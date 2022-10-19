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«Вальядолид» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

19 октября 2022, 12:27
«Вальядолид» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вальядолид» — «Сельта», который состоится 19 октября 2022 года

«Вальядолид»

«Вальядолид» выиграл всего один матч из пяти последних туров чемпионата Испании и находится очень близко к зоне вылета. Команда набрала восемь баллов и занимает 17 место, что вынуждает тренерский штаб делать изменения, которые помогут играть стабильнее и как следствие обезопасить себя от понижения в классе в конце сезона.

16 октября «Вальядолид» минимально уступил на выезде «Эспаньолу» (0:1), а девятого числа разошелся миром с «Бетисом» (0:0).

«Сельта»

«Сельта» проводит не самый лучший отрезок сезона, ведь смогла набрать лишь три пункта в последних пяти турах Ла Лиги. Команда занимает 12 место с 10 пунктами и вряд ли рассчитывает бороться за зону еврокубков, однако потенциал для этого у нее есть. В матче с вернувшимся из Сегунды соперником, футболисты рассматривают как возможность улучшить свое турнирное положение.

16 октября «Сельта» проиграла «Реалу» Сосьедад (1:2), а девятого числа уступила на выезде «Барселоне» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вальядолид» – 2.95
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Сельта» – 2.5

Статистика

  • «Сельта» выиграла только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Вальядолид» забивал только в пяти домашних встречах из последних десяти
  • Четыре последних матчей команд завершились ничейным результатом
  • Четыре последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Сельты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Гости находятся не в лучшей форме, но мы предполагаем, что они смогут преодолеть свою неуверенность и одержать важную победу.

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