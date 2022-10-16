«Лацио» – «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Удинезе», который состоится 16 октября 2022 года
«Лацио»
«Лацио» показывает хорошие результаты в Серии А в последних матчах и уже смог выбиться в группу лидеров. Римляне занимают третье место в турнирной таблице и имеют в своем активе уже 20 очков, отставая от лидера на четыре пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В матче с «Удинезе», который также имеет 20 баллов возможно решится, кто из коллективов сумеет закрепиться выше на данном отрезке сезона.
13 октября «Лацио» сыграл вничью со «Штурмом» в рамках Лиги Европы, а 10 числа на выезде разгромил «Фиорентину» в Серии А (4:0).
«Удинезе»
«Удинезе» продолжает приятно удивлять болельщиков, набрав 13 баллов в пяти последних турах чемпионата Италии. Команда находится в равном положении с «Лацио», но матч на выезде определенно вызывает беспокойство за результат. В предстоящем матче гостей устроит даже ничейный результат, а победа и вовсе даст большое преимущество и выигранную позицию в таблице.
09 октября «Удинезе» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2), а третьего октября была обыграна «Верона» на выезде (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 2.2
- Ничья – 3.6
- Победит «Удинезе» – 3.2
Статистика
- «Удинезе» не проигрывает уже восемь матчей подряд в чемпионате Италии
- «Лацио» выиграл четыре последних матча в Серии А
- Три последних матча между клубами в основное время завершились ничейным результатом
- Четыре последних поединка между клубами из шести завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Клубы часто играют вничью между собой и в этот раз вряд ли кто-то захочет рисковать своим местом в турнирной таблице. Прогнозируем, что команды поделят очки.