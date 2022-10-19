«Вальядолид» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1666171663

19 октября 2022, 12:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вальядолид» — «Сельта», который состоится 19 октября 2022 года

«Вальядолид»

«Вальядолид» выиграл всего один матч из пяти последних туров чемпионата Испании и находится очень близко к зоне вылета. Команда набрала восемь баллов и занимает 17 место, что вынуждает тренерский штаб делать изменения, которые помогут играть стабильнее и как следствие обезопасить себя от понижения в классе в конце сезона.

16 октября «Вальядолид» минимально уступил на выезде «Эспаньолу» (0:1), а девятого числа разошелся миром с «Бетисом» (0:0).

«Сельта»

«Сельта» проводит не самый лучший отрезок сезона, ведь смогла набрать лишь три пункта в последних пяти турах Ла Лиги. Команда занимает 12 место с 10 пунктами и вряд ли рассчитывает бороться за зону еврокубков, однако потенциал для этого у нее есть. В матче с вернувшимся из Сегунды соперником, футболисты рассматривают как возможность улучшить свое турнирное положение.

16 октября «Сельта» проиграла «Реалу» Сосьедад (1:2), а девятого числа уступила на выезде «Барселоне» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» – 2.95

Ничья – 3.2

Победит «Сельта» – 2.5

Статистика

«Сельта» выиграла только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вальядолид» забивал только в пяти домашних встречах из последних десяти

Четыре последних матчей команд завершились ничейным результатом

Четыре последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Сельты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Гости находятся не в лучшей форме, но мы предполагаем, что они смогут преодолеть свою неуверенность и одержать важную победу.