«Динамо» больше не автобус. Научились владению, прессингу, в центре – креативное трио полузащитников

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19 октября 2022, 15:54

Есть несколько изменений.

Победа над «Ростовом» в Кубке – не повод для игроков «Динамо» расслабиться и говорить о выходе из кризиса. Из лидеров у южан вышли только Полоз, Уткин, Глебов и Песьяков, а Тугарев, Комличенко, Чернов и Осипенко появились лишь во втором тайме – с таким соперником можно и нужно было бороться за 3 очка.

Но даже так намечаются несколько изменений в стиле бело-голубых – команда наконец отходит от концепции «пружины», когда основная опасность создается за счет резких выпадов. Рассказываем, за счет чего «Динамо» сделало шаг вперед.

Активные центральные защитники

Глубина скамейки на этой позиции по-прежнему кажется недостаточной. Конкурировать за место в старте могут Николас Маричаль, Роберто Фернандес и Саба Сазонов, но не Александр Кутицкий. Последний не настолько надежен, чтобы заменять выбывших центрбеков.

Но пока проблем с травмами не возникло, Саба и Роберто в обороне играют довольно надежно. Чаще забирать мяч в пограничных моментах позволяет их активность. Парагваец отлично пользуется своими габаритами, оттесняет соперника от мяча (эпизод с Глебовым на экваторе первого тайма с «Ростовом», с Комличенко – в концовке второго) или выигрывает верховые единоборства. Да, есть грубые осечки – Роберто сфолил на Комличенко, за что бело-голубые пропустили гол с пенальти. Но положительных моментов пока больше.

Саба такой же габаритный и жесткий защитник, но он более ориентирован на сохранение мяча в атаке. Часто грузинский футболист уходит дальше центрального круга на фланг Дасы и Макарова, создает численное преимущество. Так москвичи быстрее продвигаются в штрафную соперника. В обороне Сазонов надежен за счет качеств, схожих с достоинствами Роберто. Даже в единоборствах с опасными Комличенко и Полозом Саба не уступает – грамотно накрывает удары и работает корпусом.

Универсальный Скопинцев, опасный Даса

Главное, что нужно знать о «Динамо» на старте сезона – крайние защитники Скопинцев и Паршивлюк предпочитали защиту нападению и редко подключались к атакам. Отсюда и манера убегать в контратаки (для сохранения владения было недостаточно вовлеченных игроков).

Пришедший Даса может быть опасен в финальной трети, сохраняя надежность у своих ворот. Эли взаимодействует с Макаровым – если Денис оказывается на краю, то латераль уходит в полуфланг и наоборот. Защитник может открываться в штрафной, выходить на удар или выводить на него одноклубников. Качества израильтянина Славиша Йоканович использует по максимуму, одним из основных способов продвижения мяча стали диагонали на правого защитника. 4 из 5 дальних передач в матче с «Ростовом» приходились на Дасу, причем несколько раз в тот момент, когда он находился в штрафной соперника.

В моменты, когда в зоне Дасы-Макарова оказывается еще и Арсен Захарян, получается вообще убойная смесь – у них отнять мяч оказывается вряд ли возможно.

Но один из голов начался не с такой диагонали, а с подката Эли – он цепляется за мяч, благодаря его подкату удалось избежать опасной контратаки. Захарян смог отдать на Смолова, а Федор прошил Песьякова.

Хотя Скопинцев на левом фланге продолжает ориентироваться на оборону – при позиционной атаке бело-голубые играют в подобие схемы с тремя центральными защитниками. Когда Сазонов уходит к Дасе, в тройку может опуститься кто-то из опорников (Кутицкий или Фомин).

Гибкая полузащита

Йоканович нашел, как чаще задействовать центрбека Кутицкого. В последнее время он намного чаще стал появляться в опорной зоне. Травмированного Норманна заменить некем, а Фомин нужен еще и в атаке – оставлять опорку без футболиста чревато обрезами.

Выходом из ситуации оказался перевод Александра на эту позицию. Он имеет хороший пас, может найти игрока дальней передачей. А у Даниила становится меньше нагрузки – он страхует Кутицкого, периодически опускается к защитникам и открывается под пас, но успевает создавать остроту в финальной трети.

Пока Фомин курсирует между финальной третью и опорной зоной, атакующим полузащитником остается Арсен Захарян. Сербский тренер дал ему свободу действий по всей ширине – хавбек появляется в центре, уходит на правый фланг или помогает Нгамалё/Лесовому на левом (там он нужнее – справа и так есть Даса, Макаров, Сазонов). Вот такая тройка свободных художников, за одним – передачи вперед, за вторым – тонкие пасы под удар и помощь в опорной, за третьим – работа от бровки до бровки.

Подбор игроков атаки

Продолжается спор об игровом времени Константина Тюкавина. С праймовым Смоловым молодой форвард появляться на поле может не так часто. Хотя для Славиши выбирать между двумя добротными нападающими – приятная головная боль. Вчерашней встречей он остался доволен:

Доволен не только качеством игры, но результатом. Команда играла комбинационно, старалась вскрывать оборону не только комбинациями, но и передачами за спину. Рад, что удалось проявить лучшие качества. Могу выделить Тюкавина, Лесового, Макарова и Скопинцева. То же самое могу сказать и по игрокам, которые вышли во втором тайме.

После трансферного окна тренерский штаб может выбирать между Тюкавиным и Смоловым, Лесовым и Нгамалё, Макаровым и Грулевым. Это ли не глубина скамейки? Притом каждый из них по-своему хорош. Константин ориентирован на команду и участвует в прессинге, Федор решает на индивидуальном мастерстве, никто из них не снижает набранный темп, когда выходит на замену.