Кварадона в плей-офф Лиги чемпионов. «Наполи» Спаллетти — любимцы футбольного мира

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вчера, 10:19

Неаполь заслужил искристый футбол и клубный рекорд.

Кварацхелия впечатлил весь мир

Самый популярный грузин на планете. Самый молодой игрок основы «Наполи». Глупейшая потеря «Локомотива» в истории. Хвичу знают все, от Австралии до Уругвая. Понятно, что «Кварадона» – прозвище с пригоршней иронии. Также базируется на том, насколько тяжело иностранцам выговорить фамилию Кварацхелия. Грузинский вингер на первых полосах, ведь мир любит новых ярких героев, что нормально. Хуже, когда всё вокруг о нелюбви. Десятки аргентинцев получали прозвище «новый Марадона», никто эту традицию не критиковал. Но раз назвали Кварадоной – надо играть с огоньком. Хвича приносит пользу, ассистировал и забил с пенальти «Аяксу», 12 результативных действий в 13 матчах. «Наполи» досрочно попал в плей-офф Лиги чемпионов всего в четвертый раз в клубной истории.

А ведь Спаллетти не горел желанием подписывать вингера. Зато всегда мог набрать Слуцкого, обсудить особенности работы с Хвичей. Теперь Лучано должен ужин в ресторане лучшего пиццайоло Кампании, одного из лучших в мире – Франко Пепе, скаутам и спортивному директору Кристиано Джунтоли. Причем не только из-за подписания за 10 млн евро Кварацхелии, которого теперь легко заберут за пятьдесят, или намного дороже. Хвича теперь легко раздобудет футболки кумиров детства, легенд «Реала». У него получаются поэтичными даже махи руками во время бега. Ребенок древней грузинской культуры попал в Неаполь – ценное место для южной итальянской аутентичности. Не такой напыщенной и богатой, как римская или флорентийская, но душевной. Есть в этом литература, не только грешный футбол.

Без Роналду и Наваса не раскисли

Джунтоли опроверг, что «Наполи» вел переговоры с Роналду. Конечно же, соврал. Спортивный директор клуба Спаллетти подтвердил лишь факт встреч с Жорже Мендешем, но объяснил их «отличными отношениями». Португальца пытались завести в клуб Марадоны и Гамшика. Очень круто, что трансфер не состоялся. Криштиану не нужен на левом фланге, где Кварацхелия. Не нужна легенда и в центре атаки, где сразу три человека, о которых поговорим чуть ниже. А пока констатируем, что «Наполи» провел идеальную летнюю трансферную кампанию, хотя поначалу казалось, что за потерями последует откат результатов. Скауты сомневались в голкиперах команды, но Кейлор Навас остался в Париже, не смог договориться с боссами ПСЖ .

Не спешите критиковать специалистов по Серии А, которые часто не ставили «Наполи» в первую четверку в прогнозах. Они поступало логично. На злого деда Де Лаурентиса тяжело работать. У Спаллетти с ним были конфликты, доходило до ссор, тренера могли уволить. Но летом Аурелио решил изменить себе. Вместо бравады, что за трансфер Руиса покупателям надо заплатить 60 млн евро, а за Кулибали целых 100 миллионов, отпустил Фабиана в ПСЖ , а Калиду в «Челси». Важный момент, игроки расслабились. «Наполи» не тюрьма. А дальше были покупки – Ким, Оливер, Кварацхелия, аренды Распадори и Симеоне, выкуп проверенного Ангисса. Только уругваец попал за спину Мариу Рую на лавку, остальные полезны, даже если выходят на замену.

Роскошные хавбеки и нападающие

Угловатость, с которой шкаф Осимхен отобрал мяч у Блинда перед очередным голом в ворота «Аякса», красиво сочетается с тем, как нигериец праздновал гол – сбросил с себя защитную маску, снял футболку, побежал к трибунам. Спаллетти в этом время был серьезным, старался запомнить мгновение. «Наполи» впервые в 96-летней истории собрал девять побед подряд. Серия включает виктории над «Лацио», «Ливерпулем», «Миланом» и дважды «Аяксом». Это не подарок календаря, а результат планомерной и сложной работы. Забили шесть мячей в Амстердаме. Отправили четыре гола в ворота Алиссона. И причины успехов известны всем. Они атакуют! Кварацхелия получает поддержку от Руя и хавбеков, но с голами 12 разных игроков.

Умница Зелиньски получает персональные задания. Как разведчик ищет слабые места в обороне противника. Ангисса и Лободка сочетают разрушительные и созидательные силы. Первый тоньше в атаке, у второго классные проходы и заряд энергии на двоих игроков. Удивительно, как удачно Спаллетти перестроил полузащиту без Руиса. Но также важно, что теперь у главного тренера целый каскад атакующих вариантов. Македонец Элмас во многих клубах Серии А играл бы в основе, но Кварацхелия лучше. Распадори повторил достижение Дель Пьеро и Раванелли. Симеоне осуществил мечту – забил в Лиге чемпионов, как и хотел с детства. Джакомо всего 22 года, сын Диего заметно старше, но теперь у «Наполи» многослойная атака. Даже Зербин, который наездился по арендам, разок сыграл за Италию в этом году и может забить какой-то решающий гол после выхода на замену в чемпионате. Нет лишних людей в команде.

Очаровательные проблемы в игре

Систематические оплошности грандов вызывают раздражение. Но и успех вызывает хейт. Ханжи точно придут рассказать, что «Наполи» обязательно скатится, ведь в обороне достаточно ошибок. Да и фишки, вроде перегруза левого фланга, со временем изучат. Можно бубнить, что не выиграют Скудетто, не станут очарованием плей-офф ЛЧ , ведь впереди мундиаль, а он перекроит сюжеты клубного сезона. Но после таких заявлений хочется цитировать Карпина. «Ну и?» Расскажите то, чего не знаем. Мир футбола не только о фактах, а еще и об эмоциях. Игра «Наполи» доставляет кайф миллионам людей. Что будет — увидим, но дофамин у людей уже выделился. Испытали удовольствие, наблюдая за работой Спаллетти и его блестящей команды. Это как матч «Интера» и «Барселона» — искусство, а не просто обычное спортивное соревнование.

Специалисты советуют стараться находиться здесь и сейчас, а не жить ожиданием будущего. Если моете тарелки и чашки – мойте тарелки и чашки. Не ждите, когда уборка закончится, это ее не убыстряет. Так для вашей нервной системы лучше. Пьете кофе – наслаждайтесь этим. Это правильнее, чем жить ожиданием чего-то более значимого. Глобальный успех случаен, а в футболе напрямую связан с деньгами. «Наполи» не самый богатый. Отпустил ветеранов – Инсинье, Мертенса и Оспину, отдал игроков основы – Кулибали и Руиса, но является главным очарованием футбольного мира. «Брюгге», «Бенфика» и «Арсенал» тоже в списке любимчиков, есть симпатичные атакующие машины. Но «Наполи» на отдельной волне.