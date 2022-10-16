«Лацио» – «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Удинезе», который состоится 16 октября 2022 года

«Лацио»

«Лацио» показывает хорошие результаты в Серии А в последних матчах и уже смог выбиться в группу лидеров. Римляне занимают третье место в турнирной таблице и имеют в своем активе уже 20 очков, отставая от лидера на четыре пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В матче с «Удинезе», который также имеет 20 баллов возможно решится, кто из коллективов сумеет закрепиться выше на данном отрезке сезона.

13 октября «Лацио» сыграл вничью со «Штурмом» в рамках Лиги Европы, а 10 числа на выезде разгромил «Фиорентину» в Серии А (4:0).

«Удинезе»

«Удинезе» продолжает приятно удивлять болельщиков, набрав 13 баллов в пяти последних турах чемпионата Италии. Команда находится в равном положении с «Лацио», но матч на выезде определенно вызывает беспокойство за результат. В предстоящем матче гостей устроит даже ничейный результат, а победа и вовсе даст большое преимущество и выигранную позицию в таблице.

09 октября «Удинезе» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2), а третьего октября была обыграна «Верона» на выезде (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 2.2

Ничья – 3.6

Победит «Удинезе» – 3.2

Статистика

«Удинезе» не проигрывает уже восемь матчей подряд в чемпионате Италии

«Лацио» выиграл четыре последних матча в Серии А

Три последних матча между клубами в основное время завершились ничейным результатом

Четыре последних поединка между клубами из шести завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Клубы часто играют вничью между собой и в этот раз вряд ли кто-то захочет рисковать своим местом в турнирной таблице. Прогнозируем, что команды поделят очки.