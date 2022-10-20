Роналду снова затмил всю команду. Даже не выходя на поле

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вчера, 09:46

«Манчестер Юнайтед» провел лучшую игру, но она была омрачена.

Что случилось?

Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» могла запомниться как один из лучших матчей МЮ под руководством Эрика тен Хага. Но вместо этого обсуждают не сам футбол, а поступок Криштиану Роналду, который уже на 89-й минуте матча пошел в подтрибунное помещение, когда понял, что его не выпустят со скамейки запасных. Хотя у тен Хага еще оставалось две замены. Как раз перед демаршем Криштиану тренер выпустил Элангу и Эриксена вместо Санчо и Каземиро.

Это был всего лишь второй раз в сезоне, когда Роналду провел весь матч в запасе. Но тренера можно понять – МЮ проводил свою лучшую игру при нем, и тен Хаг думал только о результате и о том, чтобы не смазать его в концовке. А выпускать игрока только для того, чтобы потешить его самолюбие, было бы слишком опрометчиво. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Тотальное доминирование

Мало кто мог представить, насколько мощнее соперника будет смотреться «Юнайтед». МЮ стал доминировать и подавлять «шпор» с самого стартового свистка. Особенно тяжелым для «Тоттенхэма» выдался первый тайм, но в нем – по иронии судьбы – голов забито не было. Все благодаря Льорису, который совершил до перерыва пять впечатляющих сэйвов, а еще в одном случае Антони попал в каркас его ворот.

Всего лишь за один тайм «Манчестер» нанес 19 ударов по воротам, из которых пять пришлись в створ. У «Тоттенхэма» за это время было всего пять попыток с одним попаданием в створ. «Юнайтед» переигрывал противника во всех линиях. Особенно выраженным было преимущество в центре поля, где Фред, Каземиро и Фернандеш нашли общий язык и взаимодействовали быстро и четко, распределяя мяч по оптимальным каналам доставки к воротам соперника.

Именно из средней зоны пришли и оба гола, которые, конечно, не отражают всей степени доминирования «Манчестера». Сразу после перерыва Фреду все-таки удалось заставить Льориса капитулировать, а на 69-й минуте Фернандеш поставил точку, забив второй мяч. Бруну вообще блистал на поле. Снова, как и сразу после перехода в клуб. Ведь в последнее время португалец подвергался критике. Эта игра заметно снизит ее градус.

Фернандес отработал между опорной зоной и линией атаки с точностью передач в 93 процента, он сделал девять так называемых «ключевых» передач, исполнил десять длинных переводов, девять из которых дошли до адресата. Он нанес шесть ударов по воротам. Столько же только у Фреда, все остальные били реже. Фанаты МЮ заждались такой игры от Фернандеша.

И от всей команды в целом. Матч завершился с умопомрачительными 28 ударами по воротам в исполнении МЮ . Еще ни одна команда в нынешнем сезоне Премьер-Лиги столько ударов не наносила. Десять попыток пришлись в створ. У «Тоттенхэма» же всего за игру набралось девять ударов с пятью попаданиями в створ.

Если у тен Хага по игре и будут претензии после матча, то только лишь к тому, что его команда не победила более крупно, а ограничилась двумя мячами. После стартовых неудач в сезоне для «Юнайтед» мечтой стало попадание хотя бы в четверку АПЛ . И сейчас это желание кажется выполнимым. До четвертого места «Челси» всего одно очко, до «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» — четыре, а до лидирующего «Арсенала» — восемь.

Провал «Тоттенхэма»

«Шпоры» упустили возможность выйти на чистое второе место и обогнать «Манчестер Сити». Но в большей степени удручает та игра, которую команда Антонио Конте показала против МЮ . Это была возможность для «Тоттенхэма» показать, какой он грозной силой может стать, выйдя на новый уровень. Но получилась неуклюжая попытка, которая в чем-то напоминала поражение «шпор» от «Арсенала» в принципиальном дерби в начале месяца.

У Кейна было два удара, которые заставили Де Хеа поработать. Но в целом не хватало вдохновения, команда играла слишком консервативно, и ноль набранных очков – заслуженный результат. Конте построил из «шпор» почему-то контратакующую команду. Однако здесь все находились так глубоко, что «Юнайтед», как и «Арсенал» ранее, легко распоряжался предоставленной инициативой, превратив таких опасных игроков, как Кейн и Сон, в сторонних наблюдателей на большей части игры.

Некоторые фанаты «шпор» ставят под сомнение такой ограниченный сдержанный стиль, прививаемый Конте в нынешнем сезоне. Безусловно, команда с таким мощным атакующим потенциалом должна представлять большую угрозу для сильных соперников, чем это есть сейчас.

Да, что-то могло пойти иначе, если бы Де Хеа не спас МЮ как раз перед вторым голом «Юнайтед». Но этот гол – случись он – противоречил бы логике игры. «Шпоры» продемонстрировали такое отсутствие амбиций, что у них только Льорис блистал и заслуживает похвалы за то, что уберег команду от более крупного поражения.

Реакция на демарш Роналду

Но после игры всех волновал не шикарный перфоманс МЮ и того же Фернандеша. Всем было важно, что кто думает о поступке Криштиану. Сам тен Хаг был сдержан, и его можно понять – вряд ли он успел сформулировать свое четкое отношение к этому и облечь в дипломатичную форму:

Я видел Роналду, но еще не говорил с ним. Разберемся с этим завтра, а не сейчас. Сейчас мы отмечаем победу, и нам нужно готовиться к следующей игре.

Другие комментировавшие поступок Роналду сдерживались в меньшей степени. Очень многие иронизировали над определением Криштиану как «весьма профессионального игрока». Этот образ часто создавался вокруг португальца, который очень привержен работе и тренировкам. Такой поступок с образом большого профессионала не вяжется.

Не менее распространенным оказалось мнение о том, что поступок подчеркнуто некрасивый, поскольку Криштиану должен был разделить радость такой яркой победы с товарищами по команде на поле, а не омрачать эту самую радость, снова к тому же перетягивая фокус внимания на себя и подчеркивая теперь окончательно, что внутри «Манчестера» есть проблемы, которые могут сказаться на атмосфере и игре команды. Талисман, который тянул МЮ вверх, теперь, кажется, висит тяжелым грузом на шее.