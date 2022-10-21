Сенсация ради Галактионова. «Локомотив» порадует будущего тренера победой над топ-соперником

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вчера, 12:29

Очередное московское дерби в эти выходные.

В октябре зачастили с московскими дерби. Особняком стоит матч ЦСКА против «Спартака» на прошлой неделе, позднее «армейцы» встретились с «Торпедо», а в следующем туре сыграют с «Локомотивом». В эти выходные афиша не менее статусная – «железнодорожники» из зоны стыков будут выяснять отношения с погрязшим в середине таблицы «Динамо». Изменения в обоих клубах подогревают интерес к встрече.

Интересно узнать о «Локомотиве»

- Единственный выход, который боссы красно-зеленых нашли для выхода из зоны стыков, — отставка Циннбауэра и Цорна. При них команда развалилась окончательно – иначе не назовешь поражения от «Ахмата», «Факела», «Урала» и «Пари НН». Нет отлаженного прессинга, надежности на своей половине – сопернику дают бить с любых позиций. Крест на немцах поставили после разгромных 0:4 от «Сочи».

- Может, оно и к лучшему – пока для «Локо» не нашли главного тренера, основной командой рулит Андрей Федоров. С ним москвичи добыли две победы подряд – над «Торпедо» (1:0) и «Химками» (1:0). Соперники откровенно не уровня праймового «Локомотива», но коллективу для выхода из ямы нужен любой импульс.

- В вопросе о новом наставнике наступает ясность. Сообщается, что руководство красно-зеленых решило сконцентрироваться на Михаиле Галактионове из «Пари НН». Он может привести в свой тренерский штаб еще двух специалистов из стана нижегородцев: старшего тренера Олега Левина и наставника молодежки Валерия Бурлаченко. Стоит ожидать назначения сразу после матча «Пари НН» и «Краснодара» 22 октября.

- Бывший ассистент Циннбауэра Фадлу Давидс дал несколько инсайдов о новой жизни «Локомотива» без немцев. Во-первых, клуб с зимы уменьшит трансферный бюджет на 20 миллионов евро и сконцентрируется на опытных игроках (сейчас у «Локо» самый молодой состав в лиге после «Краснодара»). Во-вторых, Йозеф мог и остаться в столичном коллективе – если бы красно-зеленые не начали проигрывать всем подряд, зимой немцу дали бы свободу в выборе усиления и необходимые средства. В-третьих, пришедшему летом наставнику помешал тот факт, что его принципы отличаются от идей продолжателей дела Рангника. Проще говоря, Циннбауэр не собирался превращать «Локомотив» в «Ред Булл» — и это помешало ему адаптировать команду к новым требованиям.

Интересно узнать о «Динамо»

- Если о «Локомотиве» интересно говорить в разрезе кадровых перестановок, то с «Динамо» надо следить за изменениями в игре. Самое главное – кажется, бело-голубые наконец стали чаще владеть мячом. Пришедший Эли Даса уже вскрывает правый фланг, левый край Скопинцев более ориентирован на защиту. Роль последнего помогает Сазонову подключаться к атакам и разыгрывать мяч у финальной трети. Замену травмированному Норманну нашли в центрбеке Кутицком – чтобы избежать потерь Александра, к нему опускается Даниил Фомин.

- Новую стратегию еще предстоит проверить топами, но с «Ростовом» в Кубке разобраться все же получилось –Фомин тончайшей передачей отдал на забившего первый гол в матче Дениса Макарова. Во втором тайме подкат Дасы принес москвичам победный мяч, а Смолов забил третий на индивидуальном мастерстве.

- При этом «Динамо» не стоит думать, что дерби с нынешним «Локомотивом» будет легкой прогулкой. Подопечные Славиши Йокановича стабильно теряются с номинальными аутсайдерами. Дичайший камбэк от «Оренбурга» запомнится надолго – южноуральцы отыгрались в Кубке с 0:2 и вырвали победу по пенальти. Затем было поражение от «Ахмата», который положил два еще в первом тайме. Плюс бело-голубые стабильно пропускают после того, как выйдут вперед (кубковый матч с грозненцам, «Пари НН» в 7-м туре и тот же «Ростов» с «Оренбургом» — тому пример).

Интересно узнать о противостоянии

- Коллективы не любят отдавать победу сопернику – из 20-ти последних встреч сразу 9 завершились ничьей. На этом отрезки одна из команд могла отыграть отставание в два мяча или просто разменивалась голами, после чего доводила дерби до приемлемого результата.

- Хотя последний разгром оформить смогло «Динамо» — в ноябре 2020 года еще под руководством Сандро Шварца бело-голубые забили 5 мячей МаринатоГилерме, а игрокам обоих клубов показали 3 прямые красные. Вот это настоящее дерби!

- «Железнодорожникам» обыграть «Динамо» помогал только Юрий Семин–еще во времена, когда красно-зеленые разрывали российский чемпионат. В начале сезона 2019/20 «Локо» в гостях отыграл пропущенный мяч, а на 82-й минуте забил победный. Что интересно –победу клубу принесли голы братьев Миранчуков.

- «Динамо», несмотря на преимущество в личных встречах последних лет, остается в роли догоняющих. В их активе 4 победы в последних 20-ти матчах, а у «Локомотива» — 7.