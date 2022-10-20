Хави собрались уволить из «Барселоны». Спасти может остановка чемпионата Испании

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вчера, 19:40

Лапорта ведет переговоры с Тухелем и Энрике.

Финансовое бремя – основная проблема

Лапорта заявил, что если «Барселона» провалит сезон, то будут последствия. Хави отреагировал на это пониманием. Наставник заявил, что если не добьется хороших результатов, то поймет свое увольнение. Вот только в Каталонии сразу подсуетились и добавили деталей. Якобы после поражения в Эль Класико Лапорта уже связался с Тухелем. Также сообщают, что Жоан после матча в Мадриде пошел в судейскую комнату – требовал объяснений по поводу эпизода с контактом Левандовского и Карвахаля в штрафной площади «Реала».

Судьи не поставили пенальти, «Барселона» уступила, а нервы Лапорты легко объяснить. Каталонцам очень важна показуха, ведь у клуба большие долги, нужны победы, внимание, премиальные и новые инвесторы. Поэтому Жоан пустил слезу, когда Гави вручили «Трофей Копа» — приз лучшему молодому игроку года, поэтому радовался второму «Золотому мячу» для футболистки «Барселоны» Путильяс. «Блаугранас» важно светиться, а не влетать «Баварии» и «Интеру» в Лиге чемпионов, рискуя отправиться в Лигу Европы.

Этот кубок Хави со второй попытки может выиграть – летом «Барселона» усилила состав, но деньги нужно отдавать. У Лапорты не получилось заработать на продажах. Гризманна уступили в «Атлетико» вдвое дешевле, чем планировали. Депай не ушел никуда за приятные деньги. Зарплаты сократили, но приход звезд, вроде снайпера Левандовского, требует вложений – подъемные для начала, выплаты агенту. Лапорта понимает, насколько сложная финансовая ситуация, так что если Хави не покажет хороший футбол с «Вильярреалом» и «Баварией», то его дни в клубе сочтены.

Хави – жесткий наставник без авторитета

Тренерского авторитета. Как игрок Хави – легенда. Когда наставник Зидан на пресс-конференциях троллил Роналду, то Криштиану позже не позволял себе неуважительных жестов по отношению к «Реалу» или Зинедину, как сейчас позволяет в Манчестере, когда не жмет тен Хагу руку сразу, уходит до конца матча, или позволяет своей экспрессивной сестре комментировать глупости об увольнении Эрика до нового года. А вот уход Хави из «Барселоны» возможен. У тен Хага проблемы с Роналду, поскольку португалец всю жизнь после обретения богатства и популярности был капризным, но других игроков к себе расположил.

Например, существенно увеличился пробег команды от матча с «Брентфором» до игры против «Тоттенхэма». А вот в «Барселоне», хотя Хави жестко взял ее в оборот – и тоже заставил много бегать, не обязательно сохраняется единство. Левандовски не может быть консолидирующим фактором, поскольку даже в «Баварии» у Роберта хватало конфликтов. У него сложный характер. Дембеле на своей волне, Кунде не завоевал авторитет за четыре матча в Ла Лиге в новой команде. Педри, Гави и Фати в силу возраста не вожаки раздевалки, они не так давно в школу ходили.

При этом Бускетс, Альба и Пике понимают, что станут жертвами чистки имени Лапорты и Хави. Их уже не раз просили отказаться от денег, чтобы «Барселона» могла зарегистрировать новичков. А если Эрнандес с его требованиями перешел черту, как когда-то тренера Анри в «Монако», то в коллективе у него есть враги. Например, мог перебрать с грубостью в общении с Пике, у которого есть авторитет в коллективе. В таком случае старейшины «Барселоны» могут согласиться, что у 42-летнего мужчины не хватает опыта, чтобы довести каталонцев в рай с трофеями. Никто не спорит, что состав перспективный, что могут играть красиво. Но разве в планы входил вылет в Лигу Европы?

Тренера может спасти бойкот испанских клубов

Испанцы приняли закон о футболе, который позволяет клубам одновременно играть во внутренних турнирах и некой Суперлиге. Проще говоря, Перес и Лапорта добились своего, поскольку только три клуба не вышли из состава проваленной идеи о турнире для самых богатых – «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Плевать на мнение болельщиков, важны только деньги. Не хочется проигрывать «Айнтрахту», лучше каждый год играть в Суперлиге, из которой «Барселона» никогда не вылетит. А на интересы 39 из 42 клубов Ла Лиги и Сегунды грандам явно плевать, ведь бойкот поддерживают почти все.

27 числа будет собрание, Тебас явно запросит приостановку, поскольку получается, что 39 клубов должны выполнять волю троих, причем «Атлетик» из Бильбао пристал к «Реалу» и «Барселоне» чисто из вредности – у басков свои давние счеты с остальными испанцами, и хотя сейчас они играют за Мадрид, приняли решение остаться с Пересом и Лапортой. Глобальная история морального падения двух стариков связана с будущим тренера Хави. Лапорта связывался с Тухелем. Интересовался делами Бьелсы и еще раз вспомнил о Гальярдо – «Куколка» до сих пор в «Ривер Плейт», ждет вызова в Европу.

Но если будет приостановка после бойкота туров Ла Лиги и Сегунды, то у «Барселоны» останется два матча Лиги чемпионов до чемпионата мира. Хави не сможет наработать на увольнение, разве что проиграет сначала Унаи Эмери и «Вильярреалу», а потом Нагельсманну и «Баварии», причем с крупным счетом на «Камп Ноу». Но Эрнандес должен учитывать, что пришел работать на «Титаник». Этот корабль можно не столкнуть с айсбергом, Лапорта думает о трофеях, рассказывает, как вернет Месси в «Барселону». Но по факту 42-летнему тренеру нужно много денег. Суперлига – их источник?

Есть большие сомнения, ведь в Великобритании местные власти могут пойти за фанатами, забраковать идею. Попытка играть такой турнир без англичан обречена на провал, но новый закон может сорвать сделку с инвесторами Ла Лиги. Перес и Лапорта снова взялись за старое, возможно, это даст Хави несколько месяцев у руля. Но если «Барселона» отстанет от «Реала» в Ла Лиге, а наставник не выиграет хотя бы Лигу Европы, то у Левандовского будет новый тренер не зимой так летом.

Руководители «Барселоны» наделали много глупостей, за которые, возможно, придется расплачиваться клубу и фанатам. И если Хави считает, что статус легенды защитит его, то ошибается. Поражение в дерби от «Реала» показало, что команда Анчелотти и Бензема солиднее, невзирая на перспективность «Барселоны» и рвение молодых игроков. Две осечки с «Интером» говорят не в пользу тренера Хави, а дальше все решат, зная отношение между командой и наставников. Вот только вряд ли именно Тухель правильный кандидат.