Юбилей Смолова и два пенальти. У «Динамо» 10 пунктов в московских дерби

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вчера, 22:24

«Локомотив» уступил соседям.

Выводы об игре «Локомотива»

- Тяжело понять, каким был план Андрея Федорова на игру? Представьте, что нет гола «Локомотива» на первых секундах в дерби. В таком случае в первом тайме счет по ударам 0:10 в пользу «Динамо». И это чистейшая заявка на победу, которая состоялась, просто получилась волевой. Гильерме ждал сложное дерби, как сам сказал в перерыве, но вряд ли предполагал игру в одни ворота. Особенно с учетом того, что не всегда «Динамо» действовало синхронно и легко. Хотя старалось и получалось чаще, чем у соперника.

- «Локомотив» здорово помог оппоненту, если смотреть игру через оптику хозяев поля. Первый гол – Миранчук защищал лицо руками, но по версии сразу нескольких профессиональных арбитров – Кукуяна и его помощников с повторами, Антон отставил одну конечность достаточно далеко, чтобы поставить пенальти. В любом случае, это участие игрока «Локомотива». Дальше был рикошет Едвая, а потом удар Ненахова по ноге Тюкавину. Странно читать, что это не фол, поскольку как раз тут все было очевидно. «Локомотив» протянул руку, ногу и голову помощи «Динамо».

- «Железнодорожники» забили гол на первой минуте матча, что предопределило поведение хозяев и ввело их во искушение не играть в футбол. Хотя футболисты «Динамо» держали в уме, что еще одна ошибка может стать роковой, гости действовали по-хозяйски. А сначала удачный рикошет в атаке «Локомотива» привел к пасу пяткой, правильному навесу и голу Камано, но это единственная классная атака команды Федорова за тайм. А после перерыва Шунин лишь раз вступил в игру – взял мяч двумя руками в прыжке, как когда-то Яшин.

- Три из каждых десяти пасов хозяев поля были неточными. Преступно много, хотя объяснимо. «Локомотив» часто играл на отбой, а до этого провалил много матчей с предыдущими наставниками. Страх поселился в умах. Баринов и Едвай сформировали пару в защите, и дуэт не смог избежать ошибок. Смолов и Макаров часто оказывались там, где защитники их не ждали. Акцентированной работы флангами в атаке у гостей долго не было, но полуфланги и подборы были за «Динамо».

- «Локомотив» не смог похвастаться приличной комбинационной игрой в атаке. Подходов было мало. Камано, Керк и Изидор не понимали, что выдумывал Миранчук, а латерали не поддерживали Антона так, как получилось у Живоглядова на первой минуте. Карпукас и Магкеев не контролировали центр поля, чтобы порадовать умной первой передачей. «Локомотив» суетился, ошибался с мячом. Надежда была на удачный вынос вперед и классное персональное действие кого-то из четверки атаки. Кстати, ставка на такое количество форвардов мешала в отборе – высокого прессинга не хватило, а низкий блок не спас.

Выводы об игре «Динамо»

- «Динамо» играло лучше, чем соперник. И лучше, чем во многих матчах сезона до этого, набирают форму. Промежуточная позиция в середине таблицы – отражение перестановок в обороне и в составе, а еще сорванных сборов. Но после серии поражений пришла серия побед – три подряд, причем над солидными соперниками, «Оренбургом» и «Ростовом». «Локомотив» в худшем состоянии, но и здесь Йокановича не разочаровали. Гости выигрывали подборы, что часто указывает на команду, которая контролирует чаще не только мяч, но и саму игру.

- Стоит ли много спорить о пенальти? Понятно, что есть рекомендации не указывать на точку, если игрок обороны инстинктивно защищал лицо. Но есть рекомендация фиксировать фол, когда футболист совершил действие конечностями в сторону, или пытался схитрить – выставить игру руками за попытку закрыть лицо. На усмотрение судьи, как и отмена гола Захаряна ударом в пустой угол. Смолов всем свои видом показывал, что не мешает Гильерме бежать в угол, Маринато туда просто не успевал. Но судьи посчитали положение Федора активным, гол отменили.

- Киллер с лицом бородатого младенца выдал несколько классных передач, через него играли. Но Захарян стал слишком нервным. Йокановичу, чтобы успокоить юнца, пришлось хватать того за руку – вербально привлечь внимание не удалось. Зато после перерыва именно атакующему полузащитнику улыбнулась удача. Бил со штрафного поверх стенки, а там снова вмешался в судьбу «Локомотива» Едвай. Тин подставил голову, мяч рикошетом ушел на неудобную для Гильерме высоту.

- «Динамо» по делу вышло вперед, у них было намного больше конкретики у чужих ворот. Наконец увидели улыбку Захаряна – забил всего второй мяч в РПЛ в новом сезоне. Зато у «Динамо» были проблемы во взаимодействиях на флангах. Опытные Даса и Лаксальт играли сами по себе, а не в четких связках с вингерами. Макаров и Нгамалё немало перемещались полем, смещались в глубину, уходили с бровок. И все это не приводило к множеству четких моментов, ведь латерали провели вроде бы активный, но очень продуктивный поединок.

- Вероятно, Грулева и Тюкавина стоило раньше выпускать на поле, ведь Макаров и Смолов довольно быстро устали. Особенно актуальный комментарий с учетом, что молодые нападающие успели нанести пять ударов по чужим воротам. Константин дополнительно заработал пенальти, который реализовал Фомин. К слову, полузащитники – Даниил и его коллега Кутицкий, провели хороший поединок, ведь обеспечили вместе с Захаряном (7 созданных моментов) своей команде перевес по владению мячом.

Цифровое измерение дерби

3:23 – разница по ударам. По точным выстрелам все так же красноречиво – 2:11. Не то чтобы все удары в створ ворот Гильерме были смертельными, но даже отдельные промахи «Динамо» были опаснее, чем второй и последний момент «Локомотива». Это была игра в одни ворота, где только класс исполнителей выручил хозяев от голов с игры вместо мячей со стандартов.

100 голов у Смолова. Федор Михайлович стал всего восьмым снайпером, который отпраздновал такой юбилей в чемпионатах России. Веретенников, Кержаков, Кириченко, Лоськов, Павлюченко и Семак были до него. Все они уступают рекордсмену Дзюбе – 148 голов. Смолов вряд ли опередит Артема. Зато может подняться в первую пятерку, если до конца карьеры забьет еще 21 гол, чтобы оставить позади легенду «Локомотива» и тренера команды — Лоськова.