались завести в клуб Марадоны и Гамшика. Очень круто, что трансфер не состоялся. Криштиану не нужен на левом фланге, где Кварацхелия. Не нужна легенда и в центре атаки, где сразу три человека, о которых поговорим чуть ниже. А пока констатируем, что «Наполи» провел идеальную летнюю трансферную кампанию, хотя поначалу казалось, что за потерями последует откат результатов. Скауты сомневались в голкиперах команды, но Кейлор Навас остался в Париже, не смог договориться с боссами ПСЖ.
Не спешите критиковать специалистов по Серии А, которые часто не ставили «Наполи» в первую четверку в прогнозах. Они поступало логично. На злого деда Де Лаурентиса тяжело работать. У Спаллетти с ним были конфликты, доходило до ссор, тренера могли уволить. Но летом Аурелио решил изменить себе. Вместо бравады, что за трансфер Руиса покупателям надо заплатить 60 млн евро, а за Кулибали целых 100 миллионов, отпустил Фабиана в ПСЖ, а Калиду в «Челси». Важный момент, игроки расслабились. «Наполи» не тюрьма. А дальше были покупки – Ким, Оливер, Кварацхелия, аренды Распадори и Симеоне, выкуп проверенного Ангисса. Только уругваец попал за спину Мариу Рую на лавку, остальные полезны, даже если выходят на замену.
Роскошные хавбеки и нападающие
Угловатость, с которой шкаф Осимхен отобрал мяч у Блинда перед очередным голом в ворота «Аякса», красиво сочетается с тем, как нигериец праздновал гол – сбросил с себя защитную маску, снял футболку, побежал к трибунам. Спаллетти в этом время был серьезным, старался запомнить мгновение. «Наполи» впервые в 96-летней истории собрал девять побед подряд. Серия включает виктории над «Лацио», «Ливерпулем», «Миланом» и дважды «Аяксом». Это не подарок календаря, а результат планомерной и сложной работы. Забили шесть мячей в Амстердаме. Отправили четыре гола в ворота Алиссона. И причины успехов известны всем. Они атакуют! Кварацхелия получает поддержку от Руя и хавбеков, но с голами 12 разных игроков.
Умница Зелиньски получает персональные задания. Как разведчик ищет слабые места в обороне противника. Ангисса и Лободка сочетают разрушительные и созидательные силы. Первый тоньше в атаке, у второго классные проходы и заряд энергии на двоих игроков. Удивительно, как удачно Спаллетти перестроил полузащиту без Руиса. Но также важно, что теперь у главного тренера целый каскад атакующих вариантов. Македонец Элмас во многих клубах Серии А играл бы в основе, но Кварацхелия лучше. Распадори повторил достижение Дель Пьеро и Раванелли. Симеоне осуществил мечту – забил в Лиге чемпионов, как и хотел с детства. Джакомо всего 22 года, сын Диего заметно старше, но теперь у «Наполи» многослойная атака. Даже Зербин, который наездился по арендам, разок сыграл за Италию в этом году и может забить какой-то решающий гол после выхода на замену в чемпионате. Нет лишних людей в команде.
Очаровательные проблемы в игре
Систематические оплошности грандов вызывают раздражение. Но и успех вызывает хейт. Ханжи точно придут рассказать, что «Наполи» обязательно скатится, ведь в обороне достаточно ошибок. Да и фишки, вроде перегруза левого фланга, со временем изучат. Можно бубнить, что не выиграют Скудетто, не станут очарованием плей-офф ЛЧ, ведь впереди мундиаль, а он перекроит сюжеты клубного сезона. Но после таких заявлений хочется цитировать Карпина. «Ну и?» Расскажите то, чего не знаем. Мир футбола не только о фактах, а еще и об эмоциях. Игра «Наполи» доставляет кайф миллионам людей. Что будет — увидим, но дофамин у людей уже выделился. Испытали удовольствие, наблюдая за работой Спаллетти и его блестящей команды. Это как матч «Интера» и «Барселона» — искусство, а не просто обычное спортивное соревнование.
Специалисты советуют стараться находиться здесь и сейчас, а не жить ожиданием будущего. Если моете тарелки и чашки – мойте тарелки и чашки. Не ждите, когда уборка закончится, это ее не убыстряет. Так для вашей нервной системы лучше. Пьете кофе – наслаждайтесь этим. Это правильнее, чем жить ожиданием чего-то более значимого. Глобальный успех случаен, а в футболе напрямую связан с деньгами. «Наполи» не самый богатый. Отпустил ветеранов – Инсинье, Мертенса и Оспину, отдал игроков основы – Кулибали и Руиса, но является главным очарованием футбольного мира. «Брюгге», «Бенфика» и «Арсенал» тоже в списке любимчиков, есть симпатичные атакующие машины. Но «Наполи» на отдельной волне.
Они как красавица на мопеде, которая не обязательно станет великой итальянской актрисой, но мчится на курсы по актерскому мастерству, на которых уже выделяется. Хочется пожелать ей, то есть «Наполи», стать цельной и подержаться за приз в Венеции и Каннах, то есть за Скудетто. Никакой предвзятости к другим, но с таким искренним футболом Спаллетти не просто собрал 9 побед подряд, а получил поддержку людей, которые хотят, чтобы у сказки был счастливый конец. Мысли не материальны, но в истории футбола бывало, что общее мнение – как о заслуженности лидерства «Лестера» в АПЛ, работало за тех, кто устал упускать возможности, как «Наполи».