Федотов оскорбил Абаскаля, но не переиграл Гильермо. Дерби круче, чем Эль Класико

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вчера, 12:48

Бой Клоппа и Гвардиолы тоже остался фоном.

Получили полнокровное дерби

Столько нервов, событий, карточек и голов. Дерби между ЦСКА и «Спартаком» в сухом остатке подарило «Зениту» два очка форы, но как зрелище заслуживает высший балл. Чего не скажешь о важном Эль Класико, ведь «Барселона» не сыграла после перерыва так, как «Спартак». Также хуже был проход красного лабиринта в Ливерпуле дерзким Бернарду Силвой с неожиданной развязкой – голом Салаха.

В Москве никто не заслужил поражения, как и писали до матча. И хотя у «Спартака» шалили нервишки до перерыва, а ЦСКА не хватило класса на весь матч на одном дыхании, в итоге получили шоу. Лишь ПСЖ и «Марсель» могли соперничать с дерби Москвы по дикости. Гол Неймара выручил, Жиго удалился, французские команды создали четыре десятка моментов. И даже та игра не лучше.

Пожалуй, поединку между ЦСКА и «Спартаком» не хватило для идеальности в глазах нейтрального зрителя только победного мяча любой из сторон на последних минутах. Ничья не позволила Абаскалю удержаться в четырех пунктах от «Зенита», а после матча испанца еще и унизил соперник.

Федотов точно проиграл коллеге

Количество схем не говорит о классе тренера. А изменения с аргументацией – другое дело. Абаскаль настолько смелый, что шести матчах РПЛ выходил в меньшинстве, выбирая в основу беднягу Игнатова. Иногда компанию футболисту-призраку составлял Умяров. В таких условиях «Спартак» на втором месте, ведь Абаскаль компенсирует очевидные дыры в селекции.

Трансферное лето клуб провалил, чего не скажешь о ЦСКА . Федотову намного проще, у него травм меньше – Дивеев в лазарете, а опытных новичков намного больше. А если говорим о тренерской дуэли, то ничья на табло – чистое поражение Владимира Валентиновича. Личную неудачу наставник запечатал странным интервью:

Перед уходом на перерыв Абаскаль бросился на меня? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь.

Откликаться о коллеге в среднем роде недопустимо, это минимум штраф от КДК . Федотов в 90-х был не футболистом из Екатеринбурга, а работал там же в милиции? Такое поведение напоминает манеры человека, который собирал дань с челночников, обворовывал проституток и приторговывал через притоны.

Федотову уже 56 лет, пора соответствовать статусу и возрасту. Поведение наставника справедливо запомнят, как и его поражение в тренерской дуэли. Давайте считать. Федотов не обыграл Семака, Карпина, Йокановича, Галактионова, тренерский штаб «Торпедо», а теперь Абаскаля.

Не только у Гильермо мало побед над прямыми конкурентами и просто сложными оппонентами. Абаскаль признал свои ошибки в дерби, идеально накачал «Спартак» словесно в перерыве, лишь Чалова не поймали. Федотов не выиграл центр, не настроил Медину и Карраскаля на дерби.

А голевой пас Облякова не значит, что игру перевернули замены. «Спартак» тоже не забросал Акинфеева моментами, но выжал максимум и несколько раз удачно перестроился. «Армейцы» так не сумели. Сами футболисты ЦСКА провели нормальный матч, выдали сильный первый тайм.

Но главный тренер, когда его молодой коллега и прыгал, и работал, замер в ожидании ненужной для его команды ничьей. ЦСКА явно рассчитывал на большее в играх с «Пари НН», «Динамо» и «Спартаком». Тренер потерял минимум шесть пунктов из-за личного бездействия.

Появились российские форварды

Соболев стал первым за 67 лет футболистом «Спартака», который забил в 7 матчах подряд. Повторил серию 1955-го года в исполнении Николая Паршина. Добавляем прогресс Сычевого и взросление Чалова – получаем тройку российских нападающих в хорошей форме. Смолов может откатить мяч под удар пяткой, а Комличенко не только падать умеет, как и Соболев. Были бы официальные матчи сборной – Карпин без труда укомплектовал центр атаки. Форварды есть, а вот тренеры не всегда на высоте.

Например, год назад ЦСКА пропустил за 13 на три гола меньше. Тоже был в одном пункте от второго места. Тогда подводила атака – Березуцкий не верил в Чалова, но у Федотова полно приличных новичков, а за «Зенитом» не угнался. И «Спартак» не переиграл, хотя Березуцкий сделал это дважды в рамках РПЛ . Или Федотову нужно писать жалобу на Карасева? ЦСКА может обвинять в осечке арбитра, но факт, что стоило удалять Промеса, Виллиан «подрисовал».

По Соболеву уже можно спорить, хотя здесь та же логика, как в случае с рукой Зайнутдинова на талии форварда «Спартака» в штрафной площади Акинфеева. Если судья дал бороться и решил не нагнетать, то это стратегия. В таком случае неуместны споры о «честной игре» после того, как Гайич продолжил атаку после сигнала Зобнина о травме Карраскаля. ЦСКА сразу забил гол, которого могло не быть, если бы участники эпизода выбили мяч за боковую линию.

РПЛ спасут классные наставники

Дерби могло завершиться иначе. Перед глазами сэйв Денисова после удара Зайнутдинова. Селихову чуточку не повезло с отскоком мяча от газона в момент со вторым голом. Это единственный раз, когда ЦСКА попал в створ ворот после перерыва. Зиньковский и Соболев тоже реализовали два момента из двух. Сначала были нервы, потом кульминация на старте второго тайма, затем фаза пауз и концентрации внимания. В результате одна команда злится, что упустила шанс на победу, на что указало поведение Федотова.

А что думает Абаскаль? Говорил о футболе. О том, что не играл в три центральных, лишь использовал универсальность Литвинова. О том, что подбор и длинные пасы выручили на старте ЦСКА . О том, что Соболеву пришлось жертвовать собой, играя на неудобной позиции, чтобы команда не уступила. Когда говорят, что РПЛ не нужны тренеры-иностранцы, то забывают важный нюанс – не нужны слабые наставники. А своих мало. Например, «Локомотив» до зимы, судя по всему, будет без главного тренера.