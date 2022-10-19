Запасной за 350 млн евро. Фелиш не заиграл в Мадриде, вряд ли станет легендой

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19 октября 2022, 21:30

Кроме таланта, нужен ещё характер.

Фелиш не предъявил стабильность

Некоторым молодым футболистам сложно поверить, что на результаты важнейшее влияние имеет психология. Недоработка школьных учителей биологии, ведь многие наши решения – результат биохимических процессов. Когда у футбольной команды серия неудач, то люди со слабой психикой переживают кризис хуже, чем морально сильные. Причем вторые не понимают первых, поэтому Симеоне – ярко выраженный лидер, приводит в пример Фелишу форварда Корреа, явно пиная португальца:

Анхель, когда у него не получается, выплескивает всю злость на поле. Выходит и доказывает, что тренер ошибается. Но не все футболисты такие.

Имя не названо, но намек слишком толстый. Год назад Симеоне уже проверял умение Фелиша бороться. Тогда дождался приличного отрезка после нового года, но теперь снова португалец на лавке. В последних шести матчах невнятного «Атлетико» форвард сыграл лишь 37 минут. Против «Севильи» три минуты, скромный рекорд был против «Жироны» — 16 минут, но в двух случаях Жоау сидел на скамейке. После того, как его оставили на лавке с «Брюгге», Фелиш рассердился.

Симеоне всегда подчеркивал, что у него нет любимчиков, даже когда они были. Такая стратегия ранит молодого человека, который пару лет назад побил национальный португальский рекорд — стал самым дорогим местным футболистом в истории. Фелиш хотел бы особый статус, но никогда этого не получит. Также Симеоне признает объективные факторы, почему у команды нет 22-летнего лидера на пике формы. В прошлом сезоне у форварда было четыре травмы, включительно с переломом лодыжки.

Предсезонную подготовку игрок провел качественно, после трех ассистов за матч против «Хетафе» многие ждали переломный сезон. А увидели игрока атаки, который все результативные действия представил в первом поединке. У Фелиша всего 154 минуты из 360 возможных в ЛЧ , всего 442 из 900 в Ла Лиге. У Симеоне есть Мората, Гризманн, Корреа и Кунья. Фелиш на фоне людей с характером из «Атлетико» — от Рейнилдо до Коке, откровенно теряется.

Тренер Симеоне потерял хватку

«Атлетико» на 14-м месте по допущенным по своим воротам ударам в Ла Лиге. Команда Симеоне, которая славилась надежной обороной, где есть Облак – многократный обладатель «Трофея Саморы», по пропущенным мячам уступает «Вильярреалу», «Барселоне» и «Бетису». Это не значит, что «Атлетико» плох в защите – пропустили лишь восемь раз, но и перехода от одного футбола к другому, более разнообразному в атаке, не произошло.

Локально Симеоне берет на себя ответственность за то, что Фелиш не раскрылся. А глобально констатируем – «Атлетико» не такой мощный и конкретный, как раньше. Зверство, которое было сопряжено с порядком, теперь намного скучнее. Чемпионский сезон прожили с помощью Луиса Суареса, хотя и конкуренты подсобили. Но перевоплощения «матрасников» не произошло. Фелиш четвертый сезон в Мадриде, а с каждым годом может играть все меньше.

В прошлом году из-за травм, а сейчас оказался на скамейке из-за формы. Даже в Лиге чемпионов, где «Атлетико» отдал лидерство в группе «Брюгге» и может отдать второе место «Порту», Жоау не приносит пользу. Печально, ведь у Фелиша было много времени для полноценной адаптации. А Симеоне не скрывал свой стиль, когда агент Роналду наживался на переходе вундеркинда из «Бенфики» в «Атлетико». От Жоау ждали большего, а не бросков на толпу защитников.

Такие парни могут вырасти в футболиста уровня Кака. А могут остаться вторым Дибалой. Сейчас Пауло почти тридцать лет, но после ухода из «Ювентуса» свободным агентом за ним не было очереди из фаворитов Лиги чемпионов, пошел в «Рому» к Моуриньо. Фелишу сложнее, у него контракт до 2026 года, но проще в том плане, что большой шанс повзрослеть почти 23-летний парень не потерял. Жоау на год моложе еще более капризного Мбаппе, вся карьера впереди.

Настораживает нежность игрока

В атакующих командах, вроде «Баварии», «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Наполи», впереди бойцы. Кварацхелия не уходит от борьбы. Готов к тому, что его встречают жестко. Фелиш теряется, если бьют по ногам. Например, Гризманн времен «Реал Сосьедада» был смелее. Зато Фелиш дословно не повторяет все ошибки Дибалы. Пауло скатился как раз после яркого отрезка в «Палермо», а потом все время искал себя вне привязки к роли «второго Месси».

Фелишу повезло, что совсем не похож на Роналду, с Криштиану его не сравнивают. Но появление бойца Леау отправляет форварда «Атлетико» в один список с такими ребятами, как Андре Силва. Воспитанник «Порту» пока не заиграл в большом клубе. Фелиш когда-то из школы «драконов» перебрался в школу «орлов». Но парни из «Бенфики» делятся на две категории. На стабильных — Диаш, Канселу и Бернарду — они прекрасны. И на футболистов в стиле кометы.

Линделеф, Санчеш и Гедеш зажигали и затухали в футбольной атмосфере. Возможно, Фелиш из этой группы. Но лишь за него заплатили 127 млн евро. Форвард остается нежным игроком, которому нужно найти идеальную для себя команду и понимающего тренера. Тяжело даже представить, где может заиграть. Понятно, что больше 70 млн евро за контракт португальца сейчас никто не заплатит. При этом клаусула огромная – 350 млн евро, у «Атлетико» карт-бланш.

Теперь зарплата Фелиша почти 10 млн евро, ее потянут только в АПЛ или в ПСЖ . Допускали, что возвращение Месси в «Барселону» приведет шейхов и «Атлетико» к сделке по Жоау Фелишу. Вот только неужели это лучшая ставка за большие деньги? Логичнее подписать Бернарду Силву – зрелого мастера. Даже через сборную Португалии бедняга Фелиш свои акции на рынке поднять не сможет. Играет в ее составе даже реже, чем тот же Жоау Мариу.

Проблемы Фернандеша в МЮ тоже слабо влияют на позиции Жоау в сборной. Скорее всего, Фелиш будет в заявке на чемпионат мира, ведь травма Жоты освободила одно место. Но как Дибале было сложно заиграть за Аргентину, так Жоау рискует остаться запасным у португальцев. Сантуш пропустил Луиса Энрике в финал Лиги Наций, но у него Андре Силва сыграл 359 минут, а Фелиш получил лишь 22 минуты, глубокий запас.

Остается пожелать Жоау взросления и превращения в зрелого мастера, который сможет десяток лет выступать на высоком уровне без спадов, к которым приучил в Мадриде. «Атлетико» ошибся, переплатив за трансфер. Возможно, в другом клубе у Жоау были бы шансы вырасти иным, но команде Симеоне его нежность мешает. В идеале Фелишу нужно было учиться у таких ребят, как Давид Силва. Вот только у Гвардиолы полноценный состав, португалец не нужен.