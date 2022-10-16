«Реал» упивается могуществом. Бензема и Вальверде приговорили «Барселону»

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вчера, 20:32

Семейка Анчелотти знает свое дело.

Рискнули отпустить Каземиро

Ставка на Рюдигера была предсказуемой, ведь Антонио роскошно смотрелся в «Челси». А поскольку его кумир – Пепе, то немцу проложили прямую дорогу в «Реал». Гол «Шахтеру» ценою двадцати швов на разбитом лице доказывает, что Анчелотти не ошибся. Рюдигер сегодня тоже рвался в бой. А вот Каземиро за «Мадрид» больше не сыграет. Знаковая потеря, которая отвечает на вопрос, есть ли план действий? Кроха сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Отдадим Карлоса в МЮ ?»

Примерно такой диалог мог состояться между Давиде и Карло Анчелотти, тренерами «Реала». Раз Перес подвез после Камавинги дорогущего Тчуамени, то Каземиро не стали задерживать, хотя речь о ключевом футболисте. Забавно сейчас вспомнить, но Мбаппе убеждал Тчуамени выбрать ПСЖ . Опорник в Мадриде мог начать на лавке, ведь Каземиро не форсировал уход. Дальше молодой парень мгновенно влился в основу. Тут как с Менди. Ферлан, конечно, не Роберто Карлос или Марсело, но профи.

Доверились Вини и Федерико

Помнится, над Пересом посмеивались, когда старик цеплялся за самых разных бразильцев, мечтая закрыть старую рану – отказ Неймара перейти в «Реал». Один Жуниор выбрал «Барселону», а другой – Винисиус, не начал в Мадриде лучшим образом. Но это уже традиция. Модрича тоже называли в числе худших трансферов после первого сезона, а теперь речь о легенде. Винисиусу нужно провести много лет на высоком уровне для подобного статуса, но сейчас это уже элитный крайний форвард.

А Вальверде – прекрасный универсал, который из центра поля перебрался на правый фланг в атаке. Эту идею Давиде Анчелотти в «Реале» поначалу высмеивали. Оно и понятно, сынок главного тренера лезет учить чемпионов. Но Рамоса и Роналду в заявке больше нет, футболисты смирились с идеей сделать из Вальверде инсайда. И как же у Федерико хорошо получается! Компьютер оценил вероятность гола после удара уругвайца в 5.5 %. Было непросто, перед лицом у полузащитника находились соперники, но хлесткий выстрел низом заставил тер Штегена пропустить второй мяч.

Наслаждаются Лукой и Тони

Лука и Тони – причины, почему «Реал» такой уверенный в себе. Когда у тебя на поле люди, которые за год делают от силы десять заметных ошибок в передачах, то побеждать крепких орешков, вроде «Барселоны», намного проще. Великий пас Крооса в разрез вывел Винисиуса на ворота, а попытка каталонцев отбиться привела к четкому удару Бензема. За весь матч немец Тони отдал всего шесть неточных пасов. Вот это уровень!

Модрич, хотя ему скоро начнут выплачивать пенсию по возрасту, сыграл куда лучше, чем бедняга Бускетс. Серхио пересидел в «Барселоне». Когда было больше сил, стоило искать новый вызов. А вот Кроос не планирует пересиживать. Вероятно, для Тони это последний сезон в «Реале». Немец – высокомерный дядька, допускает завершение карьеры, хочет уйти на пике. Имеет право, ведь в футбол наигрались, а деньги не самоцель.

Заманивают Килиана Мбаппе

Не удивляйтесь, если увидите Мбаппе в форме «Реала». Откуда мадридская газета знает больше о делах Килиана, чем парижская? Ответ из двух слов – Флорентино Перес. Испанские журналисты печатают то, что говорит старый манипулятор. Флорентино понимает, что в мире мало клубов могут позволить трансфер Мбаппе. Испанец втянул высокомерного юношу в свою паутину. Не смотрите, что вам сказали, думайте, зачем это сделали. Перес публично нахваливает Файзу Ламари, убеждая, что она была за трансфер Килиана в «Реал». Это мама Мбаппе, которую знает еще один выходец из алжирских земель Зидан.

С Зинедином со второй попытки Перес хорошо разошелся. Мнение легенды будет важным, когда Мбаппе выберет новый клуб. Говорят о выкупе контракта самим футболистом. И куда Килиан пойдет? Клопп жалуется, что нет денег на трансферные решения, как у «Манчестер Сити». Если «Ливерпуль» не потянет, а МЮ и «Челси» не убедят Мбаппе своими проектами, то Перес заманит форварда. Все рассказы, как Флорентино обиделся, могут быть уловкой. Фанаты «Мадрида» без энтузиазма при живом Навасе встретили даже Куртуа. Перес на толпу не смотрит. Зато президент знает, что Килиан плохо пережил развод родителей. Даже их конфликт Флорентино использует.

Уважают альтруизм Бензема

В понедельник мсье Карим получит «Золотой мяч-2022». А прелесть «Реала» в том, что не только Карим геройский малый в этом году и прошлом сезоне. У «Барселоны» напарники не дотягивают до уровня Левандовского. А вот француз из Мадрида окружен такими же невероятными мастерами в хорошей форме. «Реал» никогда не будет командой, которая красуется. Но рациональность тоже бывает прелестной. По движению и геометрии футбола мало кто в мире может сравниться с «Реалом». По отсутствию паники чемпион Испании даст фору даже всем англичанам.

Символом перехода от фазы сомнений, нервов и промахов в фазу летальных решений является как раз Бензема. Кроос еще в «Байере» в аренде был биологическим роботом. Модрич в «Тоттенхэме» играл зрело. Алаба стал солидным мастером в «Баварии». А вот Бензема прошел полный цикл от юного форварда, который поначалу был запасным в «Реале», потом стал Ватсоном при Холмсе – Роналду, а теперь в пантеоне главных снайперов в истории клуба. Бензема прекрасно работает, ведь до сих пор играет с оглядкой на напарников, прячется в глубине.

Продолжают смену поколений

«Реал» прибрал «Барселону» с позиции опыта фактически за тайм, что впечатляет, учитывая силу соперника. Возобновятся разговоры, является ли Хави сильным тренером? Логично после неудач в Лиге чемпионов и поражения в Эль Класико, ведь каталонцам нужны трофеи, а еще деньги — сопутствующие премиальные. Но Эрнандес просто встретил силу, с которой справишься, лишь если она сама поможет. Анчелотти гениально работает с большими футболистами, что доказал еще в «Милане». А теперь делает упор на тему «отцов и детей». Воспитывает тренера в сыне Давиде.

Воспитывает Вальверде, Винисиуса, Родриго, Лунина, Камавингу и Тчуамени, чтобы неизбежный уход возрастных легенд не разломал команду. «Барселона» так плавно смену поколений не прошла, снова мчатся в Лигу Европы. А вот «Реал» в высшей лиге, хотя потеряют Карвахаля, Модрича, Крооса, а чуть позже Бензема, как потеряли Роналду, Рамоса, Каземиро, Бэйла и Марсело. «Реал» продуманный, это энергетический вампир. «Барселона» действовала как кролик рядом с удавом до самой концовки, когда в резком выпаде сократили разрыв. Вот только каталонцы не наиграли на чистую победу, даже камбэк не состоялся.