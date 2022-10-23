Натиск, хаос и драма. «Челси» и МЮ снова сыграли вничью

1666474434

сегодня, 00:33

На этот раз получилось ярко.

Стартовый натиск

Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» разделилась на несколько логично завершенных и очерченных отрезков, причем неравных. Очевиднее других можно было выделить стартовый отрезок, который продолжался примерно до 35-й минуты. Начался он размеренно, однако очень быстро МЮ , внутри которого словно и не разворачивается драма вокруг Роналду, взял стремительный темп, с которым «Челси» не справлялся.

«Манчестер» нагнетал давление и доминировал по всем статьям, приближаясь к неминуемому голу. Этот отрезок завершился с шестью ударами «Челси» по воротам против всего одного у «Манчестера». И при владении мячом под шестьдесят процентов. Непосредственно перед первой заменой у «Челси» гости владели мячом десять минут на уровне 70 процентов. «Челси» был просто придавлен к воротам и едва уберегал себя от гола.

Четырежды на этом отрезке игроки «Манчестера» попадали в створ, но отлично проявил себя Кепа. Это несколько напомнило игру против «Тоттенхэма», в которой МЮ также мощно доминировал в первом тайме, но смог забить только после перерыва, упустил много моментов во многом благодаря игре вратаря соперника. Отдельно, конечно, стоит сказать про Рэшфорда и упущенные им шансы. Маркус мог сделать жизнь своей команды куда проще, если бы более грамотно распорядился моментами.

Своевременные решения

Надо отдать должное Грэму Поттеру, который не стал дожидаться символического перерыва или неприятностей в виде гола, чтобы перестроить игру. Он отказался от формации с тремя защитниками и добавил игрока в среднюю линию, где Эриксен, Каземиро и Фернандеш просто уничтожали «Челси», отрезая Маунта, Стерлинга и Обамеянга, оставляя их без мяча.

Уже на 36-й минуте Поттер убрал Кукурелью и выпустил Ковачича для стабилизации и бетонирования средней линии. Выход Матео также стал своеобразным сигналом к усилению жесткости игры со стороны «Челси». Проигрывавшие вчистую единоборства в первые полчаса игры лондонцы стали действовать агрессивнее и в тех моментах, где игроки МЮ были резче, компенсировали это своей заведенностью.

Поттер вовремя решился на перестроение, пока счет не был открыт. Возможно, это спасло «Челси» в средней части игры. Сзади у «синих» сформировалась классическая четверка защитников, перед которой Ковачич, Жоржиньо и Лофтус-Чик уже более уверенно держали среднюю зону, начав связывать оборону и атаку – у форвардов «Челси» стал появляться мяч.

Но нужно отметить, что и Эрик тен Хаг не стеснялся устраивать перестроения до того, как петух клюнет. Хотя действовал и чуть более осторожно. Это вполне объяснимо, поскольку в первой части игры его команда доминировала, и когда соперник подровнял ситуацию, требовалось время, чтобы присмотреться, в какой зоне теперь можно найти усиление.

После очень мягкого, даже вкрадчивого начала второго тайма тен Хаг быстро провел свою тактическую перестановку и выпустил Фреда вместо Санчо. Ответил своим усилением средней линии, добавив туда мощи и напора, но без помех для креативного потенциала Фернандеша и Эриксена. Битва за середину поля и контроль над игрой продолжилась.

Неуправляемый хаос

Примечательно, что на отрезке между заменами Поттера и тен Хага уже более 66 процентов времени владели мячом «синие», нанесли три удара против двух у МЮ . С ответной перестановкой тен Хага контроль опять вернулся в ноги игроков «Манчестера», но в целом стало больше сумбура и хаоса. Точность передач у обеих команд на этом отрезке снизилась почти до 70 процентов. Это качество работы с мячом соответствует обычно играм российских аутсайдеров.

И все же за этим хаосом было интересно наблюдать, потому что все происходило на высокой скорости, очень динамично и ярко. Ярость и азарт где-то занимали место хладнокровия и расчета, но принципиальность матчей и такими особенностями может характеризоваться. Правда, в подобных условиях гол мог выскочить из хаоса в любую сторону. Чего стоит попадание Чалоба в перекладину ворот Де Хеа после углового.

Увлекшись тактической борьбой, тренеры направили игру на путь, где случайность уже играет более весомую роль. На этом отрезке еще состоялась замена Варана на Линделефа, но она как раз не входит в число тактических. Все дело в травме Рафаэля. И судя по его слезам, там может быть что-то серьезное.

Финальные рокировки

Пережив без последствий отрезок хаоса, оба тренера практически синхронно решили внести финальный штрих в напряженный сумбур равной борьбы, проведя по две замены. Внедрение свежих футболистов должно было склонить чашу весов в пользу одной из команд. Занятно, что в итоге сразу же замены сработали, но эффект был разным.

При угловом у ворот Де Хеа свежего Бройю обнял как родного и уложил на газон свежий же МакТоминэй. И разрядка наступила в виде пенальти, который реализовал Жоржиньо. С одной стороны, при такой смелой и активной игре заменами было бы здорово увидеть победителя в противостоянии, кто бы им ни был, с другой – ни одна из команд по такой игре не заслуживала поражения.

А вот зрители драму заслужили. Поэтому фактически в последней атаке навес Шоу замкнул эффектно Каземиро. Кепа – надо отдать должное – в отчаянном прыжке почти смахнул мяч, но тот предательски заскочил за линию ворот на пару сантиметров, отлетев от штанги. Судья только с помощью автоматической системы фиксации гола определил его наличие. Такой финал стал достойной развязкой столь напряженной и державшей внимание до последнего игры.

Цифры

Итоговые статистические показатели оставляют двоякое впечатление. Ведь если брать финиш игры, то можно сказать, что «Манчестер» спасся. Но в итоге он владел мячом больше – 53 процента времени. Он бил чаще – 13 ударов против шести и 6:2 по точным попаданиям. И именно у МЮ был могучий отрезок доминирования. У «Челси» столь выраженного не было. Зато у «Челси» была перекладина, например, и первый гол. К слову, процент точности передач поднять толком командам не удалось. Он у них в районе 77-78 остался, что довольно невысоко для таких клубов.

Интересно, что эта ничья стала уже пятой подряд между этими соперниками. Семь из девяти последних встреч между ними заканчивались ничьими. А всего в Премьер-Лиге они поделили очки 26 раз. Ни одна другая пара команд так часто в АПЛ вничью не играла.

При этом «Челси» не может обыграть МЮ в Премьер-Лиге уже на протяжении десяти матчей (семь ничьих, три поражения). Только против «Блэкберна» (12 матчей с 1992 по 1998 год) и «Арсенала» (19 матчей с 1995 по 2005 год) были более длинные безвыигрышные серии в турнире у «синих».

Отдельная история отношений с МЮ у Стерлинга, который играл против этой команды чаще остальных – уже 24 матча провел в разных клубах и во всех турнирах. Но ни разу не забил в ворота «Манчестера», хотя нанес в этих встречах 38 ударов – 15 в створ.