Сенсация ради Галактионова. «Локомотив» порадует будущего тренера победой над топ-соперником

Очередное московское дерби в эти выходные.
В октябре зачастили с московскими дерби. Особняком стоит матч ЦСКА против «Спартака» на прошлой неделе, позднее «армейцы» встретились с «Торпедо», а в следующем туре сыграют с «Локомотивом». В эти выходные афиша не менее статусная – «железнодорожники» из зоны стыков будут выяснять отношения с погрязшим в середине таблицы «Динамо». Изменения в обоих клубах подогревают интерес к встрече.
Интересно узнать о «Локомотиве»
- Единственный выход, который боссы красно-зеленых нашли для выхода из зоны стыков, — отставка Циннбауэра и Цорна. При них команда развалилась окончательно – иначе не назовешь поражения от «Ахмата», «Факела», «Урала» и «Пари НН». Нет отлаженного прессинга, надежности на своей половине – сопернику дают бить с любых позиций. Крест на немцах поставили после разгромных 0:4 от «Сочи».
- Может, оно и к лучшему – пока для «Локо» не нашли главного тренера, основной командой рулит Андрей Федоров. С ним москвичи добыли две победы подряд – над «Торпедо» (1:0) и «Химками» (1:0). Соперники откровенно не уровня праймового «Локомотива», но коллективу для выхода из ямы нужен любой импульс.
- В вопросе о новом наставнике наступает ясность. Сообщается, что руководство красно-зеленых решило сконцентрироваться на Михаиле Галактионове из «Пари НН». Он может привести в свой тренерский штаб еще двух специалистов из стана нижегородцев: старшего тренера Олега Левина и наставника молодежки Валерия Бурлаченко. Стоит ожидать назначения сразу после матча «Пари НН» и «Краснодара» 22 октября.
- Бывший ассистент Циннбауэра Фадлу Давидс дал несколько инсайдов о новой жизни «Локомотива» без немцев. Во-первых, клуб с зимы уменьшит трансферный бюджет на 20 миллионов евро и сконцентрируется на опытных игроках (сейчас у «Локо» самый молодой состав в лиге после «Краснодара»). Во-вторых, Йозеф мог и остаться в столичном коллективе – если бы красно-зеленые не начали проигрывать всем подряд, зимой немцу дали бы свободу в выборе усиления и необходимые средства. В-третьих, пришедшему летом наставнику помешал тот факт, что его принципы отличаются от идей продолжателей дела Рангника. Проще говоря, Циннбауэр не собирался превращать «Локомотив» в «Ред Булл» — и это помешало ему адаптировать команду к новым требованиям.
Интересно узнать о «Динамо»
- Если о «Локомотиве» интересно говорить в разрезе кадровых перестановок, то с «Динамо» надо следить за изменениями в игре. Самое главное – кажется, бело-голубые наконец стали чаще владеть мячом. Пришедший Эли Даса уже вскрывает правый фланг, левый край Скопинцев более ориентирован на защиту. Роль последнего помогает Сазонову подключаться к атакам и разыгрывать мяч у финальной трети. Замену травмированному Норманну нашли в центрбеке Кутицком – чтобы избежать потерь Александра, к нему опускается Даниил Фомин.
- Новую стратегию еще предстоит проверить топами, но с «Ростовом» в Кубке разобраться все же получилось –Фомин тончайшей передачей отдал на забившего первый гол в матче Дениса Макарова. Во втором тайме подкат Дасы принес москвичам победный мяч, а Смолов забил третий на индивидуальном мастерстве.
- При этом «Динамо» не стоит думать, что дерби с нынешним «Локомотивом» будет легкой прогулкой. Подопечные Славиши Йокановича стабильно теряются с номинальными аутсайдерами. Дичайший камбэк от «Оренбурга» запомнится надолго – южноуральцы отыгрались в Кубке с 0:2 и вырвали победу по пенальти. Затем было поражение от «Ахмата», который положил два еще в первом тайме. Плюс бело-голубые стабильно пропускают после того, как выйдут вперед (кубковый матч с грозненцам, «Пари НН» в 7-м туре и тот же «Ростов» с «Оренбургом» — тому пример).
Интересно узнать о противостоянии
- Коллективы не любят отдавать победу сопернику – из 20-ти последних встреч сразу 9 завершились ничьей. На этом отрезки одна из команд могла отыграть отставание в два мяча или просто разменивалась голами, после чего доводила дерби до приемлемого результата.
- Хотя последний разгром оформить смогло «Динамо» — в ноябре 2020 года еще под руководством Сандро Шварца бело-голубые забили 5 мячей МаринатоГилерме, а игрокам обоих клубов показали 3 прямые красные. Вот это настоящее дерби!
- «Железнодорожникам» обыграть «Динамо» помогал только Юрий Семин–еще во времена, когда красно-зеленые разрывали российский чемпионат. В начале сезона 2019/20 «Локо» в гостях отыграл пропущенный мяч, а на 82-й минуте забил победный. Что интересно –победу клубу принесли голы братьев Миранчуков.
- «Динамо», несмотря на преимущество в личных встречах последних лет, остается в роли догоняющих. В их активе 4 победы в последних 20-ти матчах, а у «Локомотива» — 7.
Прогноз Soccer.ru: когда мы прогнозировали победу «Краснодара» в Кубке России, руководствовались формой обоих коллективов («быки» были объективно сильнее). Но это не помешало красно-зеленым сотворить мини-сенсацию в отдельном матче. «Железнодорожники» пока на ходу – и перед приходом Галактионова команде стоит запастись подушкой побольше (чтобы у Михаила был запас времени на адаптацию). На этот раз поставим на победу хозяев – на «РЖД Арене» «Локо» выступает чуть лучше. В нынешнем сезоне в домашних стенах «Локомотив» проигрывал лишь дважды.
Локомотив и Динамо это команды, которые не впечатляют на протяжении текущего сезона. Собственно, их места в турнирной таблице это лишь подтверждают. И все же, учитывая, что как паровозики, так и бело-синие являются столичными коллективами, никто не настроен на поражение. Более того, для каждой из сторон сейчас принципиально важно победить.
На стороне Локо фактор собственного поля. На стороне Динамо, возможно, чуть более качественная форма. И все же, лично я не возьмусь ставить на победу одной из сторон. Думаю, что голы в матче будут так что можно сделать ставку на ОЗ.
Локомотив и Динамо это команды, которые не впечатляют на протяжении текущего сезона. Собственно, их места в турнирной таблице это лишь подтверждают. И все же, учитывая, что как паровозики, так и бело-синие являются столичными коллективами, никто не настроен на поражение. Более того, для каждой из сторон сейчас принципиально важно победить.
На стороне Локо фактор собственного поля. На стороне Динамо, возможно, чуть более качественная форма. И все же, лично я не возьмусь ставить на победу одной из сторон. Думаю, что голы в матче будут так что можно сделать ставку на ОЗ.