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Роналду снова затмил всю команду. Даже не выходя на поле

вчера, 09:46
Роналду и тен Хаг
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«Манчестер Юнайтед» провел лучшую игру, но она была омрачена.

Что случилось?

Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» могла запомниться как один из лучших матчей МЮ под руководством Эрика тен Хага. Но вместо этого обсуждают не сам футбол, а поступок Криштиану Роналду, который уже на 89-й минуте матча пошел в подтрибунное помещение, когда понял, что его не выпустят со скамейки запасных. Хотя у тен Хага еще оставалось две замены. Как раз перед демаршем Криштиану тренер выпустил Элангу и Эриксена вместо Санчо и Каземиро.

Это был всего лишь второй раз в сезоне, когда Роналду провел весь матч в запасе. Но тренера можно понять – МЮ проводил свою лучшую игру при нем, и тен Хаг думал только о результате и о том, чтобы не смазать его в концовке. А выпускать игрока только для того, чтобы потешить его самолюбие, было бы слишком опрометчиво. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Тотальное доминирование

Мало кто мог представить, насколько мощнее соперника будет смотреться «Юнайтед». МЮ стал доминировать и подавлять «шпор» с самого стартового свистка. Особенно тяжелым для «Тоттенхэма» выдался первый тайм, но в нем – по иронии судьбы – голов забито не было. Все благодаря Льорису, который совершил до перерыва пять впечатляющих сэйвов, а еще в одном случае Антони попал в каркас его ворот.

Всего лишь за один тайм «Манчестер» нанес 19 ударов по воротам, из которых пять пришлись в створ. У «Тоттенхэма» за это время было всего пять попыток с одним попаданием в створ. «Юнайтед» переигрывал противника во всех линиях. Особенно выраженным было преимущество в центре поля, где Фред, Каземиро и Фернандеш нашли общий язык и взаимодействовали быстро и четко, распределяя мяч по оптимальным каналам доставки к воротам соперника.

Именно из средней зоны пришли и оба гола, которые, конечно, не отражают всей степени доминирования «Манчестера». Сразу после перерыва Фреду все-таки удалось заставить Льориса капитулировать, а на 69-й минуте Фернандеш поставил точку, забив второй мяч. Бруну вообще блистал на поле. Снова, как и сразу после перехода в клуб. Ведь в последнее время португалец подвергался критике. Эта игра заметно снизит ее градус.

Фернандес отработал между опорной зоной и линией атаки с точностью передач в 93 процента, он сделал девять так называемых «ключевых» передач, исполнил десять длинных переводов, девять из которых дошли до адресата. Он нанес шесть ударов по воротам. Столько же только у Фреда, все остальные били реже. Фанаты МЮ заждались такой игры от Фернандеша.

И от всей команды в целом. Матч завершился с умопомрачительными 28 ударами по воротам в исполнении МЮ. Еще ни одна команда в нынешнем сезоне Премьер-Лиги столько ударов не наносила. Десять попыток пришлись в створ. У «Тоттенхэма» же всего за игру набралось девять ударов с пятью попаданиями в створ.

Если у тен Хага по игре и будут претензии после матча, то только лишь к тому, что его команда не победила более крупно, а ограничилась двумя мячами. После стартовых неудач в сезоне для «Юнайтед» мечтой стало попадание хотя бы в четверку АПЛ. И сейчас это желание кажется выполнимым. До четвертого места «Челси» всего одно очко, до «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» — четыре, а до лидирующего «Арсенала» — восемь.

Провал «Тоттенхэма»

«Шпоры» упустили возможность выйти на чистое второе место и обогнать «Манчестер Сити». Но в большей степени удручает та игра, которую команда Антонио Конте показала против МЮ. Это была возможность для «Тоттенхэма» показать, какой он грозной силой может стать, выйдя на новый уровень. Но получилась неуклюжая попытка, которая в чем-то напоминала поражение «шпор» от «Арсенала» в принципиальном дерби в начале месяца.

У Кейна было два удара, которые заставили Де Хеа поработать. Но в целом не хватало вдохновения, команда играла слишком консервативно, и ноль набранных очков – заслуженный результат. Конте построил из «шпор» почему-то контратакующую команду. Однако здесь все находились так глубоко, что «Юнайтед», как и «Арсенал» ранее, легко распоряжался предоставленной инициативой, превратив таких опасных игроков, как Кейн и Сон, в сторонних наблюдателей на большей части игры.

Некоторые фанаты «шпор» ставят под сомнение такой ограниченный сдержанный стиль, прививаемый Конте в нынешнем сезоне. Безусловно, команда с таким мощным атакующим потенциалом должна представлять большую угрозу для сильных соперников, чем это есть сейчас.

Да, что-то могло пойти иначе, если бы Де Хеа не спас МЮ как раз перед вторым голом «Юнайтед». Но этот гол – случись он – противоречил бы логике игры. «Шпоры» продемонстрировали такое отсутствие амбиций, что у них только Льорис блистал и заслуживает похвалы за то, что уберег команду от более крупного поражения.

Реакция на демарш Роналду

Но после игры всех волновал не шикарный перфоманс МЮ и того же Фернандеша. Всем было важно, что кто думает о поступке Криштиану. Сам тен Хаг был сдержан, и его можно понять – вряд ли он успел сформулировать свое четкое отношение к этому и облечь в дипломатичную форму:

Я видел Роналду, но еще не говорил с ним. Разберемся с этим завтра, а не сейчас. Сейчас мы отмечаем победу, и нам нужно готовиться к следующей игре.

Другие комментировавшие поступок Роналду сдерживались в меньшей степени. Очень многие иронизировали над определением Криштиану как «весьма профессионального игрока». Этот образ часто создавался вокруг португальца, который очень привержен работе и тренировкам. Такой поступок с образом большого профессионала не вяжется.

Не менее распространенным оказалось мнение о том, что поступок подчеркнуто некрасивый, поскольку Криштиану должен был разделить радость такой яркой победы с товарищами по команде на поле, а не омрачать эту самую радость, снова к тому же перетягивая фокус внимания на себя и подчеркивая теперь окончательно, что внутри «Манчестера» есть проблемы, которые могут сказаться на атмосфере и игре команды. Талисман, который тянул МЮ вверх, теперь, кажется, висит тяжелым грузом на шее.

Впрочем, как обычно, нашлись и те, кто во всем винит руководство. Не тренерское, а административное, то есть Глейзеров в первую очередь. За то, что они не согласились отпустить Криштиану в другой клуб минувшим летом. И теперь МЮ борется не только с противниками на поле, но и с процессами, пытающимися разрушить команду изнутри.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 13:15
Поэтому его держат на лавке? Оказывается, в некотором смысле он полезен. Интересно в чем его полезность
lobsterdam
lobsterdam ответ prinzЫп (раскрыть)
сегодня в 13:01
Кстати, в некотором смысле "балласт" это именно то, что позволяет удерживать объект на поверхности, допустим сжатый воздух в подводной лодке, т.е. весьма полезная, необходимая и что особенно важно - ничем незаменимая - вещь!
lobsterdam
lobsterdam ответ prinzЫп (раскрыть)
сегодня в 12:57
не знаю, не знаю, по-моему в конце коммента именно так и сказано, что "....он, как и Пеле, Марадонна и др легенда мирового футбола" . Они-то попотели немало, чтобы всем доказать свою легендарность в мировом футболе.
prinzЫп
prinzЫп ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 12:02
Я и не говорил что он легенда, поэтому полностью согласен с тобой!
prinzЫп
prinzЫп ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:00
Ты сам ответил на всё: Роналду выиграл ЛЧ 5 раз, у него 5 золотых мячей, а МС не выигрывал ЛЧ ни разу и ни у одного игрока из клуба нет золотого мяча. Вывод - Роналду - ЛЕГЕНДА МИРОВОГО УРОВНЯ И КЛАССА, клуб МС - баласт сидящий на золотых мешках арабских шейхов. И к слову, все знают что в современном обществе означает слово баласт т.к. каждый кто слышит это слово, сразу думает о "дер..е", и никто не ассоциирует его с ненужной вещью.
В общем, твоя логика понятна, особенно сравнение с Пеле..)) Остаётся только догадаться с первого раза сколько тебе лет. Можешь не отвечать, всё равно не интересно.
Tormentor
Tormentor ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:40
Когда ты стоишь в порту и у тебя работают 4-5 кранов на одну сторону ,а портовые работяги вообще не слушают,катание балласта ой как помогает дабы не опрокинулось судно :)
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:52
Баласт вообще-то спасает суда от крена и без этого не поплывет не одно судно. Наверное так и в МЮ без КР никуда.
monah-10
monah-10 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:49
Про Вальдеса там еще мягко было, а вот с Касильясом поступили мерзко усадив его на лавку.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:51
Вообще - то португалец правильно сделал. Даже если бы намечалась замена, выпускать Роналду на последних минутах - унижение для того, кто являлся и является одним из лучших футболистов мира. Он своим поступком оградил себя от унижения. Полностью поддерживаю его.
lobsterdam
lobsterdam ответ prinzЫп (раскрыть)
вчера в 15:40
Холанд - никакая не легенда, ему до "легенды" еще придется лет 10 попотеть, но, боюсь, легендой МС он не станет, т.к. смоется вскорости куда-нибудь типа Баварии, Реала, ПСЖ.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:37
несмотря на поражение, не стал бы так уж глубоко хоронить ТТХ и один матч не показатель. Примеров - больше чем достаточно. Тот же МЮ потерпел разгромные поражения 0:4 и 3:6, но, видимо, сделал какие-то выводы, правда, не сразу (вспомним матч с ОМОНом). Сезон еще только начался, впереди много матчей, у ТТХ неплохая защита, но есть зависимость от формы Сона и Кейна, которые являются основными плеймейкерами. И к тому же Конте тренер, каких мало, и он знает, как найти выход в такой ситуации. Желаю ТТХ успехов, но не в конкуренции с МЮ!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:23
Меня интересуют где те фаны, которым всё известно по своим инсайдам. Очередное фактическое доказательство проблемы. Или всё еще скажут у Роналду и ТХ всё ок, вон по фоткам с тренировок не видно?
Elliada
Elliada ответ prinzЫп (раскрыть)
вчера в 12:14, ред.
1. Балласт это не оскорбление. Это факт. Балластом называют нечто, что мало эффективно.

2. Никого не волнует кем он был. Главное здесь и сейчас. Если ты переходишь в самую трудную лигу мира и требуешь самую высокую зарплату в АПЛ, то и требования к тебе соответствующее. Пусть отрабатывает вложенные в него средства. По твоей логике, можно пригласить Пеле. Он трехкратный чемпион мира. Сейчас от него толку нет, но ведь чемпион же. Если балласт не тянет, это его проблемы. Во-первых, команда без него выигрывает. Во-вторых, никто не заставлял его пропускать предсезонку.

3. Сравнение с МС вообще не к месту. Стоит только что-то сказать в сторону балласта, так сразу в ответ: "Твой МС не выигрывал ЛЧ, а Роналду 5 раз". Можешь сколько угодно переводить стрелки, но это не отменяет факта, что Роналду балласт.
prinzЫп
prinzЫп ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:41, ред.
Я не поклонник Роналду, но я его уважаю за то, что в свои 37 лет (или сколько ему, не знаю точно), он играет на таком высоком уровне.

А если к примеру сделать небольшую паралель, то в РПЛ нет ни одного футболиста, независимо от возраста, который хотя бы на 50% такой результативный и полезный. Это человек который на протяжении последних 15 лет, на равне с Месси были лучшими в МИРЕ!!!

Я также очень уважаю Ибрагимовича, который (кажется ему 40 лет) в таком возрасте играет на высшем уровне. Это люди - УНИКАЛЬНЫЕ!!! И называть его "баластом" это очень оскорбительно! Понятно что годы берут своё, но нужно уважать всех и не опускаться с оскорблениями.

P.S. И если быть честным и смотреть реально на вещи, вижу ты болельщик МС, то назови хотя бы одного футболиста МС который хотя бы на 20% достиг таких же результатов, поставил бы какой-то мировой рекорд на клубном и нац.уровне, что и Роналду?? Нет никого, как в твоём МС так и в мире.

Да, в МС сейчас появился этот викинг Холланд, или как его правильно зовут, который забивает много голов и в других командах есть приблизительно такие же молодые ребята которые отлично играют, но они пока что пыль, по сравнению с Роналду.

Он, как и Пеле, Марадона, Роналдо, Рональдиньо, Месси, Ибрагимович - ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО ФУТБОЛА!!
112910415
112910415
вчера в 11:13
развод и девичья фамилия !
Бoрат
Бoрат
вчера в 11:11
Как всегда без пенальти Кейн - полный ноль
Почетное звание Пеналду уже не первый год принадлежит именно ему
Никчёмный дорогой балласт, который на большее , чем забить с липовых пеналей, не способен
DXTK
DXTK
вчера в 11:07, ред.
Я прекрасно понимаю Роналду, да-да, именно так. В прошлом году Роналду в одиночку вырвал победу для МЮ против Тоттенхэма, забив им хет-трик, матч закончился со счетом - 3:2. в этот раз какой-то голландец держит его на скамейке, ведь Тоттенхэм любимая команда португальца в АПЛ, шпорам он забивает чаще всего, и тут он смотрит на все со скамейке запасных.

Поведение тренера к футболисту я бы сказал где-то даже унизительное, с ним поступают как с новичком, и Рон показывает такое же уважение к Хагу и команде как к нему относятся "Кто ты и кто Я".

Просто спрашивается накой Тен Хаг все время говорил на старте сезона, что Роналду ему нужен, и он хочет видеть португальца у себя, в реальности все наоборот. И чем-то эта сага Тен Хага и Роналду напоминает похожую сагу между Ван Галом и Вальдесом пару лет назад тут в МЮ, когда взял в команду вратаря потом держал на скамейке, а после еще и шкафчика лишил, Тен Хаг лишает Роналду игровой практики и это на кануне ЧМ.

PS Можно по-разному относится к Роналду называть его балластом, но футболист все же не заслуживает такого отношения к себе, правда кто-то скажет это ему бумерангом вернулось за свое высокомерие. А я ведь говорил лучше Роналду было уйти в МЛС в летнее ТО, но португалец упрямый, хочет рекордов, вот и получает их сидя на скамейке, ну зато 700 гол Эвертону забил.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 11:04
Да, я..ца у Тен Хага оказались стальные... И способ их показывать он нашёл явно покруче, чем Симеоне в своё время...
Elliada
Elliada ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 10:28
Конте не прочь стать самым высокооплачиваемым тренером АПЛ
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:24, ред.
По игре очень жаль, но похоже Тоттенхэм и в этом сезоне не вырастет из своих школьных штанишек. Подозреваю, что Кейн уже начинает жалеть, что повелся на уговоры и остался в клубе.

В очередной раз сильный состав по итогу вряд ли принесет результат. После амбициозного заявления "Будем бороться за титул", Тоттенхэм возможно даже не попадет в зону ЛЧ.
Elliada
Elliada
вчера в 10:19
Поклонники португальца не понимают, либо не принимают факт того, что на него не было покупателей. Какой клуб изъявил желание его приобрести? Были только слухи и четкие заявления ведущих команд, что он им не нужен. Разве его агент всё лето отдыхал? Нет, он искал клуб. И не нашел.

Что МЮ должен был сделать? Отпустить его бесплатно? Есть контракт, отрабатывай. Отдать в аренду? Кому? Какой клуб захотел взять его в аренду?

Балласт продолжает себя закапывать. Понятно, что тен Хаг на него не рассчитывает. Без него результаты лучше. С ним одно разочарование. В ЛЕ регулярно выходит в основе и только 1 гол с пенальти. К тому же, летом заканчивается его контракт. Зачем строить вокруг него команду, если летом он покинет стан МЮ? Какой клуб захочет его подписать, учитывая его игру, поведение и запросы?

Сейчас все его выходки это истерика маленького мальчика в попытке обратить на себя внимание. Можно сколько угодно говорить, что тело у него 25-летнего, но в развитие он находится где-то на 13 лет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:50
Роланду надо уходить и от этого будет лучше всем!
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