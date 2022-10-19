«Вальядолид» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вальядолид» — «Сельта», который состоится 19 октября 2022 года
«Вальядолид»
«Вальядолид» выиграл всего один матч из пяти последних туров чемпионата Испании и находится очень близко к зоне вылета. Команда набрала восемь баллов и занимает 17 место, что вынуждает тренерский штаб делать изменения, которые помогут играть стабильнее и как следствие обезопасить себя от понижения в классе в конце сезона.
16 октября «Вальядолид» минимально уступил на выезде «Эспаньолу» (0:1), а девятого числа разошелся миром с «Бетисом» (0:0).
«Сельта»
«Сельта» проводит не самый лучший отрезок сезона, ведь смогла набрать лишь три пункта в последних пяти турах Ла Лиги. Команда занимает 12 место с 10 пунктами и вряд ли рассчитывает бороться за зону еврокубков, однако потенциал для этого у нее есть. В матче с вернувшимся из Сегунды соперником, футболисты рассматривают как возможность улучшить свое турнирное положение.
16 октября «Сельта» проиграла «Реалу» Сосьедад (1:2), а девятого числа уступила на выезде «Барселоне» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вальядолид» – 2.95
- Ничья – 3.2
- Победит «Сельта» – 2.5
Статистика
- «Сельта» выиграла только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Вальядолид» забивал только в пяти домашних встречах из последних десяти
- Четыре последних матчей команд завершились ничейным результатом
- Четыре последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Сельты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Гости находятся не в лучшей форме, но мы предполагаем, что они смогут преодолеть свою неуверенность и одержать важную победу.