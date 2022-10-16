Дубль Чалова и сюжетные повороты. ЦСКА и «Спартак» сыграли ярко

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вчера, 23:34

Но победителя в главном дерби Москвы не оказалось.

Работа для судей

Ожидания от дерби всегда повышенные, но, будем честны, далеко не всегда статус матча обозначает высокое качество игры или даже просто интересное течение встречи. Вероятно, обе команды настраивались по-особому на это дерби, но повлиял этот настрой на них по-разному, что вылилось в такой дебют, который мы наблюдали.

А там четко можно проследить, что в месте, где у ЦСКА настрой вылился в упорство в борьбе и активность, у «Спартака» разместилась нервозность и раздражительность. К исходу 15-минутки Промес и Соболев уже были на желтых карточках, причем проявив неуместную несдержанность. ВАР даже пришлось рассматривать эпизод с Квинси на предмет удаления.

Но Карасеву хватило смелости не поддаться распространенному тренду, при котором если ВАР зовет к экрану, значит, нужно принимать решение, к которому он вроде бы мотивирует. В данном случае – к красной карточке. Повторы же показали, что эмоциональное движение Промеса было весьма легким. Кажется, он сам в последний момент осознал, что ничего не ускользнет от видеокамер, поэтому одернул себя. Виллиану все равно хватило, чтобы упасть.

Куда ближе к красной карточке был подкат Соболева, но и там у Карасева нашлись формальные поводы не оставлять дерби в усеченном составе в самом дебюте. Он снова ограничился желтой карточкой. Это может вызывать претензии со стороны армейских болельщиков. В то же время спартаковцы припомнят падение того же Соболева в борьбе с Зайнутдиновым, который вроде как приобнял форварда в штрафной. Осталось без судейской реакции.

Не попали в игру

Общий фон первого тайма указывал на то, что ЦСКА оказался лучше психологически готов к дерби. На старте игры. Красноречивым итогом этого стал гол «армейцев», выросший из ошибок Зобнина и Мевли. Роман зачем-то выключился из борьбы в центре поля, отдав мяч Гайичу, который начал голевую атаку ЦСКА . А Мевля неудачно скинул мяч на Чалова, а потом еще и отпустил Федора, неуклюже развернувшись и потеряв позицию.

После игры уже Зобнин заявил, что проявил тем самым фейр-плей. Он якобы остановился и развел руки в стороны, поскольку увидел на газоне лежащего футболиста, которому нужна помощь. Выглядит благородно, но есть несколько нюансов, которые обесценивают такую отговорку.

Во-первых, только судья решает, когда игра должна остановиться. И для этого есть четкий сигнал – его свисток. И всем это твердят десятки раз. Во-вторых, когда уж игрок сам решает проявить благородство и остановить матч, он выбивает мяч в аут и все. Нет ничего проще. А не останавливается, разведя руки. В-третьих, Зобнину не мешал лежавший игрок, когда Роман бежал на всех парах вперед. Остановиться он решил лишь тогда, когда потерял контроль над мячом. Конечно, можно говорить, что он тогда только увидел пострадавшего. Но со стороны это выглядит сомнительной отговоркой.

В любом случае «Спартак» закончил тайм с четырьмя желтыми карточками, накрученными нервами, всего с тремя ударами против восьми у армейцев и пропущенным мячом – а могло быть и хуже, ведь Денисов принял на себя удар на линии штрафной и спас команду еще при счете 0:0. Первая половина осталась за ЦСКА .

Работа в перерыве

И если при подготовке к игре Федотов явно поработал лучше Абаскаля, то в перерыве уже Гильермо показал свой класс. Он сумел правильно подстроить команду психологически и провел двойную перестановку, выпустил Зиньковского и Маслова вместо Литвинова и Мевли. По Михе все ясно: после ошибки он мог еще больше разнервничаться и натворить бед, а вот замена Руслана казалась немного отчаянной, поскольку команда лишалась опорника. Будущее показало, что Абаскаль все сделал верно.

Менее десяти минут потребовалось «Спартаку», чтобы перевернуть ситуацию. И именно дальний удар Зиньковского, которому мяч отдал, кстати, Маслов, стал результативным. «Красно-белые» на лету перехватили инициативу, и еще через несколько минут Соболев уже включил режим высококлассного левого инсайда, совершил забег с передачи Промеса на грани офсайда и низом пробил технично Акинфеева.

За считанные минуты «Спартак» перехватил инициативу и повел в счете, все перевернув. От ЦСКА к тому времени никаких вестей у ворот Селихова не было.

Возвращение в борьбу

Исчезнувшие «армейцы» ожили вновь только после 70-й минуты. К тому времени Федотов ответил Абаскалю своими заменами, которые сработали. Как минимум, одна из них. Вышли Ермаков и Обляков вместо Медины и Карраскаля, причем последний явно выражал недовольство этим тренерским решением. Но замены вернули ЦСКА в борьбу.

Именно с подачи Облякова Чалов, который пропал с радаров, смог забить эффектным ударом головой. Федор грамотно выбрал позицию между обороняющимися, но пас Ивана достоин отдельного упоминания, потому что мяч по идеальной траектории буквально завернул в голову форварду и не имел шансов улететь куда-то в другое место.

Уже при счете 2:2 соперники стали больше друг друга опасаться, имея в виду высокую ценность каждой следующей ошибки. Поэтому несмотря на отдельные всплески, счет не изменился.

Цифры

Главные цифры, конечно, для «Зенита», чей отрыв от этих команд вырастает, поскольку они набрали только по одному очку. Теперь у ЦСКА 25 баллов, как и у «Ростова», а у «Спартака» — 26. «Зенит» — в семи очках от «красно-белых».

Это первая ничья в дерби с 2018 года. С тех пор «Спартак» выигрывал четыре раза, а ЦСКА – пять. Как раз с 2018 года Федотов в качестве тренера не проигрывает «красно-белым». Тогда он со своим «Оренбургом» уступил «Спартаку» (0:1), но потом уже у руля все того же «Оренбурга», а также «Сочи» и ЦСКА выиграл шесть раз и дважды добивался ничьих.