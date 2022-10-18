Умный Маунт, скоростной Галлахер и перспективный албанец. Воспитанники строят великий «Челси»

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вчера, 18:55

Поттер отталкивается от их качеств

«Челси» в этом сезоне – про глобальную перестройку после смены владельца. Без генерального директора Марии Грановской Томас Тухель остался без поддержки и был отправлен в отставку после поражения от загребского «Динамо» в ЛЧ . С приходом Поттера казалось, что большая часть времени уйдет на перестройку. Но пока просадки не видно – наоборот, синие с середины сентября не знают поражений. Что интересно – помогают клубу в этом свои же воспитанники. У лондонцев довольно яркий подбор молодежи – о каждом расскажем подробнее.

Мэйсон Маунт

Атакующего хавбека мы помним еще по сезону 2019/20, он пришел вместе с Абрахамом и Лэмпардом, когда на лондонцев наложили трансферный бан. Их задор помог спасти сезон.

Мэйсон продолжает прогрессировать и показывает поразительную универсальность. 23-летний полузащитник смещается в зоны, где возникают трудности с продвижением мяча. Одним из примеров являются его взаимодействия с Кристианом Пулишичем на левом фланге. Американец периодически выпадет из общего темпа, не так хорош в обводке. Чтобы избежать потери, Мэйсон открывается под пас и позволяет Кристиану вбегать в штрафную. Лучший показатель работы этой связки – гол Пулишича «Вулверхэмптону», голевую передачу отдал как раз Маунт.

Этим функциионал Мэйсона не ограничивается – англичанин может оказаться и на правом фланге (хотя там его присутствие не так необходимо – об этом ниже), открывается под удар на линии с форвардом и успевает в защите отработать. С динамикой у «Челси» благодаря ему никаких проблем.

Конор Галлахер

Отлаженная система в «Челси» — отправлять в аренды выпускников академии. У Галлахера был опыт игры за «Чарльтон», «Суонси», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас». Нынешний сезон для него – дебютный в основе синих.

Первое, что бросается в глаза – его чтение игры. Конор реагирует на перемещения одноклубников и занимает пустующие зоны. Когда Маунт уходил на фланг к Пулишичу, Галлахер занимал место «десятки». Возвращаться на исходные позиции ему помогает взрывная скорость.

За счет нее вингер способен справляться с давлением – уходить от опекуна или находить момент для передачи. Благодаря его перемещениям открываются свободные коридоры для Риса Джеймса/Сесара Аспиликуэты.

Это еще не говоря о пользе в отборе, прессинге – «Челси» снижает риски потери, может быстро возвращать мяч и имеет больше шансов на сохранение владения.

Рубен Лофтус-Чик

Опорник долго пытался отвоевать место в основе и, судя по всему, смог это сделать – в нынешнем сезоне он играл во всех девяти матчах АПЛ . 26-летний англичанин обладает отличными габаритами, чем привык пользоваться на поле. За счет них он становится дополнительной опцией в финальной трети.

Когда синие играли с «волками» в 10-м туре, Рубен смещался в правый полуфланг к Аспиликуэте и Галлахеру, создавая численное преимущество. В пограничных моментах опорник сохранял мяч, оттесняя соперника, при подачах в штрафную открывался под удар. Лофтус отлично дополняет Жоржиньо – более глубинного опорника, который не может похвастаться такими габаритами. Итальянец страхует англичанина в опорной при его подключениях, а Рубен благодаря этому создает дополнительную опасность у чужих ворот.

Трево Чалоба

Наиболее часто центрального защитника стал задействовать как раз Поттер – до его прихода Трево провел за синих лишь один матч в текущем сезоне. При этом его игровые качества позволяют появляться на поле более часто. Это активный центрбек, который выдвигается на потерянный мяч, пока его не подхватил соперник.

Чалоба не боится уходить на фланг к Сесару и обыгрываться с игроками у бровки. Так как новый менеджер предпочитает схемы с тремя центральными, зону Чалобы занимает кто-то из остальных двух.

«Челси» благодаря перемещениям получает численное преимущество у финальной трети, быстрее продвигается в штрафную, но при этом успевает справляться с контратаками – за шесть матчей под руководством Поттера синие пропустили лишь дважды.

Рис Джеймс

Травма латераля в матче с «Миланом» ударит по атакующему потенциалу «Челси», хотя у лондонцев есть еще Сесар Аспиликуэта.

Рис показал чудеса результативности еще в прошлом сезоне. Он на скорости вскрывает правый фланг, успешен в отборе (2.1 за матч – второе место в клубе) и ключевых передачах (1.3 – четвертый показатель)

В перспективе – Армандо Бройя

В лице 21-летнего албанца (и Стерлинга с Обамеянгом) синие получили надежду на снятие проклятия форвардов в клубе.

Албанец пока не закрепился в основной обойме, только вернулся после аренды в «Саутгемптон» и показал только один отрезок, по которому можно судить о его скиллах. Зато какой! Не заваливаться в офсайд он умеет, может открыться на скорости за счет своевременного рывка. Так он получил мяч от Матео Ковачича в концовке матча против «Вулверхэмптона». Затем ушел вправо на свободное пространство и забил обводящим ударом.

В перспективе Армандо вполне может закрепить за собой статус основного форварда.

В составе «Челси» собрались игроки, способные задать динамичный футбол, читающие эпизоды и активно перемещающиеся по полю. Именно они дают синим новый облик. Осталось дополнить дерзость опытом.