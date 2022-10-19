«Краснодар» держится на Сафонове и Сперцяне. Обороны нет, потеряли очки в половине матчей

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19 октября 2022, 12:50

Спасают герои, которые надолго не задержатся.

У Сторожука не видно тренерских побед

Не нравится, что критика поведения Федотова с матами и оскорблениями в дерби со «Спартаком» свелась к аргументам о «деревне» и «провинции». В Санкт-Петербурге и Москве достаточно наглых людей без воспитания. А в забитых селах встретишь адекватных. Например, факты, что Сторожук из станицы Выселки, а до «Краснодара» на взрослом уровне работал только с клубом из поселка с населением в 23 000 человек, не имеют отношения к этому разговору.

Блестящего тренера можно найти где угодно. Даже если пригласить парня из немецкой коммуны на 2 000 человек. Как раз Фарке мог оказаться первым за 14 лет удачно подобранным для команды Галицкого наставником. Сейчас немец с боями приводит в чувство «жеребцов» из Менхенгладбаха, а Сторожук продолжает серию Кононова, Шалимова и Мусаева с «быками». В списке выделялся Ганчаренко, но белорус по тренерским идеям не подходил «Краснодару», пусть у него как раз нет проблем с амбициями и стилем.

А во что играет Сторожук? В первом же туре не смог затушить дома «Факел», хотя на перерыв ушли при счете 2:1 в пользу «горожан». Тренерское поражение, замены не сработали, соперник разменял владение на точные удары, Сафонов вытащил восемь ударов. После «Спартака» говорили о судействе, но в тренерской работе Сторожука снова не было ничего интересного. Первый гол Зобнин забил еще до удаления Черникова. Оборона плыла, это стало традицией сезона. Сторожук обыгрывал команды в глубоком кризисе, не более.

Не получил три очка с расшатанным «Динамо» в гостях. Не сумел справиться не только с ЦСКА – поражение 1:4, но даже бедовому «Локомотиву» в кубке проиграл в серии пенальти после ничьей. Снова и снова ждали, когда же у Сафонова появится линия защиты. Каждый раз видели нечто в стиле игры с «Ростовом». Стоило забить трижды, не пропускать больше одного и уверенно выиграть на выезде. Вместо этого Сторожук проиграл Карпину, хотя вел в первом тайме в гостях в два мяча.

Поражение от «Ахмата» на 94-й минуте тоже оставило много вопросов к тренеру. Старый знакомый «горожан» Ташуев их переиграл всего второй раз в жизни. Даже факт, что в основе домашнего поражения 2:3 ошибки в обороне и слабая реализация, не мешает вернуться к первопричине, почему «Краснодар» ни разу не воевал за первое место в РПЛ . Какую из сложных побед «горожан» в сезоне можно назвать тренерской? Возможно, ни одну. Даже «Сочи» обыграли за счет мастерства в атаке. Олусегун классно открывался, а Волков вынес мяч из пустых ворот, организовав победную контратаку, но Гаранин поддавил Сторожука в гостях.

Сафонов тащит, но игра в обороне — мрак

По ожидаемым голам «Краснодар» наравне с «Локомотивом», хотя больше владеют мячом и намного реже бракуют передачи. Что с «Краснодаром» будет через год? Вряд ли увидим их чемпионами России. Позиция, что против них весь мир и страшные силы, хороша локально. Бывали матчи, в которых конкретные арбитры предвзято относились к «Краснодару». В прошлом сезоне увидели много странных решений. Причем позже официально признавали, что судьи мешали «быкам» выиграть.

Но не увидели после ляпов в пользу «Краснодара», чтобы руководство клуба тоже возмущалось. Даже если взять оценку эксперта и бывшего арбитра Федотова, то увидим 4 ляпа «против» и 3 ляпа «за». Разница не критическая. Например, у «Урала» 8 ляпов против и лишь 3 за. Но электризация в матчах «быков» появляется нередко из-за поведения самой команды. Черников старается стать адекватным на поле, но у Кайо могло быть больше и желтых, и красных карточек.

Команда, которая часто с мячом и выделяется культурой паса, без мяча смотрится ужасно. Если перебирать оборонительные достоинства, то единственное оружие «Краснодара» — высокий интенсивный прессинг. А когда соперник прошел линию Олусегуна, Ионова, Кордобы и Сперцяна – Сафонова ждут неприятности. Опорная зона в обороне отсутствует, Матвею забивали дальними ударами. С игры много пропускать «Краснодар» не может по определению – помешаны на контроле мяча, но пять раз пропустили с пенальти, дважды забили сами себе.

«Краснодару» повезло пропустить всего двадцать мячей. Сафонов вытащил 63 удара, это рекорд сезона, если не переходить на средний показатель за игру – тогда первым будет Бабурин из «Торпедо». Матвей взял 81 % ударов, это феноменально много, поэтому команда Сторожука, где в обороне полный бардак, на высоком пятом месте. Пожалуй, лишь Рамирес более-менее в порядке, ведь отбирает мяч и заодно готовит для Сперцяна выход в атаку. На Эдуарде долго держались результаты – его голы и пасы прямо принесли восемь пунктов. Без них и сэйвов Сафонова команда шла бы в зоне стыковых матчей. Теперь Мотя стал ошибаться, а включений Эдика не хватило – у «Краснодара» ничья и два поражения подряд в РПЛ .

«Краснодар» становится клубом-клише

Словно пародируют сами себя. Снова взяли тренера, чей класс не позволяет сделать шаг вперед, хотя состав нормальный. И для защиты былых позиций уровня Сторожука после потери крутых легионеров мало. Будут судачить, что такого наставника выбрали, чтобы Галицкий оставался серым кардиналом и вмешивался во все. Владелец будет отрицать это, но даже если дистанцию выдерживают, эмоции Хашига и хрестоматийные дикие ошибки обороны «горожан» снова уводят к стереотипам.

Клуб называли провинциальным со времен, когда туда не пошли некоторые перспективные тренеры, посчитав менеджмент недостаточно сильным. И хотя агрессивность на переговорах сохранила в составе Сперцяна и Сафонова – за ними точно приходили, но получили отказ, это все временные решения. Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» работал самостоятельно, независимо от его физического присутствия рядом. В таком случае стоило хоть раз выбрать тренера сильнее команды.

Олусегуна откопали – школы нет, но есть талант. Сафонову центральную роль подарили – вратарь в стиле Куртуа будет и ошибаться, и спасать. Сперцяну для роста нужно повторять маневры Мхитаряна, уезжать в топ-5, и чем раньше – тем лучше. «Краснодар» не может опереться на наставника, как делает «Ростов», который намного беднее по ресурсам. Пожалуй, именно в этом проблема, ведь по пиковым возможностям «Краснодар» мало чем отличается от «Спартака» и ЦСКА .

Но раз Сторожук очевидно слабее, чем Федотов и Абаскаль, причем намного, то общий счет двух встреч с этими соперниками – 2:8. «Краснодар» обязательно будет побеждать, сегодня могут обыграть «Пари НН» в Кубке. С одним соперником встретятся на выезде дважды за четыре дня, и если Галактионов не ушел с головой в дела «Локомотива», то заберет у Сторожука очки со второй или третьей попытки. Сильные кадры позволяют ходить по граблям, но «Краснодар» нестабилен.