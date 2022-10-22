«Ливерпуль» без выездных побед в АПЛ. Проиграли слабейшей банде в лиге

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вчера, 17:38

У Клоппа и его футболистов много новых плохих привычек.

Пропускают первыми

Тайво Авонийи шесть лет числился игроком «Ливерпуля», но не провел за первую команду ни единого матча. Нигериец где только не играл – в Германии, Нидерландах, Бельгии. Его отправляли в родной клуб Клоппа – «Майнц», а затем Тайво устал. Перешел в «Унион» из Берлина, а теперь играет за «Ноттингем Форест». Сегодня забил единственный победный мяч Алиссону. Это девятый случай, когда «Ливерпуль» в этом сезоне пропускает первым. Редкая плохая привычка для традиционного фаворита. Если у «Реала» есть цементирующие Модрич и Кроос, которые придержат мяч, если у команды что-то не получается, дадут время для обороны успокоиться, а форвардам разбежаться – с Бензема или без него, то у «Ливерпуля» гармонии в игре больше нет. Есть рутинное владение, будничные пасы. Результат – 7 осечек в 11 турах АПЛ . Тяжело работать, когда соперники часто забивают первыми, а безумная результативность Салаха больше не помогает. Только в чемпионате в прошлом сезоне у египтянина было 23 гола и 13 ассистов в 35 турах. Сейчас провел 11 матчей, собрал лишь 3 мяча и 3 ассиста.

Не побеждают в гостях

У «Арсенала» есть выездное поражение от МЮ – «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» тоже уступил, но остальные четыре гостевых матча Артета выиграл. У «Манчестер Сити» плохие результаты в гостях, три осечки в пяти случаях. Но «Ливерпуль», который традиционно ужасно играет в Ноттингеме – не побеждали в этом городе у «Форест» в рамках чемпионатов Англии с 1984 года. Понятно, что провели не так много встреч, легендарные «лесники» не завсегдатаи АПЛ . Но в гостях Клопп горел многим – например, «Наполи». Не обыграли в рамках АПЛ ни «Фулхэм», ни «Эвертон». А теперь уступили «Ноттингем Форест».

Редко забивают первыми

Следует из того, что в девяти матчах пропускали первыми, но это другая категория греха. Ярко выраженная доминирующая команда, которая по качеству моментов не отпустила далеко «Манчестер Сити», забивает в полтора раза реже. 22 гола в 11 матчах против 33 мячей в 10 поединках у Гвардиолы. Причем учтите, что 9 из 22 точных ударов состоялись в одном поединке. Остается 10 матчей и всего 13 голов. Результативность ужасная, голы из ничего не залетают. Последний пас есть у одного человека – Салаха, но адресаты его щедростью не пользуются. Когда переходим на личности, то получаем, что Фирмино и Салах остаются форвардами мирового класса, а вот Нуньес, Диас и остальные не помогают забивать не просто чаще, а и своевременно. Против «Ливерпуля» сложно, если пропустил – «Вест Хэм» и «Манчестер Сити» проиграли Клоппу 1:0.

Медлят в полузащите

Когда команда второй лиги играет против приличного соперника, то часто отдает передачи назад – так безопасно. Когда клуб уровня «Ливерпуля» делает столько бессмысленных пасов поперек поля, располагая на одном уровне Хендерсона и Фабиньо, то это не причина винить соперника в игре в «автобус» — «лесникам» не до жиру, надо выжить в АПЛ . «Ливерпуль» часто словно играет на удержание, когда надо забивать больше одного мяча. Такое ощущение, что это фантомные боли чемпионского сезона, когда рациональный футбол работал.

Развалились в защите

Про то, как бедняга Александер-Арнольд смотрится у своих ворот, говорили многократно. Тут нечего добавить. Трент невероятно одаренный футболист, но без мяча у своих ворот играет плохо. Раньше его постоянно страховал правый центральный защитник, сейчас такого фундамента в игре нет. Меняются напарники ван Дейка, но и сам Вирджил допускал ошибки. Против голландца играет потеря сакрального статуса – соперники больше не верят, что здоровяка нельзя обыграть, как было в первом его сезоне. Робертсон пропускал матчи, но если анализировать ошибки «Ливерпуля» в обороне, то кроме ляпов на флангах или в центре важно добавить работу без мяча от хавбеков. Больше после чужих контратак пропустили в АПЛ только «Эвертон» и «Лестер». Понятно, что на стандартах команда Клоппа хороша, но понимаем их расположение ниже МЮ в таблице – оборона не такая классная, как раньше. Особенно это хорошо видно в Лиге чемпионов, где «Наполи» воспользовался неправильной реакцией «Ливерпуля» на свои выпады.

Не используют замены

Давно говорили, что у Клоппа есть проблема – тяжело было усилить «золотой состав», команда была без лишних игроков. Максимум можно было тронуть Хендерсона, но классный Беллингем по его душу пока не приехал. Людей набрали, но без Мане, Матипа, Вейналдума и Фирмино на пике формы нет «Ливерпуля», который набирал по сто пунктов за сезон в АПЛ . Нынешнюю версию, даже когда Клопп экспериментирует и ставит «4-4-2» в надежде за счет ширины вытащить «Ноттингем Форест» на себя, можно разгадывать. Когда выходят на поле Милнер, Каравальо, Эллиот или Окслейд-Чемберлен, то не видим другой «Ливерпуль». Все тот же самый, только имена меняются. Пожалуй, лишь Жота претендовал на роль настоящего суперсаба, но португалец получил травму, пропустит ЧМ -2022.

Просчитались с подготовкой