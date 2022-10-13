Бешеный рывок «Ливерпуля» и погоня «Барселоны». Сумасшедший день в ЛЧ

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сегодня, 01:01

И еще два клуба обеспечили выход в 1/8 финала.

Демонстрация воли

Самые яркие матчи игрового дня, безусловно, произошли в Барселоне и Глазго. Там зрители не только увидели голевую феерию, но и настоящую драму. Правда, развивались истории совсем по-разному. Оказавшаяся в тяжелом турнирном положении «Барселона» отчаянно нуждалась в победе над «Интером», который ее одолел в прошлом туре.

И начало было впечатляющим, несмотря на попадание Джеко в каркас ворот тер Штегена в первом тайме при счете 0:0. Он держался достаточно долго, вплоть до 40-й минуты, когда Дембеле все-таки забил. Завершился тайм с тотальным статистическим преимуществом каталонцев, которые нанесли за 45 минут 15 ударов, пять раз попав в створ. У «Интера» было лишь три попытки.

Но с течением времени плотность событий существенно возрастала, а сюжет лихо закручивался. В начале второго тайма Барелла неожиданно сравнял счет, а через 13 минут Мартинес вывел вперед «Интер». При том, что «Барселона» вроде бы давила. Но чудовищная невнимательность и мягкотелость в обороне дорого обходилась каталонцам. Спасение пришло от Левандовского, который на 82-й минуте сравнял счет. Выдохнуть не получилось, поскольку новые ошибки защиты «Барселоны» привели к голу Госенса на 89-й минуте. И лишь еще через пару минут была поставлена точка – Левандовски оформил дубль шикарным ударом головой.

Итоговый счет 3:3 явно на руку «Интеру», который сохранил свое трехочковое преимущество перед каталонцами. Статистически «Барселона» была на высоте, пробила 25 раз по воротам, 11 раз попала в створ, больше 61 процента времени владела мячом. Но как чудовищно она распоряжалась своими шансами и как невнимательна была в защите. То, что не всегда заметно в Ла Лиге, выплывает ярко в Лиге чемпионов. И если бы не Левандовски, который забил уже 14 мячей в 12 матчах за «Барселону», каталонцы оказались бы в еще более плачевном положении.

Впрочем, куда хуже, знает «Рейнджерс». В его игре с «Ливерпулем» тоже не все выстраивалось просто и линейно. Шотландцы вдруг вздумали дерзить и забили первыми на 17-й минуте усилиями Эрфилда. «Ливерпуль» благодаря голу Фирмино быстро сравнял, но равновесие держалось довольно долго и было неприятным для «красных», которые и так переживают определенный кризис.

В конкретно этом матче выход из кризиса нашелся в начале второго тайма, когда Фирмино оформил дубль, а «Рейнджерс» стал потихоньку скисать. Дошло до того, что сначала Нуньес закрепил преимущество «Ливерпуля», а потом Салах выстрелил хет-триком за шесть минут с трех передач Жоты. К слову, это самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов. Точку же поставил Эллиотт, забивший седьмой мяч на 87-й минуте. Всего же «Ливерпуль» нанес 20 ударов и девять раз попал в створ. У шотландцев всего семь попыток.

«Рейнджерс» сейчас оказывается худшей командой Лиги чемпионов в нынешнем розыгрыше. У него ноль очков и разница голов 1:16. Вкупе с одним очком «Селтика» в группе F можно сказать, что Шотландия вряд ли рада представительству сразу двух своих легендарных клубов на групповом этапе Лиги чемпионов. А «Ливерпуль» выбрался на уверенное второе место в квартете, где почти все ясно.

Обеспечили выход

В предыдущий игровой день досрочно в 1/8 финала пробились «Реал» и «Манчестер Сити». Теперь к ним присоединились еще две команды. Одна из них как раз из группы «Ливерпуля» — это «Наполи», который удивляет в этом розыгрыше. Команда Лучано Спаллетти снова расправилась с «Аяксом». Теперь со счетом 4:2. И вроде «Аякс» больше владел мячом, и пробили по воротам соперники поровну – по 13 раз, но «Наполи» просто лучше и слаженнее действует в каждой фазе и каждом аспекте игры.

Уже к 16-й минуте после голов Лосано и Распадори неаполитанцы вели со счетом 2:0. В начале второго тайма Классен возродил интригу, но она погибла, когда Кварацхелия реализовал пенальти, добавив гол к своему ранее отданному голевому пасу. В самом конце встречи Бергвейн с пенальти и Осимхен обменялись голами, добавив шика этому результативному игровому дню.

«Наполи» в своей группе с 12 очками обеспечил выход в плей-офф. На три очка от него отстал «Ливерпуль» и уже на девять – «Аякс».

С таким же счетом 4:2 свой оформляющий выход в плей-офф матч завершила и «Бавария», которая доминирует в квартете с «Интером» и «Барселоной». Миланцев она теперь опережает на пять очков, а каталонцев на восемь. Но в этот день «Баварии» противостояла «Виктория», которая заочно соревнуется с «Рейнджерс» за звание худшей команды группового этапа.

У чехов остается ноль очков, но получше разница мячей – 3:16. Причем два из трех мячей они забили как раз «Баварии» в этом матче. Он с самого начала выглядел безнадежно, потому что уже к 35-й минуте Мане, Мюллер и Горецка дважды поразили ворота «Виктории», сделав счет 4:0. После этого «Бавария» естественным образом расслабилась, позволив во втором тайме отличиться Влканове и Клименту. Ну, и статистику чуть поправить: 15-15 по итогам игры.

Не залегают на дно

Продолжает чудеса творить «Брюгге». Матч бельгийцев с «Атлетико» на выезде получился наиболее скучным с точки зрения голов в этот яркий игровой день, но при этом он весьма примечателен. Хотя бы потому, что завершился нулевой ничьей при 21 ударе мадридцев, которые девять раз попали в створ. Один только Гризманн бил восемь раз. Но Миньоле поймал кураж и ловил все. Сам «Брюгге» всего пятью ударами отметился и один раз угодил в створ ворот Облака.

Что самое примечательное: «Брюгге» остался единственным клубом в этом розыгрыше, который еще не пропустил ни одного мяча. Семь забил и ноль пропустил. До сего момента таким клубом еще была «Бавария», но она расслабилась и позволила себе лишнего в игре с «Викторией».

И вот «Брюгге» неожиданно уже после четырех туров возглавляет группу В. Причем он имеет отрыв в четыре очка от «Порту» и шесть от «Атлетико», что почти гарантирует выход в плей-офф. А мадридцы еще и инициативу в гонке с «Порту» упустили.

«Драконы» тем временем тестировали «Байер» с Хаби Алонсо во главе. И первый тренерский матч испанца в Лиге чемпионов выдался комом. Галено вывел «Порту» вперед уже на шестой минуте. Шанс на перелом был, когда «Байер» заработал пенальти, но Демирбай не смог пробить Кошту.

И судьба тяжело отплатила леверкузенцам. До середины второго тайма они сами нарвались на два нелепых пенальти, которые Тареми реализовал. В итоге «Байер» проиграл со счетом 0:3, но как и в случае с «Атлетико» статистика говорит совсем о другом течении матча. Леверкузенцы владели мячом 65 процентов времени, нанесли 17 ударов, попав четырежды в створ. А у «Порту» всего пять ударов, три попадания в створ и три гола.

Теперь «Байер» с тремя очками замыкает группу, но до «Атлетико» у него один балл, а «Порту» оторвался уже на три очка.

Яснее не стало

Мы ранее подчеркивали, что самая запутанная ситуация – в группе D, где все четыре команды играют друг с другом как попало и сохраняют шансы на выход в плей-офф. Четвертый тур особой ясности не внес, перемешав снова все карты. Лидировавший перед этим туром «Спортинг» вдруг оказался на третьем месте. А все из-за поражения от «Марселя». Причем это был настоящий домашний позор. Не по счету, но по игре. Уже на 19-й минуте «львы» остались в меньшинстве после удаления Эсгайо, а Гендузи вывел «Марсель» вперед с пенальти. На исходе получаса Алексис Санчес увеличил отрыв французов.

Гол чилийца установил и окончательный счет. Но «Марсель» мог забить еще не раз, а вот «Спортинг» вяло брыкался и даже получил второе удаление – Поте покинул команду на 60-й минуте, схватив два предупреждения подряд. Как следствие провальной игры – четыре удара у «Спортинга» при 16 ударах у «Марселя».

Французы, занимавшие последнее место в группе, прыгнули разом на второе, догнав «Спортинг» по очкам, но обойдя его по дополнительным показателям. А впереди оказался «Тоттенхэм», который опережает эту пару всего на одно очко. Для этого «шпорам» пришлось устраивать эмоциональную перестрелку с «Айнтрахтом». Немцы открыли счет благодаря голу Камады на 14-й минуте, но уже к перерыву проигрывали со счетом 1:3. Дважды забил Сон, Кейн отличился с пенальти. Все это случилось за 16 минут.

А во втором тайме за две минуты дважды желтую карточку получил Тута, оставив «Айнтрахт» в меньшинстве. Все в лучших традициях безумной группы D. Безумие продолжилось, когда Алиду в конце игры сумел вернуть интригу, сделав счет 2:3 – «Айнтрахт» сопротивлялся в меньшинстве. Приговорить его мог в компенсированное время Кейн еще одним пенальти, но умудрился пробить выше ворот. Достойная точка для сумасшедшего игрового дня. И ведь в группе D никто не выбыл из гонки. Даже «Айнтрахт» имеет четыре очка, то есть ему три балла до лидера.