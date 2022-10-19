Еврокубки для «Барсы» — полный провал. С ней в ЛЕ могут вылететь еще несколько грандов

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19 октября 2022, 18:42

Хотя это шанс пройти в евровесну.

Групповой этап еврокубков перевалил за середину, наметились интересные сюжеты – упорная борьба ПСЖ и «Бенфики», надежды «Шахтера», восставший из пепла «Челси». Но не менее интересно следить в ЛЧ за борьбой за третье место, дающее путевку в Лигу Европы. Для одних это будет считаться успехом, а для других – провалом. Выбираем по одной команде от каждой группы, которая продолжит еврокубковый сезон в другом турнире.

Группа A – «Аякс»

Недостаточно у амстердамцев мощности и мастерства, чтобы оказаться в плей-офф ЛЧ в квартете с «Наполи» и «Ливерпулем». Итальянцы разделались с ними уже дважды, а подопечные Юргена Клоппа показали, что даже в кризисном состоянии помнят, что такое победа на классе.

Остается бороться с «Рейнджерс» — и здесь уже можно рассчитывать на успех. Весовую категорию «Аякса» в этой группе можно определить одной фразой: аутсайдерами не были, но и до вершин не добрались.

Группа B – «Порту»

Запутанные расклады в этой группе! «Брюгге» — стопроцентная сенсация. Победа и ничья с «Атлетико» гарантировали бельгийцам место в плей-офф. На второе-третье места претендуют «матрасники», «Порту» и «Байер», причем у испанцев последние матчи пройдут как раз с прямыми конкурентами.

Немецкий коллектив в этой борьбе выглядит аутсайдером – пришел новый тренер, но на отлаживание командных связей требуется время. Португальцам предстоит встреча с «Брюгге», в которой соперник может опять порадовать болельщиков. Все сведется к последнему туру – очному противостоянию «Порту» и «Атлетико». Есть ощущение, что подопечные Диего Симеоне спасутся, но для них это будет самый тяжелый выход в плей-офф за последние годы.

Группа C – «Барселона»

Слишком много факторов должно сойтись для камбэка каталонцев – победа над «Баварией» и «Викторией», поражение/ничья «Интера» с этими же командами. Хотя надеяться на успех чешской команды с миланцами – все равно что ждать чуда.

Хави хорошо подготовил «блауграну» к ответному матчу с «нерадзурри», но испанцам нужна была только победа. А довольствоваться приходится ничьей. Скорее всего, результат прошлого года повторится – остается надеяться, что в Лиге Европы «Барса» выступит более уверенно, а вылет из ЛЧ не поставит крест на будущем Хави в клубе.

Группа D – «Марсель»

Самая ровная группа, где фавориты считаются таковыми лишь на бумаге. Доверимся классу «шпор» — Конте пора бы снимать свое еврокубковое проклятие и набрать очки в двух оставшихся встречах.

«Спортинг», как и «Марсель», в состоянии переиграть «Айнтрахт», но при поражениях от «Тоттенхэма» они сохранят равенство очков – в таком случае провансальцы останутся вторыми, а португальский клуб последует в ЛЕ . Рискнем предположить, что «Спортинг» в поединке с лондонцами захватит ничью – «шпоры» без осечек не могут, а лиссабонцам она позволит добиться необходимого результата.

Группа E – «Зальцбург»

Две победы над «Миланом» — и «Челси» уже в лидерах квартета. «Синие» показывают класс в последних матчах, подбор игроков позволяет Поттеру притираться к команде максимально быстро – своих ошибок во втором круге лондонцы не повторят.

Как бы ни хотелось верить в «Ред Булл», в первой двойке коллектив лишь за счет аномального успеха с «Миланом» и «Челси» — притом в четырех матчах лишь одна победа (над загребским «Динамо»). «Россонери» не оставят «Зальцбургу» шанса, хотя третье место с такими гигантами – тоже плюс.

Группа F – «Лейпциг»

Все понятно: «Реал» — в плей-офф, «Селтик» — аутсайдер. Мадридцы на «Лейпциг» настроятся более серьезно, тем более к этому времени, скорее всего, вернется в строй Тибо Куртуа. «Горняки» сыграли на отсутствии бельгийца, набрали очки со сливочными.

«Селтику» не стоит давать и шанса – если получится, все решит последний тур. «Шахтеру» нужна как минимум ничья – при том, что они показали свою стрессоустойчивость против победителя Лиги чемпионов, украинцы могут повторить фокус и с «Лейпцигом». Наверное, это будет одно из ярчайших событий текущей ЛЧ .

Группа G – «Севилья»

«Севилья» или «Копенгаген»? Дортмундцы пусть и заметно слабее «Сити», зато с другими представителями группы не имели проблем.

«Красно-белые» подправили статистику после смены тренера, оформили четырехматчевую серию без поражений и имеют все шансы набрать 3 очка с «Копенгагеном». При том, что датчанам потом еще играть с «Боруссией», домашняя победа обеспечит «Севилье» евровесну. Хоть и не такую, как хотелось бы.

Группа H – «Ювентус»

Борьба за третью строчку в этом квартете – соревнование «кто хуже?» За «Бенфикой» с ПСЖ «Ювентусу» и «Маккаби» просто не угнаться, команды так и не выявили победителя в двух очных встречах. Будут надеяться на осечку конкурента. Обоим аутсайдерам осталось сыграть только с ними и вряд ли кто-то возьмет хоть 1 балл. Даже если это и получится, то к успеху ближе «бьянконери».

Но у «старой синьоры» чуть больше пространства для маневра и при двух поражениях – их защитники выше классом, так что моментов у своих ворот получится допустить меньше. Остается надеяться на удачу в финальной трети и лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.