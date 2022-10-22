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«Ливерпуль» без выездных побед в АПЛ. Проиграли слабейшей банде в лиге

вчера, 17:38
Юрген Клопп
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У Клоппа и его футболистов много новых плохих привычек.

Пропускают первыми

Тайво Авонийи шесть лет числился игроком «Ливерпуля», но не провел за первую команду ни единого матча. Нигериец где только не играл – в Германии, Нидерландах, Бельгии. Его отправляли в родной клуб Клоппа – «Майнц», а затем Тайво устал. Перешел в «Унион» из Берлина, а теперь играет за «Ноттингем Форест». Сегодня забил единственный победный мяч Алиссону. Это девятый случай, когда «Ливерпуль» в этом сезоне пропускает первым. Редкая плохая привычка для традиционного фаворита. Если у «Реала» есть цементирующие Модрич и Кроос, которые придержат мяч, если у команды что-то не получается, дадут время для обороны успокоиться, а форвардам разбежаться – с Бензема или без него, то у «Ливерпуля» гармонии в игре больше нет. Есть рутинное владение, будничные пасы. Результат – 7 осечек в 11 турах АПЛ. Тяжело работать, когда соперники часто забивают первыми, а безумная результативность Салаха больше не помогает. Только в чемпионате в прошлом сезоне у египтянина было 23 гола и 13 ассистов в 35 турах. Сейчас провел 11 матчей, собрал лишь 3 мяча и 3 ассиста.

Не побеждают в гостях

У «Арсенала» есть выездное поражение от МЮ – «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» тоже уступил, но остальные четыре гостевых матча Артета выиграл. У «Манчестер Сити» плохие результаты в гостях, три осечки в пяти случаях. Но «Ливерпуль», который традиционно ужасно играет в Ноттингеме – не побеждали в этом городе у «Форест» в рамках чемпионатов Англии с 1984 года. Понятно, что провели не так много встреч, легендарные «лесники» не завсегдатаи АПЛ. Но в гостях Клопп горел многим – например, «Наполи». Не обыграли в рамках АПЛ ни «Фулхэм», ни «Эвертон». А теперь уступили «Ноттингем Форест».

Редко забивают первыми

Следует из того, что в девяти матчах пропускали первыми, но это другая категория греха. Ярко выраженная доминирующая команда, которая по качеству моментов не отпустила далеко «Манчестер Сити», забивает в полтора раза реже. 22 гола в 11 матчах против 33 мячей в 10 поединках у Гвардиолы. Причем учтите, что 9 из 22 точных ударов состоялись в одном поединке. Остается 10 матчей и всего 13 голов. Результативность ужасная, голы из ничего не залетают. Последний пас есть у одного человека – Салаха, но адресаты его щедростью не пользуются. Когда переходим на личности, то получаем, что Фирмино и Салах остаются форвардами мирового класса, а вот Нуньес, Диас и остальные не помогают забивать не просто чаще, а и своевременно. Против «Ливерпуля» сложно, если пропустил – «Вест Хэм» и «Манчестер Сити» проиграли Клоппу 1:0.

Медлят в полузащите

Когда команда второй лиги играет против приличного соперника, то часто отдает передачи назад – так безопасно. Когда клуб уровня «Ливерпуля» делает столько бессмысленных пасов поперек поля, располагая на одном уровне Хендерсона и Фабиньо, то это не причина винить соперника в игре в «автобус» — «лесникам» не до жиру, надо выжить в АПЛ. «Ливерпуль» часто словно играет на удержание, когда надо забивать больше одного мяча. Такое ощущение, что это фантомные боли чемпионского сезона, когда рациональный футбол работал.

Развалились в защите

Про то, как бедняга Александер-Арнольд смотрится у своих ворот, говорили многократно. Тут нечего добавить. Трент невероятно одаренный футболист, но без мяча у своих ворот играет плохо. Раньше его постоянно страховал правый центральный защитник, сейчас такого фундамента в игре нет. Меняются напарники ван Дейка, но и сам Вирджил допускал ошибки. Против голландца играет потеря сакрального статуса – соперники больше не верят, что здоровяка нельзя обыграть, как было в первом его сезоне. Робертсон пропускал матчи, но если анализировать ошибки «Ливерпуля» в обороне, то кроме ляпов на флангах или в центре важно добавить работу без мяча от хавбеков. Больше после чужих контратак пропустили в АПЛ только «Эвертон» и «Лестер». Понятно, что на стандартах команда Клоппа хороша, но понимаем их расположение ниже МЮ в таблице – оборона не такая классная, как раньше. Особенно это хорошо видно в Лиге чемпионов, где «Наполи» воспользовался неправильной реакцией «Ливерпуля» на свои выпады.

Не используют замены

Давно говорили, что у Клоппа есть проблема – тяжело было усилить «золотой состав», команда была без лишних игроков. Максимум можно было тронуть Хендерсона, но классный Беллингем по его душу пока не приехал. Людей набрали, но без Мане, Матипа, Вейналдума и Фирмино на пике формы нет «Ливерпуля», который набирал по сто пунктов за сезон в АПЛ. Нынешнюю версию, даже когда Клопп экспериментирует и ставит «4-4-2» в надежде за счет ширины вытащить «Ноттингем Форест» на себя, можно разгадывать. Когда выходят на поле Милнер, Каравальо, Эллиот или Окслейд-Чемберлен, то не видим другой «Ливерпуль». Все тот же самый, только имена меняются. Пожалуй, лишь Жота претендовал на роль настоящего суперсаба, но португалец получил травму, пропустит ЧМ-2022.

Просчитались с подготовкой

Глобально виноват, конечно же, Юрген Клопп. Пытался поставить на быстрого парня – заплатили много за уругвайца Нуньеса, но не получили эффект Холанда, поскольку центральному форварду тяжелее заиграть в схемах «Ливерпуля», чем кажется. Одновременно на команду давил пресс прошлого сезона, когда отдали все силы, а не выиграли все большие финалы. Психологическое состояние влияет на физиологию. Не бежит Трент, не бежит Фабиньо, не бежит Салах. Когда не забивает головой ван Дейк, когда не помогает голом на последних секундах Алиссон, как раньше, то никакой магии у «Ливерпуля», допустившего просчеты с физикой, не видим. Футбольной породы, как у ключевых игроков «Реала» или «Манчестер Сити», не хватает. Клопп выжимал максимум из Гомеса, Хендерсона и остальных, но когда нет движения, то будут поражения не только от любимчиков футбольного мира из «Наполи», но и от аутсайдера АПЛ.

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Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 10:57
Селекция у Боруссии Д упала в тот период. Не заиграл Иммобиле, ушел Левандовски и Гетце. С уходом Сантаны качество игры в обороне упала, а ведь с ним шмели добрались до финала ЛЧ.
Сейчас у Ливерпуля качество состава снижается, нужна чистка и усиление. Клопп не сможет бороться за чемпионство с таким составом. То что было в прошлом сезоне это максимум что можно выжать, то есть 2 место, но при этом был Мане и Ориги которые в эпизодах тащили, а МС стал сильнее с приходом Холланда.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 23:25
Слили игру
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:05, ред.
Вообще мне ситуация в Ливерпуле очень сильно напоминает Боруссию Д. Я не принежаю уровень Клоппа как тренера, но что то постоянно после 6-7 лет в клубе у него начинает состав разваливаться.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
А что если взять селекционеров из Бенфики, Боруссии Д и того же Лестера.
Это единственный путь по которому Ливерпуль сможет конкурировать с топами АПЛ. Ведь даже, если Генри выкинет еще 200 млн на трансферы это не поможет, ведь МС будет так тратить почти в каждое ТО. При этом шейхи могут обойтись без прибыли и всю прибыль выкинуть в ТО. А для Генри важен и доход и результаты клуба. Соперничать по деньгам с МС невозможно, а значит нужны другие варианты.
Ливерпуль будет ошибаться в трансферах, ведь даже Пеп пролетел с Нолито и Браво и менял защитников пока не нашел нужное сочетание основных дефов.
Но вот для МС потратить 100 млн не риск, а для Ливерпуля это риск.
Поэтому нужны селекционеры как у Бенфики, Боруссии Д, Лестера и т.д. Тогда Ливерпуль без значительных потерь будет покупать таких игроков как Чилуэлл, Тилеманс и Фофана.
А когда Ливерпуль собирается их купить у Лестера, то шансов мало, так как их заберет Челси который предложит больше.
Migelito
Migelito ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 20:45
Команда вообще без полузащиты. Ни единого приличного игрока в центре поля, за исключением Тьяго. Все остальные либо слишком неопытные, либо хрустали, либо откровенно не уровень. О чем говорить, если капитан не является постоянным игроком основы. Это полузащита. Нападение наполовину вылетело из за травм, усилять просто некем. Клопп жалуется на Сити, и прочих шейхов и его можно понять. Ему бездонный кошель никто не предоставляет. Просто укомплектовать команду средств не дождешься, а уж о равноценной скамейке я вообще молчу...((
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 20:38, ред.
Много непонятного происходит в клубе.
Для чего брали Нуньеса, если Дарвин выходит со скамейки, чтобы заменить Фирмино? Понятно что Фирмино классный парень и футболист, но для чего? Если Фирмино до этого выходил со скамейки запасных и менял основных. С уходом Мане вдруг вспомнился Фирмино, а купленный не так давно Нуньес не всегда выходит в старте.
Видимо этот трансфер не является трансфером Клоппа.
Мне кажется у Ван Дейка пропала энергия, он возможно устал, ведь он стал медлительным в защите.
В полузащите пока не понятно что происходит, ведь сочетания игроков постоянно меняются.
И главное физика у команды, которая давала результаты, пошла на спад. Так как по статистике у команды все нормально.
Единственное это прессинг действия, которые команда не всегда отрабатывает, но так команда играла всегда при Клоппе, но результаты были.
Клопп научил команду атаковать, но команда плохо обороняется. В ключевых матчах это сказывается, когда соперник находит брешь в обороне.
lk_48337614
lk_48337614
вчера в 19:25
    2dukn24r2z74
    2dukn24r2z74 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:38
    Просто МС не выигрывал ЛЧ!
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 18:34
    Пора Клоппу вернуться к очкам на носу... А может быть и к тросточке... Хоть на Паниковского будет похож... Гуся ещё под мышку... Юрген, тебе пора...
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:58
    Я тоже считаю, что виноват в первую очередь Клопп. Отпустил Мане, Ориги (Ориги был неким джокером.) и еще несколько хороших игроков. Кого купили? Дарвина. Кроме рекорда скорости пока похвастаться нечем.

    Всё что может Клопп так это жаловаться. Причем жалуется на всё. На миллиарды Сити, на ЧМ, на плотный график (как будто только у Ливерпуля такой график) и так далее.
    holms918
    holms918
    вчера в 17:45
    Здравствуйте! Ещё раз напомните пожалуйста когда отправляются призы. В правилах нигде не вижу. В сентябре у меня первое место в группе. Когда ждать приз? В начале года тоже первое место было, но приза так и не было. Данные мои указаны правильно, телефон для курьера есть.
    Гость
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