Циннбауэру обещали карт-бланш зимой, теперь «Локомотив» ужмётся в тратах. Инсайды от Давидса

1666096060

вчера, 15:27

Подвели результаты.

Интересное событие, которое осталось без внимания – интервью экс-ассистента Циннбауэра в «Локомотиве» — Фадлу Давидса. Южноафриканский специалист сообщил, какие перемены ожидаются в клубе после ухода немцев, и отметил, что они с Йозефом стали заложниками сложившейся ситуации. Рассказываем об инсайдах тренера подробнее и соотносим их с реальностью.

Причина провала – в смене философии

Кто-то еще помнит момент прихода Ральфа Рангника в «Локомотив»? Хотя забыть такое сложно. Если кратко, судьба немца плотно переплелась с системой «Ред Булл», он три года провел в «Зальцбурге», затем следил за процессами в «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Ред Булл Брагантино». В столичном клубе Ральф хотел выстроить похожую систему и для этого привел своих людей – Маркуса Гисдоля, Марвина Комппера (тренеры), Томаса Цорна, Ларса Корнетку (изначально – аналитики), Кристиана Меккеля (занимался скаутингом) и других.

Никого из этих людей в клубе уже нет, к моменту назначения Циннбауэра главным тренером оставались Цорн и Меккель. Несмотря на видимую преемственность, Йозеф, заявил Давидс, не был адептом идей Рангника. То есть концепция Ральфа не нашла продолжения, а перестраиваться пришлось по ходу сезона – и это при турнирных неудачах на старте.

Вот, как ситуацию описывает Фадлу:

Предшественника Циннбауэра, как и немецкий и австрийский персонал, в клуб привёл Ральф Рангник, чтобы воплотить философию «Ред Булл». Когда Марвин Комппер ушёл, Циннбауэру позволили позвать своих людей, чтобы отказаться от редбулльной игровой философии в пользу стиля Йозефа. Но к тому моменту (со стороны болельщиков и медиа) было большое давление не только на Циннбауэра, но и на руководство, которое изначально реализовывало философию «Ред Булл».

Можно справедливо заметить, что траты на игроков при долгах красно-зеленых – ошибка. Замечание о кредите доверия к немцам длинною в год – тоже правда. Но нельзя исключать и тот фактор, что Циннбауэру, пришедшему летом, попросту не хватило времени –в сентябре его оставили разгребать развалины от философии Рангника, а, когда он с этим не справился, уволили.

Циннбауэру надо было продержаться до зимы

Контрольной точкой в изменении концепции должна была стать зимняя пауза. Продержись Йозеф до декабря, он смог бы собрать более подходящий его принципам коллектив – тем более к тому моменту мог остаться и спортивный директор Томас Цорн.

«Джо говорил, что если всё пойдёт хорошо, то в январе у нас будет возможность сделать свои приобретения, которые захотим, чтобы изменить команду», — отмечает Давидс.

Правда, этот аргумент не выдерживает никакой критики – концепция концепцией, но проблема состояла в другом. Игроки совершали много индивидуальных ошибках, упускали соперника с мячом, давали создавать моменты у своих ворот. А в шести матчах после ухода Комппера еще и трижды проиграли всухую. По содержанию матчей дело вряд ли в структурных проблемах.

«Локо» не хочет тратить много денег

Уж это точно не удивительно. По тратам за последние 3 трансферных окна «Локомотив» оказался на втором месте среди клубов Премьер-лиги, больше на усиление вложил только «Зенит» (а у «Газпрома» денег явно больше, чем у « РЖД »). В прошлом сезоне пришли Ненахов, Мампасси, Изидор, Едвай и др., с трудом уговорили Алексиса Бека-Бека. Этим летом – покупка Педриньо, Фассона, Митая, Раконьяца и Кузьмичева.

Но если по вложениям на трансферы «железнодорожники» конкурируют с «Зенитом», то по выхлопу от них – ни капли.

Давидс анонсировал следующие изменения в московском клубе после оттока немецких менеджеров:

На следующий день [после увольнения Циннбауэра] я встретился с гендиректором [Леонченко], который руководит всем процессом. На встрече стало ясно, что бюджет будет снижен на 20 млн евро в сравнении с прошлым сезоном. У нас была очень молодая команда, но теперь, когда всё прежнее руководство и весь персонал уволены, в январе клуб пойдёт в другом направлении, повышая средний возраст команды за счёт более опытных игроков.

Пока это больше похоже на оптимизацию работы селекции – КПД них в последнее время действительно был катастрофическим. При этом число опытных лидеров свелось к минимуму –к ним среди давних обитателей российского чемпионата причислить можно только МаринатоГильерме. Красно-зеленые – самая молодая команда лиги (средний возраст 23,3 года).

Боссам клуба стоит подумать об еще одном аспекте – избавлении от балласта. Мампасси явно не тянет уровень «Локомотива», такая же проблема с Марко Раконьяцем. В команде и без него за роль основного форварда борются Изидор и Игнатьев, прогрессирует Вадим Раков. Еще предстоит поломать голову над тем, куда деть Яна Кухту – чех ушел в «Спарту», но вернется следующим летом.

Бонус – поиск нового тренера

Это уже не инсайд Фадлу. Ситуацию на рынке свободных тренеров мы описывали ранее, сейчас же все больше конкретики возникает с потенциальным назначением Михаила Галактионова из «Пари Нижнего Новгорода». Выбор неоднозначный – специалист удерживает нижегородцев на плаву, команда выдала плодотворный отрезок в конце августа-середине сентября. Но, во-первых, давление на Михаила в «Локо» будет в разы сильнее – это топ-клуб по статусу и амбициям, который оказался в стыках и может провалиться ниже. А самого наставника вряд ли можно назвать кризис-менеджером.

Во-вторых, у Галактионова не так много опыта работы в таких напряженных условиях, тем более на уровне Премьер-лиги. Он 4 месяца возглавляет «Пари НН», а до этого меньше года стоял у руля «Ахмата».

Вопросов пока больше, чем ответов – и в плюс «Локомотиву» это явно не играет.